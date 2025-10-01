¿Cuál es tu propósito? — Edición #12: Veronica Llorca-Smith
Cuando la vida te dé limones, usa las semillas para plantar tu limonero.
Hola a todos,
Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de ¿Cuál es tu propósito?
Esta serie es donde invito a autores dentro y fuera de Substack a compartir sus historias con nosotros, para descubrir qué los motiva, qué los enciende y cómo se han encontrado en el camino que están recorriendo hoy.
Antes de empezar, déjenme comenzar con un anuncio rápido. Quizá ya lo vieron en el chat o en Notes, pero recientemente publiqué una nueva guía, la primera de muchos volúmenes que planeo publicar. La idea detrás de esta serie de guías es simple: darte modelos mentales prácticos que puedas usar para diseñar tus propios sistemas. Piénsalos como herramientas que te ayudan a reducir la fricción y a moldear tus rutinas a través del lente de Disciplina Adaptable.
Este primer lanzamiento está disponible bajo un modelo de paga-lo-que-quieras, con un mínimo de $5. Si te gustaría apoyar el trabajo y echarle un vistazo, puedes encontrarlo aquí.
Estoy muy emocionado de compartir la pieza de hoy porque es una historia de resiliencia, motivación, garra y empuje — ese empuje que necesitas cuando la vida no sale como lo planeado.
Nuestra invitada es, la fundadora de The Lemon Tree Mindset y El Limonero para su audiencia hispanohablante. The Lemon Tree Mindset no es un boletín; es una comunidad de escritores que ahora abarca más de 165 países, construida en torno a compartir ideas, intercambiar apoyo y crecer juntos. A través de ella, Veronica ha creado un espacio donde el propósito y la creatividad cobran vida como una experiencia colectiva.
Con más de 12,000 suscriptores y ocho fuentes de ingresos que ha construido a través de su trabajo, Veronica es un ejemplo viviente de cómo el propósito puede impulsar la acción y ayudarte a mantener tu dirección en las temporadas más difíciles de la vida.
Sin más preámbulos, le cedo la palabra a ella para que puedan saber más de su historia en sus propias palabras.
Por favor reciban con una bienvenida a Veronica Llorca-Smith.
Encontrar el propósito en una playa y perseguir a los delfines en Australia
El 5 de julio de 2022, mi vida cambió.
No de la manera que crees. No pasó nada impactante ni dramático.
A veces, todo lo que necesitas es un paseo por la playa.
Ahí fue donde encontré “mi porqué”. En una playa de arena blanca en algún lugar de Gold Coast, en Australia, o quizás fue mi porqué el que finalmente me alcanzó…
Un año antes de eso, la pandemia me había dejado a mí y a mis dos hijas varadas, atrapadas fuera de nuestro hogar en Hong Kong. De repente e inesperadamente comenzamos una nueva vida temporal en Australia con una maleta morada, nuestra única pertenencia en esta nueva aventura. Mi esposo estaba en otro continente con nuestro perro, Django, y nuestra nueva vida era un lienzo en blanco con muchas preguntas.
Después de haber pasado 15 años trabajando para grandes empresas (ya sabes, las que tienen llamadas trimestrales con inversionistas), la chica corporativa en mí quería seguir ascendiendo en la escalera. Corrección, ella pensaba que quería seguir subiendo la escalera porque así es como la sociedad nos programa.
Así que pasé más de seis meses buscando trabajo en Australia. Envié decenas de CVs poniéndome un sombrero distinto cada vez e imitando las pavadas usadas en la jerga corporativa para demostrar que era un buen “fit cultural” y que ayudaría a “reconfigurar su estado de resultados” (jerga para recortar costos y despedir gente).
En el fondo, yo quería encontrar algo que me apasionara, generar impacto, ser una buena líder, un modelo a seguir para mis hijas y hacer un trabajo que me diera propósito, no solo marcar otra jornada de 9 a 5 en mi CV. Ese era el objetivo. Bajé la barra, y aun así no recibí ni una sola oferta, y empecé a pensar que quizá no era lo suficientemente buena.
Pero el problema no era yo, ¿ves? Es el sistema — un sistema que te reduce a tu cargo, a tu tarjeta de presentación y a tu posición dentro de una organización.
Una mañana conduje a la playa con Alba y Maia, que entonces tenían 4 y 6 años. No recuerdo si era lunes o sábado porque, de cualquier forma estaba desempleada. No había nadie, solo nosotras tres. Hacía un poco de frío porque era invierno en Australia. Cuando pienso en libertad, pienso en ese momento, el aire fresco y el sol invernal calentándonos la espalda como con un abrigo invisible. Caminábamos por la arena, jugábamos con las olas e intentábamos avistar los grupos de delfines que migraban hacia el norte en busca de aguas más cálidas. Yo también quería propósito, tal como los delfines, y ese día, mientras miraba a mis hijas reír y jugar, me di cuenta de que estaba buscando en el lugar equivocado.
Es curioso cómo pasamos tanto tiempo pensando en respuestas y construyendo soluciones que olvidamos hacer las preguntas correctas. A veces no se trata de pensar, se trata simplemente de sentir.
¿Cuál es la historia que quiero contarles a mis hijas cuando crezcan?
Buscaba con tanta fuerza un propósito en descripciones de trabajo escritas por otros, o incluso por robots, pero el verdadero propósito viene de adentro y, si quieres encontrarlo, tienes que escribir tu propia descripción de trabajo.
Así que eso fue exactamente lo que hice.
En ese momento, decidí que iba a invertir en el trabajo de mi vida, construir mi legado y dejar de construir la marca de otra persona bajo la falsa promesa de que somos familia y compartimos valores. De todas formas, la mayoría de las empresas ni siquiera saben cuáles son sus valores, si le preguntas a los “miembros de su familia”.
Seamos honestos también. En ese entonces, no sabía cómo se veía el trabajo de mi vida, pero decidí que tener un lienzo en blanco no era algo malo después de todo; era una oportunidad.
Esa tarde, de vuelta en casa, decidí decírselo al mundo y manifestar que iba a empezar un nuevo camino. Aunque estaba completamente perdida, si sabía a dónde no quería ir, y eso ya era un comienzo.
Saber lo que no quieres hacer y quién no quieres ser te libera porque eliminas el ruido y creas espacio para descubrir quién quieres ser.
El “no” a veces es un comienzo doloroso pero necesario para llegar a un “sí”. Te permite hacer espacio para encontrar claridad, despejar tu mente y tu alma.
Publiqué mi primer Post en LinkedIn, abriéndome sobre estar perdida y tener mi vida patas arriba. Tal vez fue una señal del universo, pero la publicación se volvió viral y fue vista por más de 33,000 personas, que probablemente también buscaban propósito y querían migrar hacia aguas más cálidas.
Ese fue el día que empecé a escribir. Ya tenía 41. Nunca había escrito antes, pero decidí crear un nuevo camino para mí y, en el proceso, ayudar a otros a encontrar el suyo también. Los delfines.
Ese camino me llevó al maravilloso mundo de la escritura y la creación. Empecé escribiendo post motivacionales cortos en LinkedIn. Luego descubrí la belleza de la escritura en formato largo en Medium y publiqué más de 600 artículos. Inicialmente, escribir fue un canal de autodescubrimiento y expresión, pero pronto se convirtió en un vehículo para la conexión y comunidad. Mis palabras empezaron a resonar con algunas personas, y fue entonces cuando publiqué mi primer libro, The Lemon Tree Mindset, que luego se convirtió en mi newsletter, también llamado The Lemon Tree Mindset. Mi pequeña semilla creció hasta convertirse en una tribu y hoy son 2 limoneros (uno en inglés y otro en español) con más de 12,000 suscriptores, 4 libros, múltiples cursos y un lifestyle business basado en la pasión y el propósito.
Me di cuenta de que mi misión era permitirle a las personas encontrar su camino creativo, ya sea a través de libros, hablar en público o construir una comunidad. Y aunque el cómo está siempre evolucionando, el porqué es sólido como una roca: empoderar a la gente para hacer el trabajo de su vida y desatar su genio creativo para construir algo de lo que estén orgullosos. Su legado.
¿Cuál es la historia que quieres que tus seres queridos recuerden?
El éxito pasó de títulos altos y oficinas lujosas a poder pasar tiempo de calidad con mi familia, entrenar para triatlón y viajar por el mundo. Y en el proceso, quiero compartir lo que sé, mis marcos, mis victorias y también mis retos y fracasos para que otras personas puedan aprender conmigo y pintar su lienzo con menos miedo y más libertad, menos reglas y más creatividad.
Hoy tengo un próspero negocio creativo con 8 fuentes de ingresos, pero todo empezó con una semilla, una caminata por la playa y el descubrimiento de que nuestro porqué vive dentro de nosotros. Solo tenemos que presionar pausa, hacer la pregunta correcta y escuchar la pequeña voz que algunos llaman intuición.
***
Cuando la vida te dé limones, usa las semillas para plantar tu limonero.
El Limonero 🌳🍋 , una comunidad de escritores y creadores que están convirtiendo su pasión en su estilo de vida.
Gracias, Veronica, por compartir tu historia con nosotros.
Como pueden ver, el camino de Veronica es de determinación, conexión y, por encima de todo, resiliencia y empuje. La pandemia de 2020 fue un desafío para todos. Trajo aislamiento, problemas de salud mental, pérdida de empleo, incluso falta de vivienda. Fue una época caótica, y era fácil caer en un lugar oscuro — especialmente para personas cuyas vidas y medios de subsistencia dependían de una comunidad o de una estabilidad que de repente desapareció.
Pero lo que la historia de Veronica nos muestra es que incluso dentro del aislamiento y la pérdida puede haber espacio para la oportunidad. No en el sentido de resolver todos los problemas que creó la pandemia, porque ninguna historia individual puede hacer eso, sino en el sentido de tomar una semilla de una temporada difícil y hacer crecer algo nuevo. Para Veronica, eso significó un cambio radical en su camino, un giro en cómo trabajaba y, en última instancia, la capacidad de conectar con su propósito y servirlo de una manera que la hizo autosuficiente, sin importar dónde estuviera.
En mi opinión, la práctica de identificar oportunidades en medio de semanas difíciles es algo que podemos entrenar. Requiere un cambio de mentalidad, una forma distinta de pensar y, a veces, simplemente mirar la vida desde otro ángulo diferente al que nos ofrece al principio. La ciencia respalda esto: el optimismo y la búsqueda de oportunidades no son rasgos fijos, se pueden cultivar. Los estudios en psicología positiva y en reencuadre cognitivo muestran que el cerebro puede entrenarse para notar posibilidades donde otros solo ven obstáculos12. Eso es lo que yo saco de la historia de Veronica. No es solo resiliencia por la resiliencia misma, sino resiliencia que abre la puerta a algo nuevo.
Y lo que parece haber anclado a Veronica, y tal vez ella pueda confirmarlo, es que encontró dirección. Encontró propósito en su camino, y eso le dio el lente que necesitaba para detectar oportunidades y realmente usarlas.
Mi invitación para ti es intentar lo mismo.
Sé que es difícil.
Seamos realistas: los cambios de mentalidad son algunos de los cambios más difíciles que podemos hacer, porque hemos entrenado a nuestro cerebro para seguir los mismos patrones durante años, a menudo reforzados por las recompensas equivocadas. Pero aquí están las buenas noticias: la neuroplasticidad está de nuestro lado3.
Podemos volver a entrenar ese músculo, reconfigurarnos y afinar nuestra mentalidad para que sea mejor detectando oportunidades. Y podemos hacerlo más rápido y de manera más efectiva una vez que tenemos dirección, una vez que sabemos por qué queremos ver esas oportunidades y qué queremos hacer con ellas.
Así que usa esto como tu oportunidad para empezar a trabajar en ese lente, para empezar a fortalecer ese músculo. Y si te gustaría ayuda, profundizaré en esto en el compañero de pago, donde exploraremos cómo entrenar ese músculo y practicar convertir los reveses en oportunidades.
Y si lo que necesitas es algo más rápido — un recurso que puedas usar de inmediato para generar ideas o probar ejercicios simples — también preparé el primer volumen de mi Guía de Modelos Mentales. Como mencioné en la introducción, es un conjunto práctico de modelos que puedes usar a tu propio ritmo para practicar este cambio de mentalidad. Está en inglés, pero puedes encontrarlo aquí.
Gracias de nuevo a Veronica por compartir su historia, y gracias por apoyar esta serie. Si encontraste valor aquí, por favor dale like y comparte — ayuda a que estas historias sigan circulando y quizá lleguen a alguien que lo necesite.
¡Que tengas un excelente fin de semana!
Muchas gracias por invitarme a esta bonita colaboración.
Siempre vale la pena parar para reflexionar en el propósito de uno mismo. Se descubren muchas cosas en el camino.