Entrenando el músculo de la oportunidad
Cómo podemos practicar ver posibilidades cuando la vida nos cierra las puertas
Este es un compañero de pago para ¿Cuál es tu propósito? — Edición #12: Veronica Llorca-Smith
¿Te has preguntado por qué otros obtienen oportunidades mientras tú no consigues ninguna?
En algún momento de mi vida, yo también.
Las oportunidades rara vez llegan vestidas como oportunidades. Con más frecuencia, vienen disfrazadas de desvíos, rechazos o interrupciones que rompen el flujo de tus planes.
Por eso la mayoría las perdemos.
No porque no seamos capaces, sino porque nuestra atención está enfocada en lo que se cierra en lugar de lo que se abre.
La buena noticia es que notar oportunidades no es suerte. Es un músculo. Una habilidad que podemos fortalecer con práctica, del mismo modo en que Veronica transformó una temporada difícil en la semilla de su vida creativa. Y cuanto más practicamos, más rápido cambia nuestra mente de ver obstáculos a detectar nuevas puertas.
Este compañero es tu campo de entrenamiento. Un espacio para construir el reflejo de buscar lo posible, especialmente en momentos que se sienten como retrocesos.
Continuemos.
⚡ Recapitulación: Cambia hacia la posibilidad
No necesitas controlar cada resultado. Necesitas entrenar tu lente. Lo que se siente como pérdida a menudo oculta el inicio de algo más. La habilidad no está en forzar el optimismo, sino en ejercitar el músculo que pregunta: “¿Qué puede crecer desde aquí?”
Cuando ocurren contratiempos, tu sistema nervioso se tensa. El valor predeterminado es reproducir lo que salió mal, anclarte en la puerta que se cerró. Pero esa fijación drena energía que podrías usar para detectar lo que aún está disponible. Al entrenarte para cambiar la atención hacia afuera, creas espacio para el movimiento en lugar de la estancación.
Esto no se trata de fingir que cada desafío es un regalo. Se trata de reconocer que dentro de cada interrupción hay al menos una palanca que puedes accionar: una conexión, un momento de tiempo liberado, una oportunidad para probar un nuevo camino. La oportunidad no borra la dificultad, pero reconfigura cómo la cargas.
🛠 Aplicación: Reprogramar para la oportunidad
Cuando las cosas no salen como quieres, el instinto es contraerse: frustración, duda de uno mismo o un bucle de “¿por qué a mí?”.
Esa reacción es natural, pero bloquea pequeñas señales de oportunidad. Este ejercicio te ayuda a redirigir tu atención.
