De la Hiperdisciplina a la Aventura: Un Enfoque Intrépido
Pequeñas aventuras que construyen consistencia de verdad
Sé que ya les he contado que este último año ha sido una locura para mí: un año de crecimiento, grandes cambios y noticias emocionantes sobre lo que estoy construyendo.
Un área en la que me he estado enfocando es la oratoria (dar charlas). Si quiero difundir la palabra sobre la Disciplina Adaptable, sé que necesito dominar esta habilidad, especialmente como un hablante no nativo del inglés. Para compartir un mensaje sobre un tipo distinto de disciplina, necesito comunicarme con claridad y confianza, así que he estado buscando personas y oportunidades que me ayuden a lograrlo.
Así fue como conocí a Danielle Krage. Al comienzo me acerqué a Danielle en busca de consejo sobre cómo dar charlas, ya que tiene años de experiencia preparando a personas para hablar con claridad y confianza. Ella respondió amablemente y nos conectamos. Durante nuestra conversación, me contó que ya no está haciendo coaching y que ahora está completamente inmersa en un nuevo proyecto fascinante: Questful World (https://www.questful.world), viajes personales e intencionales que ella llama Quests.
Sus ideas sobre las Quests captaron de inmediato mi atención. Sentí que estaban profundamente alineadas con la filosofía de la Disciplina Adaptable, y supe que resonarían en esta comunidad. Así que la invité a colaborar en esta pieza para compartir su visión de las Quests y cómo pueden ayudarnos a fortalecer nuestro propio camino con la disciplina.
Ella aceptó amablemente, y ahora está aquí para contarnos su historia.
Los dejo con ella.
La autodisciplina llevada al máximo
Uno de mis primeros recuerdos es que me hicieran sentar en la “mesa de los niños malos” en la escuela, no porque hubiera sido “mala”, sino para dar un buen ejemplo al resto. (¡Esto no me ganó amigos!)
Yo era MUY BUENA. Extrañamente buena.
Saqué puras A. Gané una beca.
La autodisciplina se transformó en perfeccionismo. ¡No te equivoques! ¡Nunca te equivoques!
¿Fue sostenible? No.
¿Soy ahora una persona relajada y despreocupada que no se interesa por las metas? Tampoco.
Ha sido un proceso, pero en los últimos tres años encontré un enfoque para definir objetivos y crear nuevos hábitos que ha cambiado mi vida —y no lo digo a la ligera—. Voy a compartir qué ha cambiado, por si algo de esto les sirve.
¿Qué ha cambiado?
Desarrollé la idea de hacer Quests. Ahora estoy en la cuarta. Estas se han visto así: escribir 52 cuentos en un año, entrevistar a 52 personas sobre comedia narrativa, y leer un poema, un cuento y un ensayo cada noche durante 1000 noches. Al momento de escribir esto, llevo 7 semanas en mi última Quest: ir a 100 lugares y describirlos en 3 páginas.
Cuando hablo de esto, recibo muchas reacciones distintas, pero una de las más comunes es: “¡Debes ser muy disciplinada! Yo nunca podría hacer eso.”
Lo interesante es que, con el marco deliberado que ahora tengo alrededor de las Quests, es MUY DIVERTIDO. He logrado traer flexibilidad, facilidad y aventura —de una manera que mi yo rígida y autoexigente jamás habría imaginado.
Desde mayo, he estado ayudando a otras personas a hacer lo mismo, y ha sido un placer ver que también les funciona.
Pero, ¿qué es una Quest?
Defino una Quest como:
Un viaje o misión emprendida por una persona para alcanzar un punto final específico, que a menudo implica desafíos, obstáculos y crecimiento personal en el camino.
Tiene ciertos rasgos particulares:
Dirección propia vs. estructura institucional
Alto grado de propósito intrínseco vs. certificación/validación externa específica
Viaje único vs. camino convencional
Resultados emergentes vs. fuertemente predeterminados
También tiene elementos de diseño claros. Estos incluyen:
Un propósito y un punto de llegada
Probabilidad de un viaje transformador
Un nivel emocionante de desafío
Una sensación de logro significativo
Voy a profundizar en un par de estos elementos, a través de mi última Quest (100 lugares, 300 páginas), como ejemplo.
Tener un propósito y un punto final
Empecemos por el final.
Tener un punto final claro en mis Quests ha sido increíblemente útil. Lo contiene como un experimento divertido, uno que elijo hacer en un período prolongado.
En este caso, hice un solo compromiso: ir a 100 lugares y describirlos en 3 páginas. Ahora mi único trabajo es hacerlo de la forma más divertida y flexible posible. De una manera que realmente encaje con mi agenda y mi vida.
Podrían haber sido solo 10 lugares, como un experimento más corto; he estado ayudando a la gente a crear Mini-Quests.
De cualquier modo, crea un marco intencional.
El propósito. El porqué detrás…
Ahora también soy muy intencional al aclarar mi propósito. Antes, caía en la trampa de definir una meta, dividirla en partes, ¡y simplemente tratar de cumplirla! Mucho tachar cosas de listas, mientras ansiaba el alivio de la meta final.
No así con estas Quests. He desarrollado un proceso de diseño que me ayuda a pensar qué quiero hacer realmente, POR QUÉ y de qué manera.
Con la Quest de 100 lugares, mi motivación se ve así:
Quiero mejorar en la descripción de escenarios como escritora. (Mi atención naturalmente va a las personas, no a los lugares.) Encontrar una forma divertida y sencilla de practicar esto.
Quiero un estímulo entretenido para salir de la casa y experimentar nuevas vistas, sonidos y olores. (Trabajo de manera remota. Paso mucho tiempo en mi escritorio.)
Esto se combina en una aventura maravillosa, variada y flexible. Por ejemplo, esta semana mi lugar fue “dentro de un centro de distribución de Amazon”. (¡No tenía idea de que se podían hacer visitas guiadas!) También ha sido la vista desde mi propia terraza y una visita inesperada a la sala de espera de un hospital. Flexible. Divertido. Y después de siete semanas, ya estoy experimentando muchos beneficios.
Espacio para la sorpresa
Me encanta esta cita de Lois McMaster Bujold:
“Lo más importante de las quests, decidió, no era encontrar lo que buscabas, sino descubrir lo que jamás podrías haber imaginado antes de aventurarte.”
Es divertido diseñar una Quest que tenga este tipo de espacio. Apuntar a 100 lugares, 300 páginas tiene suficiente estructura para mantenerme avanzando de forma constante, pero también mucho margen para explorar. Y lo más importante: disfruto de todo el viaje. Es mi viaje. Puedo adaptarlo de la forma que quiera, con la seguridad de que, sin duda, lo completaré.
Al mismo tiempo, ya estoy desarrollando nuevos hábitos como escritora: estoy observando el mundo físico de maneras que antes no hacía. Y estoy disfrutando experimentar con cómo llevar eso a la página.
Mi experiencia ha sido un proceso completo que se siente vivo, gratificante y energizante. Esto coincide con la retroalimentación de las personas a las que he ayudado a diseñar y completar sus propias Quests.
Así que, tal vez hay una habilidad o interés que quieras desarrollar como Quest.
Podrías empezar preguntándote esto:
¿Qué habilidad o interés me gustaría explorar, si supiera que podría ser divertido?
Un último high-five para ti
Gracias a Camilo por invitarme, y gracias a ustedes por leerme. Brindemos por el buen tipo de autodisciplina. El tipo que te hace presentarte para ti mismo, no para ser bueno o perfecto, sino para crecer a través de una aventura divertida. Una Quest.
Danielle Krage es Escritora, Coach y Creadora de Questful World.
Gracias, Danielle, por compartir tu sabiduría con nosotros. Creo que el concepto de una Quest resultará fresco e inspirador para muchos lectores aquí.
Como saben, siempre he compartido mi propio camino con la autodisciplina: toda la razón por la que comenzó este boletín fue documentar mi crecimiento personal para dejar un legado a mis hijos. Con el tiempo, ese simple camino creció en algo más grande. Mirando atrás, diría que ese viaje mismo podría verse como una Quest. Danielle puede corregirme si me equivoco.
En mi caso, no había un plazo claro; es más como una Quest continua que se ha ramificado en muchas direcciones a lo largo de este año. Pero en su núcleo, siempre ha sido sobre construir disciplina desde adentro hacia afuera, y ese enfoque ya ha empezado a expandirse para servir también a otros.
Por eso creo que Danielle dio en el clavo con su definición de una Quest. Estas aventuras estructuradas, ya sean de corto o largo plazo, son herramientas poderosas para construir disciplina. En el contexto de la Disciplina Adaptable, nos entregan un marco para practicar la constancia, hacer espacio para la deriva y —lo más importante— entrenarnos para volver más rápido cuando nos salimos del camino.
No todas las Quests saldrán perfectas. Algunas pueden revelar que la meta no era del todo correcta, o que necesita ajustarse. Pero cada una es una oportunidad para refinar tus criterios, fortalecer tus sistemas y hacer de la disciplina una parte sostenible de tu vida. Las Quests mantienen el crecimiento emocionante mientras te enseñan a mantenerte firme.
Antes de cerrar, aquí está mi pregunta para ti:
¿Cuál es la Quest más divertida que has emprendido, y qué te ayudó a completarla (o te está ayudando ahora)?
Que tengas una excelente semana.
