He estado escribiendo sobre autodisciplina por un tiempo. Sigo orbitando la misma idea, incluso cuando las historias cambian.

La gente suele imaginar la disciplina como fuerza. Empuja más fuerte. Aguanta la respiración. Intenta no quebrarte.

Lo que sea.

Durante el último año aproximadamente, esa imagen no ha sentido ser verdadera para mí, y a estas alturas, si no eres nuevo aquí, probablemente ya lo sabes.

Para mí, la disciplina se siente más cercana al estudio y a la práctica deliberada. Es cómo me entreno —o más específicamente a mi cerebro— para regresar cuando derivo, en lugar de pretender que nunca volveré a derivar.

He estado jugando mucho con la idea, pero creo que la frase que mejor encaja es en realidad muy simple.

La disciplina es la práctica de mejorar tu velocidad de regreso.

Escribí sobre esto de manera más directa en ¿Y si todo este tiempo has estado midiendo mal tu progreso?

La vida te aleja de tus valores. Caes en hábitos que pensaste haber dejado atrás. Dices cosas que lamentas. Trabajas más allá de tus límites y solo lo notas cuando tu cuerpo empieza a quejarse. Evitas lo difícil que realmente te ayudaría.

Yo he pasado por eso, y probablemente tú también.

Ese movimiento lejos de lo que crees es lo que llamo deriva.

Cada vez que regresas con nuevo conocimiento, responsabilidad más aguda y un poco más de autocompasión, algo cambia. Tus regresos dejan de sentirse como accidentes afortunados y empiezan a parecer un patrón.

Si sigues entrenando ese regreso, deja de sentirse como un evento especial. En realidad empieza a sentirse como tú. Tus decisiones se alinean más seguido con lo que dices que te importa. La mayor parte del tiempo tu vida apunta hacia una dirección específica.

Llegas a un estado que llamo coherencia.

Hoy vamos a hablar sobre lo que sucede cuando esa coherencia no se queda en privado. Descubriremos que aparece en la forma en que amas, en la manera en que crías a tus hijos, en la forma en que construyes cosas con otras personas. El mismo patrón se repite en cada escala que tocas.

La coherencia es fractal. La parte difícil es que la deriva también puede ser fractal.

De la autodisciplina al autogobierno a la coherencia

Quiero ser preciso con las palabras que uso.

Cuando digo autodisciplina, me refiero a una práctica repetida y consciente. Práctica deliberada.

Estudias cómo derivas, aprendes de eso y entrenas formas específicas de regresar más rápido la próxima vez.

La deriva nunca desaparece.

Puedes decir que crees en la salud y luego trabajar hasta tarde y recortar tu sueño.

Puedes decir que te importa la presencia y luego desplazar la pantalla durante la cena.

Puedes decir que quieres una relación sólida y luego evitar la conversación que la mantendría viva.

Siempre hay una distancia entre lo que valoras y lo que haces. Lo único que podemos hacer es minimizarla.

La autodisciplina te ayuda a lograr exactamente eso.

Construye lo que llamo momentum de alineación. Cada vez que regresas, el siguiente regreso se vuelve ligeramente más fácil de iniciar. Empiezas a confiar en que puedes volver a tus valores sin destruirte en el proceso.

Si te quedas con eso el tiempo suficiente, la calidad de tus decisiones cambia.

Ya no estás negociando contigo mismo todos los días sobre lo básico. Igual ajustas, y igual cambias de opinión, pero la base de tus elecciones refleja trabajo que ya has hecho. El esfuerzo se mueve tras bambalinas.

Eso es lo que quiero decir con autogobierno.

Si quieres una mirada más profunda a ese cambio de identidad, lo exploré en Creciendo en la identidad que deseas.

A partir de ahí, la coherencia se vuelve posible.

Coherencia no es un historial impecable. Aún tienes días cansados, momentos reactivos y puntos ciegos. La diferencia es que tus regresos son frecuentes y reales, y la dirección general de tu vida se siente más estable. Puedes mirar tus acciones y reconocerte en ellas.

Esa es la coherencia a nivel de una persona.

Antes de entrar en un ejemplo concreto, quiero aclarar lo que quiero decir cuando digo que esta coherencia es fractal.

Qué quiero decir cuando digo que algo es fractal

Fractal es una de esas palabras que suenan abstractas. En la práctica, apunta a algo simple.

Un fractal es un patrón que se repite en diferentes escalas. Cuando haces zoom adentro y afuera, sigues viendo la misma estructura.

Piensa en un árbol.

Si miras una ramita pequeña, ves una línea delgada con ramitas aún más pequeñas saliendo de ella. Si das un paso atrás y miras una rama más gruesa, ves algo similar. Una línea principal con ramas más pequeñas que salen de ella. Si retrocedes otra vez y miras el árbol entero, la silueta repite la misma idea. Un tronco principal. Ramas grandes. Ramas más pequeñas. Luego unas diminutas.

Los detalles cambian. La regla permanece igual. Una pieza más grande se ve como una versión ampliada de una pieza más pequeña.

La coherencia se comporta de manera similar cuando es real.

A pequeña escala, puedes mirar una situación y hacer una pregunta simple.

¿Mis acciones aquí se parecen a mis valores?

A mayor escala en el tiempo, puedes mirar cómo suele sentirse tu semana o tu año y hacer una pregunta similar.

¿La manera general en que vivo se parece a lo que digo que me importa?

A mayor escala en relaciones, puedes mirar a tu familia o a tu equipo en su conjunto y preguntarlo otra vez.

¿La manera en que este grupo se comporta se parece a los principios que decimos valorar?

En cada caso estás probando el mismo patrón en un nivel diferente.

Cuando la coherencia es fractal, puedes moverte entre diferentes escalas, contextos y marcos de tiempo de tu vida y aun así reconocer la misma estructura. Igual que el árbol, la coherencia se ramifica en otras áreas, siguiendo el mismo patrón.

Este es el lente que tengo en mente cuando digo que la coherencia se repite a través de relaciones, familias y equipos.

Un ejemplo simple de coherencia fractal en casa

Toma un valor. Elijamos honestidad.

Podrías decir que eres alguien que valora la honestidad. Intentas decir la verdad en el trabajo. Te ves como transparente con tus amigos. En tu mente, eres una persona coherente en esa área.

También esperas honestidad de las personas a tu alrededor. De tu pareja. De tus hijos. De tu equipo. Quieres conversaciones limpias, sin agendas ocultas, sin mentiras.

Ahora muévete a una pelea con tu pareja.

Te mencionan algo que duele. Quizás olvidaste una promesa. Quizás has estado distante. Una parte de ti sabe que tienen razón. Otra parte se siente expuesta y quiere protección.

Todos hemos pasado por eso.

Así que tuerces la historia.

Minimizas tu parte.

Dejas piezas afuera.

Cambias el enfoque a algo que ellos hicieron.

En papel valoras la honestidad. En la práctica estás huyendo de la responsabilidad. En ese momento no eres coherente. Tus acciones no coinciden con el principio que dices valorar.

Si esto se siente familiar, está cerca de lo que describí en Cómo el Ego Convierte la Disciplina en Control (Y Cómo Recuperarla)

Hay otra capa aquí.

Sigues esperando que tu pareja sea completamente honesta contigo. Sigues queriendo que tus hijos te digan la verdad. Sigues queriendo que tu equipo te traiga malas noticias temprano. Exiges coherencia del sistema mientras la rompes en tu propio nivel.

Esa brecha no se queda en privado.

Si este patrón se repite, se vuelve parte de la relación. Ambos aprenden que las verdades difíciles no son seguras. Las discusiones se alejan de lo real y se mueven hacia lo que protege cada ego. El espacio entre ustedes ahora es un poco menos honesto que el valor que dicen compartir.

Haz zoom otra vez e incluye a tus hijos.

Puede que no entiendan el contenido de la discusión, pero pueden sentir el patrón. Ven tensión que nunca aterriza en una apropiación clara. Escuchan medias verdades, voces elevadas y silencios largos. Con el tiempo, esto se vuelve su plantilla de cómo se ve lo normal cuando algo sale mal entre dos adultos.

Puedes ver la estructura en tres niveles.

Una persona que dice valorar la honestidad pero huye de ella cuando se siente expuesta.

Dos adultos que dicen querer una relación honesta pero evitan la verdad cuando es incómoda.

Una familia que dice valorar la honestidad pero se comporta de una manera que enseña algo distinto.

Esto es fractalidad.

Un valor.

Un patrón de deriva.

La misma estructura repitiéndose dentro del yo, la pareja y la familia.

Aquí la disciplina se vuelve útil. Empieza con la decisión de notar que estás escapando de la honestidad, nombrarlo y practicar decir la verdad sobre tu parte. Al principio se siente torpe y arriesgado —lo sé, pero es necesario. Con repetición se vuelve autogobierno. Con el tiempo, se vuelve parte de cómo toda la familia maneja el conflicto.

La deriva sigue ocurriendo. Habrá noches caóticas y semanas terribles. Tu sistema nervioso seguirá buscando viejas defensas. Algunas noches solo lo notarás después de haber estallado o haberte cerrado. Lo que cambia con la práctica es cuánta libertad tienen esos impulsos. Con el tiempo esos momentos empiezan a sentirse menos como fracaso y más como información sobre dónde el sistema necesita cuidado. Entonces puedes asumir responsabilidad, reparar y regresar a propósito.

Si falta coherencia en ti, la relación no puede mantenerse más coherente que sus partes. Si falta coherencia en la relación, la familia heredará esa deriva. Pedirle al sistema que sea honesto mientras tú tuerces la verdad es una forma de incoherencia. El patrón escala de todos modos.

El trabajo es asegurarse de que sea el patrón correcto.

El mismo patrón en equipos y organizaciones

Este patrón no se limita a familias. Puede manifestarse como deriva, y puede manifestarse como coherencia real.

Imagina un pequeño equipo fundador que dice valorar la responsabilidad, el aprendizaje y la confianza. La honestidad, como en el caso anterior, también es parte de ese panorama. Quieren que la gente traiga la realidad temprano, incluso cuando los hechos son incómodos y difíciles de compartir.

La diferencia, sin embargo, es que en este caso el equipo practica lo que predica.

En sus revisiones de producto, comienzan con lo que no está funcionando. Cada fundador nombra sus propios errores antes de señalar a alguien más. Cuando alguien tiene malas noticias, le agradecen por traerlas. Las conversaciones difíciles siguen siendo incómodas, pero ocurren a la vista de todos.

Ahora haz zoom en una reunión específica.

Un lanzamiento está atrasado. Un gran cliente está esperando. Todos sienten la presión. Un fundador nota la urgencia de suavizar la verdad. Sería fácil culpar a un proveedor u ocultar parte de la historia.

En cambio, nombra la cosa que todos quieren evitar. Explica exactamente dónde derivó. Asume responsabilidad por una mala decisión. Invita a los demás a corregirle.

Aquí las piezas se alinean.

El valor es honestidad.

La reacción emocional sigue ahí.

El movimiento por defecto ha sido reentrenado.

El comportamiento coincide con el principio bajo presión.

Eso es coherencia a nivel de una persona dentro del equipo.

Ahora haz zoom al equipo durante un trimestre.

Empiezas a ver un patrón. Los problemas emergen antes. Las decisiones se toman con mejor información. La gente se siente más segura diciendo “no lo sé” o “me equivoqué”. El equipo sigue sintiendo presión y sigue fallando metas, pero la manera en que responden es consistente con los valores de las diapositivas que presentan.

Haz zoom un paso más hacia la empresa que crece a partir de este equipo.

Las nuevas contrataciones se eligen por cómo manejan la verdad y por las habilidades que aportan. Las evaluaciones de desempeño consideran cómo se comportan las personas cuando algo sale mal y cómo se comportan cuando todo va bien. Los líderes muestran la misma honestidad en reuniones generales que los fundadores mostraron en cuartos pequeños. Con el tiempo, la organización se vuelve conocida por ser directa y justa, incluso en trimestres difíciles.

Otra vez, el patrón se repite en tres niveles.

Un fundador que dice la verdad cuando sería más fácil ocultarla.

Un equipo que trata la realidad como un activo compartido, incluso cuando duele.

Una empresa cuya cultura alrededor de la verdad se siente predecible y lo suficientemente segura como para confiar en ella.

De la misma manera que huir de la honestidad en casa puede resonar desde ti hacia tu pareja y luego hacia tus hijos, practicar honestidad bajo presión puede resonar de una persona a un equipo y luego a toda una organización.

La deriva y la coherencia comparten la misma estructura. Tu vida amplifica el patrón que entrenas, y una vez que sabes cómo verlo, puedes rastrearlo desde el yo hacia la pareja, de la familia al equipo, del equipo a la empresa. Eso es lo que quiero decir cuando digo que la coherencia es fractal.

Por qué esto importa para mí

Este no es un modelo abstracto para mí.

Aprender sobre mí mismo ha cambiado cómo me presento como padre, como esposo y como hijo. Ha cambiado cómo leo la tensión en casa, cómo respondo a mis hijos cuando estoy agotado, cómo hablo con mi esposa cuando me siento frágil y cómo hablo con mis padres como adulto. Escribí más sobre este ángulo en Cómo la paternidad enseña autogobierno.

En fases anteriores de mi vida, pensaba que necesitaba más fuerza de voluntad o más amor o más talento. Hoy veo otra cosa. Lo que me faltaba era coherencia. Mis acciones y mis valores no coincidían lo suficiente, y todavía no sabía cómo regresar.

Puedo sentir la diferencia ahora en pequeñas formas. Brechas más cortas entre un error y una disculpa. Menos tiempo pretendiendo que estoy bien cuando no lo estoy. Menos conversaciones que giran durante días sin aterrizar en el problema real. La distancia entre lo que digo que valoro y lo que realmente hago sigue ahí, pero es más pequeña y más fácil de cruzar.

Escribir este boletín ha sido parte de mi propio entrenamiento en autogobierno. Cada artículo me obliga a mirar mis patrones con un poco más de honestidad. Cada reflexión se vuelve un recordatorio de que mis hijos observan el sistema que creo a su alrededor, no solo las palabras que les digo.

Me importa la disciplina porque quiero seguir mejorando mi velocidad de regreso. Me importa la coherencia porque quiero que mi comportamiento, mi vida familiar y mi trabajo se muevan en la misma dirección en lugar de alejarse.

Si decides trabajar en tu propio autogobierno, ten en cuenta que cambiará tu mundo interior y, en consecuencia, también moldearás los sistemas que crecen a tu alrededor.

Tus relaciones.

Tus hijos.

Tus equipos.

Las empresas y comunidades que quizá lideres en el futuro.

La coherencia comienza dentro de una persona y luego se repite.

Tienes más influencia sobre ese patrón de lo que a veces parece.

Cómo vivir como una fuente de coherencia

Si esto aún se siente abstracto, llévalo a una relación en tu vida y recuerda que el patrón que practiques ahí resonará en otros lugares.

Piensa en un lugar donde sientas disfunción. Puede ser tu pareja, tu cofundador, tu hijo o un amigo. No necesitas arreglar todo. Solo necesitas un punto de partida claro.

Las personas a tu alrededor quizá no estén listas para hacer este trabajo al mismo ritmo. Algunos resistirán. Algunos lo ignorarán. Tu influencia vive en tus propios regresos. Puedes invitar, modelar y sostener cierto estándar, incluso cuando el resto del sistema se mueve más lento de lo que quisieras.

Puedes usar preguntas como estas:

¿Dónde mis acciones contradicen mis valores declarados en esta relación? ¿Qué escenas se repiten una y otra vez, aunque digo que no las quiero? ¿Qué suelo hacer en ese momento, y qué resultado tiende a producir esa elección?

Trata las respuestas como datos, no como un veredicto sobre tu valor.

Luego elige una forma pequeña de practicar un regreso diferente.

Puedes decidir nombrar tu emoción antes de discutir. Puedes pedir unos minutos para calmarte y luego realmente volver. Puedes admitir que cierta frase que usas es hiriente y comprometerte a dejarla.

Elige algo que encaje dentro de tu energía actual, no dentro de una versión ideal de ti.

La repetición importa. La coherencia no aparece después de un esfuerzo intenso. Crece a partir de muchos pequeños regresos que se apilan. Al principio, el nuevo comportamiento se siente rígido. Con el tiempo, empieza a parecerse a ti.

El cambio en el sistema probablemente vaya detrás de tu propia práctica. La otra persona puede tardar más en confiar en el nuevo patrón. Un equipo puede necesitar varios ciclos antes de creer que las cosas se quedarán diferentes. Un niño puede poner a prueba tu consistencia una y otra vez.

Ese retraso es normal.

Tu tarea es seguir gobernándote dentro de la relación, incluso cuando la respuesta externa es más lenta de lo que deseas.

Controlas cómo te presentas. Influyes en el resto mediante el ejemplo y la estabilidad, no mediante presión.

Debido a que la coherencia es fractal, el trabajo que haces en un lugar rara vez se queda contenido. La forma en que aprendes a reparar con tu pareja se filtra en cómo reparas con tus hijos. La forma en que aprendes a hablar con tu equipo se filtra en cómo hablas con tus padres. Las habilidades se mueven entre capas.

Qué llevarte de aquí

Después de todo esto, hay algunas cosas con las que quiero que te quedes.

Tu coherencia crea ondas. Cuando aprendes a regresar, tus relaciones lo sienten. Tu familia lo siente. El trabajo que tocas lo siente.

No comenzamos desde la coherencia. Comenzamos desde la deriva. Todo humano deriva, lo que significa que cada sistema que construimos también tiende a derivar. Familias, equipos, empresas. Ninguno es inmune.

Por eso necesitas una base para manejar la deriva a propósito. La autodisciplina es esa base. Es la práctica que te ayuda a ver dónde estás derivando, elegir un regreso más limpio y repetir esa elección suficientes veces para que la coherencia deje de ser una teoría y se convierta en algo que la gente puede sentir a tu alrededor.

Como dice el viejo adagio, “Lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices.” La coherencia asegura que lo que haces y lo que dices finalmente apunten en la misma dirección.

En nuestro próximo compañero de pago entrenaremos cómo mejorar nuestra conciencia y detectar la deriva temprano.

Si no recuerdas nada más de este texto, recuerda esto: no puedes controlar cada sistema del que formas parte, pero sí puedes entrenar tus propios regresos. Ese trabajo es suficiente para empezar a cambiar la forma de las ondas que envías.

Si quieres la versión completa y más técnica de este modelo, la desarrollo en mi whitepaper de la Teoría de Dinámicas de Coherencia (CDT) (está en inglés).

