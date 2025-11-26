Esta publicación es un poco diferente de lo que normalmente escribo.

Cuando comencé a escribir sobre disciplina, lo hice para ser un mejor modelo para mis hijos. Ese fue el punto de entrada. Más tarde se convirtió en una forma de dejarles algo de lo que pudieran aprender. Con el tiempo se transformó en una manera de ayudar a otros que enfrentaban preguntas similares.

Escribí sobre disciplina porque quería aprender a gobernarme a mí mismo. A actuar desde mis principios. A moverme desde mis valores.

Eso me llevó a una pregunta más profunda.

¿Por qué eso era importante? ¿Por qué no comportarme bien delante de mis hijos y esperar que absorbieran lo que necesitaban?

La vida no funciona así.

Mi trabajo sobre disciplina comenzó observándome a mí mismo. Presté atención a la atención misma.

Al esfuerzo de volver después de las interrupciones.

A la forma en que el comportamiento cambiaba cuando actuaba con intención en lugar de impulso.

Después de escribir de manera consistente durante más de un año, comencé a notar movimientos que aparecían fuera del yo. Patrones repetidos en grupos de distintos tamaños. El comportamiento de una persona afectaba al entorno, y el entorno moldeaba el comportamiento de todos dentro de él. La disciplina seguía importando, pero se volvió claro que vivía dentro de algo más grande.

Nos movemos dentro de organizaciones, y cuando una organización deriva, las personas dentro de ella sienten las consecuencias. La deriva es cualquier cambio en la estructura que hace que las responsabilidades sean más difíciles de llevar y la dirección más difícil de mantener. La deriva suele comenzar de manera silenciosa, en pequeños retrasos, prioridades poco claras o fricción creciente que nadie puede atribuir a una causa única. La coherencia empieza a desvanecerse, y el autogobierno de sus miembros se vuelve más difícil de sostener.

Hoy quiero compartir algunas de las direcciones que está tomando mi trabajo, para que la transición no te tome por sorpresa.

Un escenario que revela cómo ocurre esto

Consideremos el siguiente escenario.

John construyó un negocio por su cuenta. Él manejaba las operaciones y tomaba decisiones. A medida que la carga de trabajo crecía, contrató a un cofundador llamado Bob. En el papel parecían alineados. Hablaban sobre los mismos planes, apuntaban a los mismos resultados y se movían con el mismo nivel de urgencia.

Bob comenzó a tomar proyectos y dejarlos inconclusos.

Los mensajes quedaban sin responder.

Los plazos pasaban sin actualizaciones.

Aparecían nuevos planes mientras el trabajo anterior quedaba sin resolver.

John cubrió los vacíos.

Al principio de forma ocasional.

Luego de forma consistente.

Llevaba sus tareas y las tareas de Bob.

El equipo se desaceleró.

Las decisiones se estancaron.

La estructura se volvió incierta.

Bob eventualmente dejó de aparecer.

Sin explicación.

Sin transición.

John volvió a manejarlo todo.

Más tarde contrató a Otis.

Otis no coincidía con John en ideas, pero cumplía con sus responsabilidades.

Se comunicaba con claridad.

Cerraba tareas pendientes.

Se mantenía presente cuando la presión aumentaba.

El entorno cambió.

Los proyectos avanzaban.

Los clientes recibían actualizaciones.

El equipo se movía sin esperar correcciones.

Las reuniones producían resultados.

Bob introdujo inestabilidad.

Otis introdujo estabilidad.

La empresa cambió con ellos.

Cómo los patrones pequeños escalan a entornos más grandes

Lo que ocurrió dentro de la empresa de John no se limita a un solo negocio. Grupos de cualquier tamaño responden de maneras similares. Una persona cambia su comportamiento, y la estructura absorbe ese cambio. Otra persona estabiliza su parte, y la estructura se asienta. El entorno cambia de forma según la conducta de quienes están dentro de él.

Este movimiento aparece en equipos, asociaciones, departamentos y cualquier entorno donde las personas dependen unas de otras. Refleja lo que ocurre dentro de un individuo cuando la atención se aleja de lo que importa y necesita volver. Solo que ahora se desarrolla en un grupo en lugar de dentro de una sola mente.

Una vez que comencé a ver esto, la conexión se volvió más clara. Los principios que ayudan a una persona a mantenerse alineada también influyen en cómo un grupo mantiene su dirección. El patrón se mantiene igual incluso cuando cambia la escala. El autogobierno no se detiene en el individuo. Se expande hacia afuera.

Por qué importa

Si te has sentido desalineado en el trabajo, o te has encontrado cargando responsabilidades que no creaste, puede haber venido de cambios en el entorno más que de algo personal.

La deriva se esparce en silencio.

Las tareas se desaceleran.

Las prioridades cambian sin explicación.

Los roles se estiran.

La incertidumbre aumenta.

La presión crece incluso cuando tu comportamiento permanece igual.

Estos movimientos afectan la claridad, la energía y la capacidad de mantenerte autogobernado. Muchas personas interpretan estas señales como falta de disciplina, pero cuando tu comportamiento se mantiene estable mientras la vara sigue moviéndose o la seguridad psicológica se desvanece, el peso suele provenir de la estructura a tu alrededor.

Cuando puedes reconocer esto, dejas de cargar trabajo que no es tuyo.

Hacia dónde va mi trabajo a partir de aquí

Muchos de ustedes han compartido momentos de desalineación en el trabajo, demandas crecientes, roles poco claros y la sensación de cargar peso que no les corresponde. Estas experiencias son reales, y las fuerzas detrás de ellas a menudo van más allá de los hábitos personales.

Mi pensamiento ha estado moviéndose en esa dirección.

No alejándome del autogobierno, sino hacia una comprensión más amplia de lo que lo rodea.

El autogobierno sigue siendo el centro de Self Disciplined. Es la base de cada reflexión que escribo y la razón por la que este espacio existe. Los individuos son el punto de estabilidad de cualquier sistema. Cuando una persona fortalece su capacidad de volver, cada grupo al que pertenece se beneficia de ello.

Al mismo tiempo, muchas de las dificultades que describes viven a una escala mayor — equipos, lugares de trabajo, asociaciones, instituciones. Estos movimientos dan forma a la disciplina incluso cuando tú te mantienes consistente. Influyen en la claridad, la energía y la alineación.

Quiero explorar estas dinámicas más amplias también.

Pero necesitan su propio espacio.

Así que estoy trabajando en un lugar donde esas ideas puedan vivir: reflexiones sobre la deriva en grupos, la coherencia dentro de organizaciones y cómo los cambios en las responsabilidades afectan a las personas dentro de un sistema. No reemplazarán Self Disciplined. Crecerán junto a él.

Por ahora, todo sigue como está. Quiero planificar esta expansión con cuidado para que se mantenga coherente y no diluya el trabajo que hacemos aquí. Cuando esté listo para abrir la nueva rama, lo compartiré contigo antes de que algo cambie.

A medida que esto se desarrolle, podrías ver ajustes en el ritmo aquí. No porque el trabajo importe menos, sino porque quiero que cada pieza tenga el espacio que necesita. Los acompañamientos pagados también dependen de este ritmo, así que necesito darle forma a todo de una manera que apoye ambos lados sin comprometer ninguno.

Self Disciplined seguirá arraigado en el individuo — tu dirección, tu regreso, tu alineación.

Las reflexiones más amplias se desarrollarán en paralelo, no en lugar de esto.

Mantente atento. Algo significativo está tomando forma.

Qué cosas tomar de este artículo

La deriva no es fracaso. La deriva es información.

Aparece en empresas, equipos, gobiernos e instituciones de todo tipo. Muestra dónde ha cambiado el entorno y cómo las personas dentro de él están absorbiendo ese cambio.

Solo puedes mantener tu dirección cuando puedes ver cómo se mueve el entorno a tu alrededor. Esa conciencia comienza al notar la deriva.

En nuestro próximo compañero de pago entrenaremos cómo responder cuando ocurre la deriva en el trabajo.

Si estas dinámicas te están afectando, recuerda:

No siempre se trata de esfuerzo o intención.

A veces es la estructura moviéndose bajo tus pies.

¡Que tengas una excelente semana!

