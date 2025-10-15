¡Hola, comunidad!

Gracias de nuevo por unirse a esta nueva edición de ¿Cuál es tu propósito?, nuestra serie quincenal aquí en Self Disciplined, donde invitamos a autores de todas partes a compartir sus historias de propósito: qué los impulsa, por qué hacen lo que hacen y lo que han aprendido en el camino.Cada edición nos da un vistazo a sus trayectorias: no solo a los resultados, sino al proceso, para que podamos traer algo de su sabiduría a nuestras propias vidas.

La edición de esta semana es una especial para mí.

Cuando comencé mi camino de escritura, hace ya un poco más de un año, tuve que aprender todo desde cero: cómo llegar a más personas, cómo encontrar mi voz y cómo crecer como creador (si es que puedo llamarme así). En el camino, conocí a Maxim, otro escritor que ha estado compartiendo su trabajo en Substack y Medium desde hace algún tiempo.

Nos conectamos primero porque nuestros temas se superponen.

Mi trabajo a menudo explora la disciplina, y el suyo también, pero a través del lente de la escritura misma: cómo escribir con intención, cómo encontrar tu voz auténtica y cómo mantener la constancia a lo largo del proceso creativo.

🛑 Antes de continuar

Déjame tomar un segundo para compartir algunos recordatorios.

👉 ¡Mira mi campaña del libro!

Estoy escribiendo un libro para difundir Adaptable Discipline, y necesito tu ayuda. Creé una campaña en Publishizer para dar visibilidad ante las editoriales. Y la mejor manera de lograrlo es a través de las preventas.

Échale un vistazo y ayúdame haciendo la preventa del libro o corriendo la voz.

🛒 Preordena el libro AQUI

👉 ¡No olvides unirte a nuestro Disciplined Circle!

Por $7.99 al mes (o $79.99 al año) puedes tener acceso a todos los Compañeros de Pago disponibles, con guía sobre cómo llevar estas reflexiones a la acción.

⚡ Desbloquea un nuevo TU

Ese hilo común, la disciplina, llevó a más conversaciones entre nosotros. Y cuando supe de su historia, supe que quería traerla aquí. Es una que creo que muchos de ustedes, especialmente quienes escriben o crean, sentirán muy cercana.

Sin adelantar demasiado, su experiencia toca algo que podría pasarnos a cualquiera. Se trata de planes que cambian, expectativas que se derrumban y lo que realmente se necesita para reconstruir a partir de eso.

es el autor y fundador del boletín Writing Secrets, y hoy está aquí para compartir su historia con nosotros.

Así que, sin más preámbulos, le cedo el micrófono para que nos la cuente.

A las 7 a. m. del 25 de junio, estaba escribiendo un artículo cuando apareció una notificación que decía que mi primer libro estaba en vivo en Amazon.

Mi sueño fue escribir y publicar un libro durante más de 15 años.

Este sueño se hizo realidad en junio de 2025.

Seis meses antes, me enfrenté al mayor obstáculo en mi camino de escritura. Nunca lo esperé. Este obstáculo casi me hizo renunciar.

En cambio, logré uno de los sueños de mi vida y encontré mi propósito.

¿Quieres conocer mi historia?

Empecé a escribir en Medium en 2023 junto a mi trabajo de 9 a 5.

Mi propósito de escritura en ese entonces era crear una fuente adicional de ingresos haciendo lo que disfrutaba.

Como la mayoría de los nuevos escritores, empecé desde 0. ¿Qué podría salir mal cuando empiezas tan abajo?

Todo, como descubrí rápidamente.

Los primeros 8 meses de escribir en línea fueron difíciles.

Sentía que escribía en el vacío y a nadie le importaba. Tener un lector era tan raro como un dragón mágico en las calles de Nueva York al mediodía. Mi progreso en la escritura era terrible.

Pero me negué a rendirme.

Comencé a construir mi hábito de escritura pasando gradualmente de publicar una vez por semana a cinco veces por semana.

Me enfoqué en mejorar mi oficio de escritura y desarrollar herramientas que pudieran ayudarme a escribir con más facilidad, producir más contenido y crecer más rápido.

Empezó a dar frutos.

Crecí hasta 1,000 seguidores y superé los $100 en ganancias por escribir en diciembre de 2024.

Para fin de año, mi escritura parecía estar en buena forma.

Tenía grandes planes para 2025. Planeaba publicar de 5 a 6 artículos por semana. Quería crecer hasta 3,000 seguidores en Medium y aumentar mis ganancias por escritura a $500/mes.

Lo que arruinó todo

Llegó el Año Nuevo.

Y entonces… sucedió.

Un día, me desperté y vi que Medium había destruido todos mis planes. Redujeron mis ganancias 10 veces.

Así, sin más.

Gané solo $10 en enero de 2025.

Estaba destrozado, no solo decepcionado, sino vacío por dentro.

Se sentía como si algo apretara mi pecho hasta que mi aliento se desvaneciera. Todos mis planes que había trazado en notas adhesivas y Google Docs se desplomaron como un castillo de naipes. Todo lo que había estado construyendo durante 1.5 años colapsó de la noche a la mañana. Mi café se enfrió sobre la mesa mientras miraba la pared, sin saber qué hacer.

Diferentes preguntas ocuparon mi mente:

¿Qué sigue?

¿Debo quedarme en Medium?

¿Debo empezar a escribir en otro lugar?

Y un pensamiento más apareció cada vez con más frecuencia:

¿Tal vez escribir no es para mí?

Pero no fue el final

Una semana después, decidí buscar inspiración en las personas exitosas del mundo.

Investigé a 10 de ellas y sus historias de vida.

Detecté un patrón. No importa el área en la que triunfaron, podría ser negocios, tecnología o ciencia. El patrón era el mismo.

Tuvieron éxito porque eran creadores.

Cada uno de ellos creó algo. Algo significativo. Ese fue el secreto de su éxito.

Lo apliqué a la escritura.

Reveló que antes me había enfocado en lo incorrecto. Mi principal prioridad era la generación de contenido. Dicho honestamente, en eso me pagaba Medium. Y yo aparecía cada día de semana para hacerlo. Como un robot.

Nunca debió ser mi foco en primer lugar.

Descubrí que necesitas convertirte en creador, no en una máquina generadora de contenido, si quieres tener éxito en la escritura.

Medium me hizo el mayor favor al recortar mis ganancias 10 veces. Me liberó del círculo interminable del reciclaje de contenido. Me dio la oportunidad de transformar mi enfoque de la escritura.

También me ayudó a entender que mi propósito estaba equivocado.

Comencé a enfocarme en crear cosas significativas, valiosas y útiles.

Cosas que puedan inspirar y ayudar a otros.

Escribir en línea es una bestia brutal que destruye a la mayoría de las personas. Me di cuenta de esto por mi propia experiencia. Y fue entonces cuando descubrí mi propósito.

Mi propósito es crear mi propio camino hacia el éxito en la escritura, abrir camino con el ejemplo y compartir con otros escritores lo que me funcionó.

Por eso empecé mi comunidad en Substack “Writing Secrets” en febrero de 2025. Su enfoque principal es ayudar a los escritores a escribir y ganar dinero en línea. Porque sé lo difícil que es.

Luego lancé dos productos digitales y dos servicios para escritores.

Publiqué mi primer libro en Amazon en junio de 2025. Así fue como mi sueño se hizo realidad. Sostener en tus propias manos el libro que publicaste es una sensación incomparable.

Hoy tengo un negocio de escritura en crecimiento con 5 fuentes de ingresos y 3,500 seguidores en todas las plataformas, pero todo comenzó con la negativa a rendirme cuando la realidad golpeó, la autodisciplina para seguir adelante y la curiosidad para descubrir nuevos caminos ocultos.

La comunidad Writing Secrets está creada para ayudarte a escribir y ganar dinero en línea.

Gracias, Maxim, por compartir tu historia.No es fácil hablar de momentos que, en su momento, se sintieron como fracaso. La mayoría de las personas solo comparte la versión pulida del éxito, la parte en la que de repente todo sale bien.

Pero Maxim nos mostró el proceso. El punto medio desordenado.

En nuestra edición anterior,

habló sobre navegar la incertidumbre y encontrar oportunidad en lo que la vida le presentó. La historia de Maxim hace eco de eso, pero agrega algo nuevo: él tenía un plan. Todo estaba alineado para el éxito.

Éxito bajo las condiciones adecuadas.

Todos hacemos esas suposiciones.

Si todo sale bien, haré esto. Si no, recurriré al Plan B.

Pero a veces a la vida no le importan nuestro alfabeto de planes.

A veces todo cambia de la noche a la mañana.

Ahí es donde entra la resiliencia.

La resiliencia es un músculo, igual que la autoconciencia. Ambas dependen de cómo nuestro cerebro aprende y se adapta a través de la neuroplasticidad — su capacidad de reconectarse con la práctica. Cuanto más ejercitamos la resiliencia, más fuertes se vuelven esas vías neuronales. Si las ignoramos, otras toman el control. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para entrenarlas de nuevo.

La resiliencia, para mí, es la capacidad de doblarse sin romperse. En disciplina, es la capacidad de regresar después de que la vida te saca de tu rumbo. Enfrentar lo impredecible sin perder tu ritmo.

Piensa en la arquitectura antisísmica. En Chile, de donde vengo y donde los terremotos son frecuentes, los edificios no están hechos para mantenerse rígidos; están hechos para moverse con el suelo. Se doblan y disipan energía, minimizando el daño y evitando el colapso para que las personas puedan salir con seguridad y la estructura pueda repararse.

La prioridad es clara: proteger la vida, aceptar el daño reparable.

Así es como se ve la resiliencia en nosotros también: sistemas, rutinas y hábitos que pueden flexionar con los temblores de la vida y volver al centro cuando las cosas se calman.

Proteger la vida. Aceptar el daño reparable.

Cuando la vida nos sacude, nuestro centro de toma de decisiones, la corteza prefrontal, a menudo es secuestrado por la amígdala, la parte del cerebro que entra en pánico y busca seguridad. Por eso rendirse puede sentirse como la opción más lógica.

Maxim hizo lo más difícil. Tomó el camino incierto.

Sintió lo que sintió pero se mantuvo lo suficientemente consciente como para tomar decisiones alineadas con su propósito, no con el miedo.

Eso es la resiliencia en acción.

Comienza con la conciencia.

Siente lo que sientes; está bien.

Luego mira tus opciones. Activa la parte de ti que decide, no la que reacciona.

Y cuando puedas, inclínate hacia la incertidumbre. Si tu propósito está claro, siempre encontrará la forma de salir a la superficie, quizá no como esperabas, pero exactamente cuando lo necesites.

El sueño de Maxim se convirtió en un subproducto de ese proceso.

Un subproducto de encontrar su propósito.

En el Compañero de Pago de mañana, profundizaremos en esta idea, explorando estrategias prácticas para construir la resiliencia en nuestra vida cotidiana para no tener que esperar a que la vida nos saque de nuestro rumbo para desarrollarla. Veremos cómo entrenarla intencionalmente, una pequeña decisión a la vez.

Gracias por leer y por apoyar esta serie.

Si esta historia resonó contigo, compártela o deja un like; ayuda a que estas reflexiones lleguen a más personas.

¡Que tengan un buen fin de semana!

✨ Ideas que Vale la Pena Explorar

Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.