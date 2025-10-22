Deja de tratar tu mente como un clóset
Un lente simple de sistemas para ordenar lo que se queda, dejar a un lado lo que no y recuperarte más rápido cuando te salgas del camino.
Llevo escribiendo más de un año. Aún me parece irreal.
Nunca pensé que podría lograrlo. Cada vez que lo intenté antes, lograba una o dos publicaciones y luego me estancaba. Mi motivación se desvanecía, excusas se acumulaban y pronto mi blog quedaba abandonado.
Esta vez fue diferente. Al principio, tenía esa misma voz interna susurrando: “Esto no va a durar. Unas pocas semanas, tal vez, y luego volverás a dejarlo.” Pero aquí estoy, un año después. Orgulloso, honestamente. No suelo presumir, pero algunos hitos merecen reconocimiento.
Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible. Directas a tu bandeja de entrada.
Escribir durante un año es la primera cosa en mi vida que puedo decir con confianza que he hecho con disciplina. Si mañana renunciara (no lo haré), aún podría mirar atrás y decir: “Cumpliste. Seguiste adelante.”
Eso importa.
La cosa es que ya no solo me siento disciplinado. De hecho, lo disfruto.
Entonces, ¿qué cambió realmente?
No fue de repente.
No hubo un momento loco de “antes y después”. Si acaso, se fue creciendo en mí sin darme cuenta. Solo cuando miré para atrás, haciendo el tipo de retrospección que siempre fomento a través de Disciplina Adaptable (Adaptable Discipline), me di cuenta de que algo había cambiado.
La ironía es que, en la superficie, nada cambió. Mis rutinas no fueron radicalmente distintas. No gané de repente más tiempo, ni más energía, ni más talento.
El cambio fue en mi cabeza: en cómo empecé a conectar los puntos.
🛑 Antes de continuar
Déjame tomar un segundo para compartir algunos recordatorios.
👉 ¡Mira la campaña de mi libro!
Estoy escribiendo un libro para difundir Adaptable Discipline, y necesito tu ayuda. Creé una campaña en Publishizer para dar visibilidad ante las editoriales. Y la mejor manera de lograrlo es a través de las preventas.
Échale un vistazo y ayúdame haciendo la preventa del libro o corriendo la voz.
👉 ¡No olvides unirte a nuestro Disciplined Circle!
Por $7.99 al mes (o $79.99 al año) puedes tener acceso a todos los Compañeros de Pago disponibles, con guía sobre cómo llevar estas reflexiones a la acción.
Como quizá sabes, soy ingeniero de software de profesión. Paso mis días construyendo sistemas, automatizando trabajo repetitivo, optimizando procesos y haciendo que todo funcione con más eficiencia. Pero durante mucho tiempo, nunca pensé en mi propia mente como un lugar para construir un sistema.
Mis pensamientos estaban dispersos. Mi conocimiento estaba disperso. Los puntos estaban ahí, pero no estaban conectados. Era como marcadores puestos en un mapa sin hilo entre ellos. Sabes dónde están los marcadores, pero no tienes idea de cómo recorrer realmente el camino entre ellos.
Eso fue lo que empezó a cambiar.
Comencé a aplicar el mismo pensamiento que uso en mi trabajo: fijar una dirección, decidir cómo se conectan los marcadores y enhebrarlos juntos hacia un destino.
En el camino, también cambié cómo me relacionaba conmigo mismo.
Me di más margen.
Practiqué la autocompasión.
Me volví más consciente. Y quizás lo más importante, acorté mi “latencia de detección”: el tiempo entre desviarme del rumbo y darme cuenta.
Aunque esos cambios funcionaron, creo que el mayor giro ocurrió cuando empecé a notar los recursos que ya tenía en mis manos. En vez de tratar de inventar herramientas nuevas, miré lo que tenía y me pregunté:
¿Cómo puede esto ayudarme a avanzar hacia donde realmente quiero ir?
Algunos marcadores en el mapa no llevaban a ninguna parte, así que los solté. Otros apuntaban directo al destino que me importaba.
Ahí fue donde entró el pensamiento sistémico. Es la mentalidad que me permitió tomar las herramientas que ya tenía, reordenarlas y usarlas para trazar un camino más claro a través del mapa.
El pensamiento sistémico no es nuevo. Existe desde hace mucho. Claro, el auge de los sistemas digitales lo ha hecho más visible, pero la gente lo ha aplicado en contextos personales y profesionales durante décadas.
No soy el único explorando cómo se conecta con la disciplina. Por eso quise invitar a. Ella escribe en profundidad sobre sistemas en su newsletter, Systems Grow People, y su trabajo ha moldeado cómo muchas personas piensan sobre estructura y claridad.
Ahora, como siempre, dejaré que ella tome el relevo para que lo escuches directamente de su parte.
Continuemos.
¡Hola, gente nueva, feliz de estar aquí! En la vida real, soy Gerente de Negocios Digitales (o OBM), obsesionada con sistemas que realmente apoyen tu cerebro y tus metas. Me asocio con fundadores que ya están creando resultados, pero que se están ahogando en operaciones, sistemas dispersos y prioridades en competencia. He pasado años presenciando cómo los sistemas correctos no solo organizan el trabajo; organizan mentes, reducen la sobrecarga y crean espacio para lo que realmente importa. ¿Mi creencia central? Los sistemas deberían ayudar a hacer crecer a las personas, no constreñirlas (y así fue como comenzó mi viaje en Substack).
La idea de Camilo sobre conectar los puntos resuena profundamente con algo que veo constantemente: la diferencia entre sistemas que encarcelan y sistemas que liberan.
La mayoría de la gente oye “pensamiento sistémico” y se imagina flujos de trabajo rígidos, listas interminables o burocracia corporativa. Pero lo que Camilo descubrió (y lo que yo he estado explorando en mi trabajo) es que los mejores sistemas no tratan sobre el control. Tratan sobre infraestructura de regreso.
Los sistemas de productividad tradicionales están construidos para personas perfectas que viven vidas perfectas.
Suponen que nunca te enfermarás, nunca perderás la motivación, nunca tendrás una semana caótica que eche todo por la borda. Cuando inevitablemente te desvías (porque eres humano), estos sistemas te hacen sentir un fracaso.
Pero el pensamiento sistémico en el contexto del desarrollo personal es diferente. Se trata de construir infraestructura que espera que te desvíes y hace que el retorno sea sin esfuerzo.
¿Cómo se ve esto en la práctica?
Señales ambientales que no juzgan.
Tu espacio de escritura, tus herramientas, tus recordatorios, no están ahí para avergonzarte por faltar ayer. Están ahí para hacer que el regreso de hoy sea lo más fácil posible.
Sistemas que recuerdan, para que tú no tengas que hacerlo.
Cuando te desvías, lo último que necesitas es gastar energía mental averiguando dónde te quedaste. Los buenos sistemas capturan contexto, rastrean el progreso y reducen la carga cognitiva de la reentrada.
Gracia incorporada en la estructura.
Puede que esta sea la pieza más importante. Los sistemas que apoyan la velocidad de regreso reconocen que las brechas son datos, no fracasos. Están diseñados para ayudarte a aprender de los patrones de deriva en lugar de castigarte por ellos.
Por qué esto importa para la disciplina
Cuando trabajo con emprendedores que luchan con la consistencia, el problema rara vez es la motivación. Es que sus sistemas luchan contra su humanidad. Han construido estructuras que solo funcionan cuando operan al 100%, lo que significa que en cuanto la vida se desordena (y siempre lo hace), todo se derrumba.
Lo que describe Camilo—ese cambio de pensamientos dispersos a puntos conectados—es exactamente lo que ocurre cuando aplicas el pensamiento sistémico a tu paisaje interior.
En lugar de tratar tu mente como un clóset caótico donde nunca encuentras nada, comienzas a tratarla como un espacio de trabajo bien diseñado. Todo tiene un lugar. Las ideas relacionadas se conectan entre sí. Puedes encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas.
La clave es ser consciente de cómo funcionas realmente y alejarte de intentar convertirte en un robot de productividad. Crea suficiente estructura para que puedas ser plenamente humano dentro de ella. El sistema sostiene el marco para que tu creatividad, tu intuición y tu yo auténtico puedan operar libremente dentro de ese contenedor.
El Meta-sistema: aprender a regresar
Quizás el aspecto más poderoso de aplicar el pensamiento sistémico al desarrollo personal sea este: empiezas a ver el patrón detrás de todos tus patrones. Desarrollas la capacidad de dar un paso atrás y ver cómo están funcionando (o no) tus sistemas y ajustarlos en consecuencia (y se llama “meta-conciencia”, pero no me importan mucho los nombres).
Camilo menciona acortar su “latencia de detección”, o sea, el tiempo entre desviarse y notarlo. Esto es el pensamiento sistémico en acción. No solo está construyendo mejores hábitos de escritura; está construyendo mejores sistemas para monitorear y corregir el rumbo en todas las áreas de la vida.
Aquí es donde los sistemas realmente hacen crecer a las personas. Cuando aprendes a diseñar infraestructura de apoyo para un área de tu vida, desarrollas la capacidad de hacerlo en todas partes. Las habilidades se transfieren. La mentalidad se expande.
Gracias, Mara, por tu reflexión.
Aprecio cómo incorporaste mi ángulo en tu enfoque sobre pensamiento sistémico en el desarrollo personal, y lo amables que han sido tus palabras.
Como escribe Mara:
En lugar de tratar tu mente como un clóset caótico donde nunca encuentras nada, comienzas a tratarla como un espacio de trabajo bien diseñado. Todo tiene un lugar. Las ideas relacionadas se conectan entre sí. Puedes encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas.
El pensamiento sistémico me mostró algo simple y útil. Muchos conservamos elementos que no hemos depurado. Intentamos forzarlos en un esquema. Son ruido.
Cuando diseñamos sistemas que se ajustan a nuestro cableado, construimos infraestructura invisible. Funciona en segundo plano. Estabiliza las decisiones. Acorta el tiempo entre el tropiezo y el regreso. Aumenta nuestra velocidad de regreso (Comeback Speed).
Con práctica, ese ritmo se vuelve disciplina diaria. Te sales menos del camino. Regresas más rápido. Notas más.
El trabajo es enfocarse. Conserva los puntos que importan. Vínculalos con la dirección que elegiste. Pregúntate:
¿Esto me mueve en la dirección en la que quiero ir?
En el próximo Companion de pago, veremos modelos mentales, herramientas e ideas para ayudarte a construir un sistema que se ajuste a tu cableado y someterlo a prueba en un bucle simple y repetible.
Por ahora, recuerda: la idea no es convertirte en un robot de productividad. Es ser una persona que se alinea con sus principios y valores. Deja que la eficiencia sea el resultado, no el objetivo.
Entonces se vuelve cuestión de dar pasos pequeños, diseñar sistemas que los apoyen, refinar, repetir.
¡Que tengas una semana maravillosa!
✨ Ideas que Vale la Pena Explorar
Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.
¿Te está gustando esto? Apoya la misión.
Escribo Self Disciplined para ayudar a más personas a construir una disciplina real y duradera — sin agotarse en el camino.
Si mi trabajo te ha servido, considera invitarme un café o hacerte miembro.