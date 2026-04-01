Cuando el Estrés Salpica en Todo
Lo que mi preparación para TEDx reveló sobre la deriva, la autoconciencia y el desbordamiento emocional
Este último fin de semana fue bastante difícil para mi estado mental.
Irónicamente, también fue un fin de semana que me dijo mucho sobre mi camino, mis relaciones y sobre mí mismo.
Como muchos de ustedes saben, mi TEDx Talk se acerca.
El 18 de abril, para ser exacto.
He estado practicando prácticamente todas las noches antes de dormir. Leí en algún lugar que esta puede ser una buena manera de interiorizar la charla y dejar que mi cerebro la procese mientras duermo.
Creo que ha estado funcionando hasta ahora.
Es difícil, sin embargo, porque me quita espacio mental que podría estar usando con mi familia, y tiempo con mi esposa, quien es mi principal apoyo ahora mismo, en lugar de hacer que me grabe una y otra vez para que pueda ver qué necesito cambiar.
En su mayoría, he estado practicando solo, cuando paseo a mi perro o de pie frente a la ventana. Otra parte de mi práctica ha sido con mi esposa, como acabo de mencionar.
No había practicado con una audiencia en vivo hasta el último fin de semana.
Hace un par de semanas, nos reunimos con algunos amigos para jugar billar en la casa de uno de mis amigos. Mientras hablábamos sobre el TEDx Talk, el mismo consejo que he estado escuchando de coaches y en diferentes lugares surgió de nuevo: practica con una audiencia en vivo.
Así que descaradamente le pedí al anfitrión, quien es uno de mis buenos amigos y uno de mis padrinos de boda, si podía usar su casa para un ensayo general con nuestro grupo de amigos. Su casa es más espaciosa y más adecuada para algo así que mi casa, que, para ser franco, parece una guardería.
No estoy naturalmente inclinado a presumir o incluso hablar mucho sobre mi trabajo. Es curioso: cuando lo hago, tiendo a minimizar su impacto. Me da vergüenza y simplemente trato de desviar la atención.
Me dije a mí mismo que si confío en mi trabajo, entonces debería respaldarlo. Así que dar el paso de hacer este ensayo general fue algo grande.
Eso me mantuvo estresado durante unas dos semanas.
Ahora las apuestas eran reales.
Pensarías que, porque son amigos, me pondría menos nervioso.
Mi esposa de hecho me preguntó eso.
La verdad es que, para mí, presentar algo, lo que sea, a amigos en un entorno formal, donde yo o mi trabajo están en el centro de atención, me hace actuar raro.
Presentar frente a extraños hace las cosas más fáciles en mi cabeza, porque podrías nunca volver a ver esos rostros, así que las apuestas se sienten más bajas desde un punto de vista reputacional.
Lo sé, es una perspectiva rara, pero me trae paz mental, y típicamente funciona a mi favor.
Así que ahora entiendes el estrés: estaba a punto de presentar un trabajo que aprecio a un grupo de personas que valoro y me importan, y cuyas opiniones me importan.
No quería tomarlo a la ligera.
Bueno, el sábado pasado fue el gran día.
Me alegra reportar que el ensayo general salió mejor de lo esperado, y que la idea fue bien recibida. Mis amigos me dieron gran retroalimentación y también levantaron mi moral.
La cosa es que, en mi cabeza, pensé que sería una vergüenza.
Es raro, pero creo que eso es parte de mis mecanismos de autosabotaje.
Afortunadamente, no actué en consecuencia.
Me dio más confianza para hablar sobre estos temas abiertamente. También me ayudó a compartir mis sentimientos sobre la charla con más contexto. En resumen, me dejó ver que mis amigos están ahí para mí, y que mi trabajo también los impacta.
La cosa es que, entre el estrés, la adrenalina y la caída subsecuente, mi humor no era el mejor.
Me sorprendí a mí mismo más veces de lo normal actuando irritable, reaccionando mal a cosas pequeñas.
A mí no gustar.
Hubo ocasiones en las que me sorprendí con fuerza y me obligué a detenerme y pausar.
Pero estoy cansado, y mientras escribo esto mis ojos están medio abiertos, solo sintiendo el peso del estrés tratando de aparecer.
Sin embargo, creo que es una bendición haber desarrollado suficiente conciencia para sorprenderme a mí mismo antes de una gran deriva.
Porque ahora todavía puedo decir te amo cuando estoy molesto. Todavía puedo tratar de distanciarme de una discusión cuando creo que no vale la pena participar. Todavía puedo sacarme del trance del estrés y tratar de estar presente cuando lo necesito.
Esa conciencia también es lo que me lleva a decir que no estoy orgulloso del hecho de que estas últimas semanas he estado en mi teléfono más de lo habitual. Creo que es una manera de que mi cerebro sienta que tengo las cosas bajo control.
Nuestros cerebros tienen formas misteriosas de sobrellevar cuando están abrumados.
Mis hijos también han sentido el peso, y de hecho sorprendí a mi hijo mayor mirándome, luego mirando mi teléfono, como diciendo: vamos, ¿en serio?
Así que realmente he tratado de mantenerlo alejado, o al menos en mi bolsillo, durante el último día o dos.
Me atrevería a decir, con todo lo que he aprendido, que mi amígdala está en llamas y que, de vez en cuando, especialmente cuando me falta sueño, inhibe a mi corteza prefrontal de tomar las mejores decisiones, como no mirar mi teléfono o no reaccionar exageradamente a una situación.
He aprendido mucho, como puedes ver.
Aprendí que puedo confiar en mis amigos para este tipo de eventos. Aprendí que puedo desempeñarme sin dejar que esta extraña timidez me bloquee. Aprendí que incluso si no lo siento durante el proceso, hay una curva de estrés que se acumula y alcanza su cúspide en el momento que estamos esperando, cuando nuestra adrenalina probablemente está en su punto más alto, y luego simplemente caemos, actuando fuera de nosotros mismos.
En resumen, el estrés silencioso y acumulado actúa como un detonante que establece los canales para que la deriva se manifieste. Y nuestro papel es poder notarlo, contenerlo y abordarlo.
Y si no logras hacer eso, entonces lo siguiente mejor que puedes y debes hacer es retornar.
Así que si estás en la misma posición que yo ahora mismo, no necesariamente sobre la charla, sino en un punto donde las condiciones te están empujando hacia la deriva, recuerda que la autoconciencia es el primer paso. De lo contrario, siempre te quedarás atrapado en los mismos ciclos.
En nuestro próximo compañero de pago, navegaremos cómo no dejar que el estrés en un área impacte otras áreas, y cómo mantenerlo contenido.
Por ahora, enfócate en ser consciente de dónde estás, qué estás haciendo y a quién estás impactando.
¡Que tengas una semana maravillosa!
