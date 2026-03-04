Esta noche salí a caminar con mi perro.

Es gracioso, porque eso parece ser la fuente de mis reflexiones. La verdad es que camino porque me ayuda a simplemente relajarme y cuando te relajas es cuando tus pensamientos más creativos aparecen. ¿Pensamientos de ducha, alguien?

Es invierno aquí, frío como el demonio pero me gusta salir solo con un polerón con gorro — así le decimos a las sudaderas con capucha en Chile —, rara vez con una chaqueta, porque quiero entrenarme para pensar incluso cuando las condiciones no permiten un pensamiento adecuado.

El problema últimamente es que mi mente ha estado bastante clara por un tiempo. Algo por lo que mi yo anterior habría ido a la cárcel — figurativamente, para que conste. Mis pensamientos solían ser nublados, dispersos, llenos de especias. Era horrible en ese momento porque cuando quería enfocarme realmente no podía hacerlo. Un pensamiento tras otro, como una reacción en cadena. Pew, pew, pew.

Ahora, solo miro al cielo y sonrío. Mira que está nublado y oscuro, como las aperturas de las películas de Harry Potter. Y me gusta. Me gusta tener ese problema.

Porque para mí, en mi vida, ya no es un problema.

Pero para mi yo escritor, es un infierno.

Algunas personas lo llaman El Bloqueo del Escritor

Pero ¿es realmente Bloqueo del Escritor? Siento que en mi caso es algo diferente. Haré mi caso en un segundo.

Comencemos con la idea del bloqueo del escritor.

Según mi investigación, es un tema muy común. En resumen, el bloqueo del escritor aparece cuando estás tratando de escribir, y nada surge. Por horas, por días, por años.

Mi problema no es que nada surja. Tengo muchas ideas, creo. Mi problema es diferente; y me autodiagnosticaré porque ¿por qué no?

Me quedé sin experiencias significativas de mí derivando. El objetivo principal para comenzar este boletín fue documentar mi viaje, compartir mis luchas, contarles a mis hijos, y eventualmente a ti, todo sobre este camino de maestría. Esto solo sucedió porque comencé a escribir, porque tuve que forzarme a auto-analizarme y aplicar mi propio lente a mi vida. Ahora, trato de documentar sobre la marcha. No quiero falsificar experiencias porque eso no está bien.

La cadencia en cómo la deriva se presenta en mi vida ha disminuido, precisamente debido a este viaje, tan paradójico como suena, no estaría escribiendo sobre esto si no hubiera aprendido y practicado a través de este lente. En consecuencia, mi mente ahora permanece más frecuentemente fundamentada, así que observo, y dejo que mi día fluya sin tantos pensamientos intrusivos que podrían llevar a contenido significativo.

Debido a no-sé-qué, mi escritura cambió de documentar a ensayar. Pero creo que fue necesario estar donde estoy ahora. El problema es que debido a ese cambio, mi voz de escritura cambió también; y aunque me gustó al principio, porque sonaba fundamentada, me doy cuenta ahora de que sonaba monótona.

Y no sé si quiero eso.

Creo que en parte fue porque al principio mis primeros artículos con tracción usaron esa voz y obtuvieron el engagement. Yo también soy humano. Pero me quitó algo de autenticidad, y con eso, la urgencia de pulir cada artículo que escribo.

No quiero eso.

👉 ¿Quieres entrenar esto de verdad, no solo leerlo?

Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.

Se llama el Compañero de Pago. $9.99/mes.

Únete a la práctica →

Tengo que practicar lo que predico

Así que durante esta caminata, tuve esta epifanía barata.

Soy dueño de este boletín. Puedo cambiar mi voz de escritura... Pensar demasiado en cómo pulir una idea o un artículo estaba costándome mi creatividad, y creo que en parte eso es lo que solo me estaba haciendo mirar al cielo y no pensar en otras ideas.

Así que decidí que no quiero escribir tan pulido y estructurado, sino más cerca del corazón. Quiero mantener la ciencia, porque aprender sobre todo eso — psicología, teoría del comportamiento, neurociencia — es lo que elaboró el lente que uso para ver mi vida, y las ideas que me ayudaron a desarrollar Adaptable Discipline como una forma de diseñar mi práctica de disciplina.

Mi voz de escritura estaba en la línea del observador neutral. Pero comencé escribiendo desde las trincheras, y volveré a eso.

Todavía verás términos como autogobierno, agencia, coherencia, deriva. Porque los uso en mi vida, pero las reflexiones que leerás de ahora en adelante serán como esta.

Menos ensayo, más página de diario.

No puedo no hablar sobre la ciencia detrás de esto

El bloqueo del escritor es real, y hay estudios que sugieren que esto no solo sucede en la escritura, sino también en otras áreas donde dependemos de la creatividad.

Esto puede suceder cuando tenemos demasiadas ideas y no sabemos cómo convertirlas en algo tangible, o cuando nos sentimos fisiológicamente bloqueados para acceder a nuevas ideas debido al estrés, trauma o presión.

En mi caso, creo que la presión de tener que escribir algo tan bueno es lo que dañó mi escritura, y debido a eso, la difusión de mis ideas también. Así que por favor, no intentes esto en casa. Cero estrellas. No recomendado.

Cuando pones ese tipo de presión sobre ti mismo, como lo hice yo, la amígdala, que está involucrada en el estrés y la detección de amenazas, se vuelve más activa. Al mismo tiempo, la corteza prefrontal, la parte que te ayuda a organizar pensamientos, planificar y pensar con flexibilidad, no funciona tan libremente. Así que tiene sentido que en lugar de que las ideas fluyan, te congeles al tratar de pensar en qué escribir, especialmente cuando se acerca una fecha límite.

Por otro lado, cuando quitas esa presión de tus hombros, ya sea porque decides que ya no te importa un carajo, o porque te das cuenta de que las cosas pueden ser diferentes, tu cerebro tiene más espacio para funcionar como debe, y se vuelve más fácil pensar, conectar ideas y escribir.

Por eso escribir en un diario funciona para tanta gente. Le da a tus pensamientos un lugar adonde ir. Cuando todo se queda en tu cabeza, puede sentirse desordenado rápido. Una vez que lo pones en papel, usualmente se siente un poco más ligero, un poco más claro, y más fácil de trabajar. También hay investigación sobre escritura expresiva que apunta en esa dirección, incluso si no funciona de la misma manera para todos.

¿Me faltaban ideas, o mi cerebro estaba simplemente más relajado?

Diría que fue una mezcla...

Como dije antes, este viaje me ha ayudado a convertirme en una mejor versión de mí mismo. No estoy tan alejado de la coherencia — mi propia dirección — como antes. Todavía cometo errores a veces, pero es solo una versión regurgitada de lo que ya he compartido contigo.

Como resultado, mi cerebro ahora simplemente no rumia tanto; toma las cosas con calma ahora; no actúa tanto por ego; y trato de permanecer íntegro.

Así que, sí, no pienso demasiado tanto; pero al mismo tiempo, tampoco me estreso demasiado por la falta de ideas. En un escenario general esto es fantástico; es increíble; y me daría palmaditas en la espalda.

Pero quiero seguir difundiendo mi palabra. Quiero seguir ayudando a otros a pasar por el mismo viaje sin pasar por los mismos obstáculos, y ayudarles a darse cuenta de que la disciplina es una práctica, no un rasgo definitivo. Que la disciplina es solo la etiqueta para la práctica del retorno constante a la coherencia. Quiero poder seguir mostrándole a la gente que puedes diseñar tu práctica, y que Adaptable Discipline fue creada precisamente para eso.

Así que no puedo darme palmaditas en la espalda en este campo. Necesito equilibrio.

Creo que la mejor analogía que puedo encontrar para esto es llenar un cubo con agua.

Digamos que tu grifo es muy poderoso. El chorro de agua que sale de allí sale muy rápido, y es capaz de llenar cubos con facilidad. El problema es, cuando abres ese grifo, toma mucha fuerza cerrarlo de nuevo. Así que mientras tratas de cerrarlo, tu cubo se desborda, se derrama y deja un desastre que luego tienes que limpiar.

Creo que esto sucede mucho con escritores que comienzan a escribir y se dan cuenta de que canalizar sus pensamientos en papel es terapéutico; terminan exagerándolo.

Volviendo a la metáfora, digamos que aprendes a usar tu fuerza para cerrar el grifo. Sabes que puedes volverlo a abrir, pero incluso si aprendiste a cerrarlo, creará un desastre de nuevo, y tomará una eternidad arreglarlo. Así que simplemente decides, casi inconscientemente, no hacerlo; solo encuentras otras formas de llenar tus cubos. Algunas pueden ser más engorrosas, pero al menos no dejan un desastre detrás.

Un día te das cuenta de que solo necesitas aplicar algo de grasa al grifo. Solo en la cantidad correcta. Aprendes que puedes controlar el chorro ahora, y puedes llenar el cubo lo suficiente para hacer lo que quieres hacer con él.

Estoy en esa etapa ahora.

Puede pasar factura a tu identidad

Si estás en este dilema, tu identidad ya podría haber sido impactada por esto. Tal vez esto no es para mí, nadie quiere leer mi trabajo, esto es demasiado esfuerzo son algunas de las formas en que esto se manifiesta.

Escribir no es el único lugar donde encontrarás esto. Para otras disciplinas, el mensaje es el mismo: No soy suficiente; lo único que cambia es el empaque.

Así que por favor lee esto, y guárdalo, memorízalo o tatúatelo en tu brazo. Solo asegúrate de no olvidarlo: Sigue adelante. Y si ya te detuviste, entonces enfócate en regresar.

Solo regresa.

La disciplina es la práctica de regresar una y otra vez a lo que importa. Y si escribir es la dirección que estableciste para ti mismo, porque importaba, entonces ¿por qué dejarías que la deriva te quite eso? Deja que la disciplina sea el arma secreta que te hace a ti y a tu identidad indestructibles.

Una práctica que puede ayudarte a volver a ello hoy es: toma esa cosa que te importa, y determina cuál es la acción mínima que puedes tomar para volver a ella. Si es hacer ejercicio de nuevo, intenta una plancha de 1 minuto; si es escribir, comienza escribiendo sobre cualquier cosa, aplica algo de flujo de conciencia, solo para comenzar; si es volver a un proyecto, verifica cuál es la tarea mínima que te ayudará a avanzar.

Todos derivamos; es humano y es normal. Todos tenemos vidas ocupadas y prioridades.

Si esta es tu prioridad, trátala como una. Incluso las pequeñas acciones cuentan. De hecho, esas son las que más cuentan, porque una cadena de pequeñas acciones cada día se compone más que acciones esporádicas más grandes a lo largo de un año.

La consistencia no está en empujar sin parar, sino en seguir regresando con el tiempo.

Una vez que regresas, el siguiente paso es aprender cómo puedes hacerlo mejor — mi decisión de seguir mi propia voz — y luego simplemente hacerlo.

Verás el cambio; y no importa si es para mejor o para peor, es tuyo, y tú decides qué dirección quieres tomar.

Lo que quiero que te lleves de esto

Intentaré mantener esto breve.

Lo que me encantaría que recordaras después de leer esto es que el bloqueo del escritor es a veces solo una forma elegante de decir que no estamos en el espacio para escribir; y eso puede extenderse por años; y eso puede aplicarse a otras disciplinas también. Resulta que podemos diseñar eso, pero antes de hacerlo, necesitamos trabajar en nuestra habilidad para detectar la deriva.

Lo que pasa con la deriva es que podrías no haberte dado cuenta de que simplemente dejaste de hacer las cosas que importaban porque la vida sucedió, así que perfeccionar nuestra habilidad para detectar esto nos permitirá saber dónde y cuándo practicar disciplina.

Ni siquiera lo notarás, pero una vez que comiences a regresar te darás cuenta; quizás como yo; que notar estos destellos se volverá más fácil cada vez, y cambiar de curso se volverá tan natural como despertar en la mañana.

En nuestro próximo acompañante de pago trabajaremos en entrenar nuestro tiempo de detección; cuánto tiempo tomamos para detectar la deriva; para que podamos tomar acción antes de incluso actuar fuera de personaje.

Hasta entonces, recuerda tomar una pequeña acción que pueda ayudarte a regresar.

¡Espero que tengas un día maravilloso!

