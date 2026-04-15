Adaptable Discipline V2 Ya Está Disponible
Reconstruido para ayudarte a regresar a lo que importa
Esta última semana ha sido intensa.
El día de la charla TEDx se acerca. Es el sábado. Diablos.
Me siento preparado para la charla... pero no tan preparado para lo que vendrá después.
Seamos honestos, uno nunca deja de sentirse sin preparación. He estado practicando la charla cada noche, así que ese frente está cubierto. Pero sentía que el sitio web de mi propuesta de valor principal, Adaptable Discipline, estaba quedando ahí juntando polvo. Y con la charla acercándose, quería tener algo tangible para mostrar a aquellos interesados en profundizar en mis pensamientos.
Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.
Directas a tu bandeja de entrada.
Así que porque, por supuesto, no estaba ocupado preparándome ya, asumí la tarea de reescribir toda la documentación de Adaptable Discipline. Santo cielo, qué hazaña. ¡Pero estoy orgulloso de anunciar que las Guías V2 de Adaptable Discipline han sido lanzadas 🎉!
Ha sido escrita con un hilo conductor claro:
La deriva está en todas partes.
No podemos derrotarla. Pero podemos aprender a gestionarla.
Lo hacemos a través de la meta-habilidad del retorno.
Y porque es una habilidad, puede ser entrenada.
La práctica de entrenar esa habilidad es la disciplina.
Como puedes ver, esta publicación es bastante corta, principalmente porque quería compartir las buenas noticias contigo.
Así que mi consejo no solicitado esta semana es simple: ve a echarle un vistazo.
Todos tenemos algo que vale la pena retomar. O lo olvidamos, o lo sabemos pero simplemente no sabemos cómo empezar.
La nueva versión está hecha precisamente para esto. La primera versión era, en mi opinión, un poco dispersa, muy dispersa para ser honesto, y realmente no tenía una columna vertebral.
Esta nueva versión sí la tiene. Y debido a eso, el proceso es más fluido, más limpio, y diseñado precisamente para guiarte durante la preparación de las condiciones para tu propio retorno.
Esta semana no habrá un compañero de pago porque estaré viajando. Pero si eres un suscriptor de pago, tengo pensado en enviar otro correo la próxima semana con algunas ideas sobre lo que viene. Alerta de spoiler: es mucho.
La documentación es gratuita. Siempre será gratuita. Si necesitas apoyo adicional como coaching o asesoría, o si tienes ideas al respecto, puedes contactarme de muchas maneras, incluyendo enviándome un correo a camilo@self-disciplined.com.
También abriré un hilo para toda la comunidad para preguntas y respuestas. De esa manera, podemos mantener un compendio de preguntas al que las personas puedan regresar cuando estén comenzando o retomando su propia práctica.
👉 ¿Quieres entrenar esto de verdad, no solo leerlo?
Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.
Se llama el Compañero de Pago. $9.99/mes.
Ah sí, una cosa más. Cada etapa del proceso real viene con ejercicios para que puedas probarlo tú mismo. Aprovecha eso. Creo que puede ayudarte a absorber mejor las ideas.
Por ahora, déjame repetirlo: echa un vistazo a las guías. Es gratuito. Puede ayudarte a regresar a lo que una vez te importó, o a redefinir tus prioridades para que puedas mantenerte coherente en el camino.
La próxima semana te haré saber cómo salió la charla.
¡Que tengas una semana maravillosa!
