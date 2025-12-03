¡Hola a todos!

Bienvenidos a la segunda edición de Spotlight, nuestra serie trimestral donde un invitado de nuestra comunidad Self Disciplined habla sobre la disciplina en sus propias palabras.

Como recordatorio, nuestra primera edición presentó a la gran e incomparable

, quien compartió con nosotros “

En ella, habla de la relación simbiótica entre la salud mental y la disciplina, y de cómo invitar la disciplina a tu vida incluso cuando tu salud mental no está en su mejor momento.

La invitada de hoy es

, a quien conozco como

. Ella es un miembro especial de esta comunidad por una razón particular.

Cuando empecé a escribir todo esto, realmente no sabía si el trabajo estaba ayudando a alguien. La gente me decía que la escritura era interesante o buena, y por supuesto eso ayuda al ego, pero yo no estaba intentando perseguir eso. Estaba intentando perseguir el impacto. Y no estaba seguro de si realmente estaba siendo útil para alguien allá afuera. Quería compartir algo que me estaba ayudando, con la esperanza de que pudiera ayudar a otros, porque creo que eso importa. Dejar un legado no debería tratarse de dejar ego. Debería tratarse de dejar una marca real en los demás.

En julio, publiqué una nota en Substack. Sally comentó en ella con uno de los mensajes más increíbles y amables que había leído hasta ese momento, y realmente me motivó a seguir escribiendo. A veces buscamos motivación y, dependiendo de nuestro ánimo o de nuestro estado, es más difícil encontrarla dentro de nosotros mismos. Su comentario llegó en el momento adecuado.

Ella me dijo que mi trabajo le ayudó a sentirse visible. Creo que eso es lo más importante para mí: que pueda ayudar a alguien a sentirse visto. Que no estás solo en este camino cuesta arriba. Y quiero seguir haciendo eso por ti. Quiero seguir caminando contigo a través de esta búsqueda de dominio propio, a través de esta búsqueda de autogobernanza, a través de este esfuerzo por construir coherencia y mantenernos alineados con la dirección que queremos tomar.

También quiero decir esto directamente a Sally:

Una gran parte del trabajo que estoy haciendo hoy existe porque no dejé de intentarlo, y parte de la razón por la que no dejé de intentarlo fue la motivación que encontré en tu nota. Así que gracias. Una vez más, gracias.

Hoy, Sally compartirá cómo la disciplina ha impactado su vida, el papel que desempeña para ella y como la disciplina ha moldeado su forma de vivir la vida. Si quieres mostrar tu apoyo, por favor déjale un comentario. Y si esto resuena contigo, asegúrate de compartirlo con otros.

Sin más preámbulos, por favor demos la bienvenida a Sally.

La disciplina que salvó mi vida

por Salina Amara Gioia

La gente suele imaginar la disciplina como estructura, rutinas estrictas, calendarios codificados por colores o largas listas de tareas. Pero la disciplina, para mí, no comenzó con la motivación o el logro. Comenzó con la supervivencia, la rendición y el silencio valiente de seguir con vida.

Marco Aurelio escribió: “Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino.” Para mí, el cáncer se convirtió en mi camino hacia la disciplina.

La disciplina de sobrevivir

Tenía veinticuatro años cuando aprendí lo frágil que es realmente la vida. Mi diagnóstico fue carcinoma ductal invasivo, y en esos primeros meses, no estaba pensando en el éxito o la superación personal. Simplemente intentaba respirar lo suficiente para ver otro amanecer. Cada elección saludable, cada oración susurrada, cada momento en el que me negué a colapsar ante el miedo—estos fueron actos de disciplina. No tenía lenguaje para ello entonces, pero estaba practicando la disciplina de seguir con vida.

Séneca dijo: “A veces incluso vivir es un acto de valentía.”

Casi cuatro décadas después, todavía estoy aquí, no porque siempre haya sido fuerte, sino porque la disciplina seguía susurrando: “Todavía no. Sigue adelante.”

La disciplina de dejar ir

Antes de conocer la fuerza de la verdad, pasé años siendo una complaciente profesional—diciendo que sí a todo, encogiéndome para mantenerme segura, dando más de lo que tenía en un intento de ganar el amor que ya merecía. La disciplina más difícil de mi vida se convirtió en aprender a decir que no.

No al agotamiento disfrazado de devoción.

No a las relaciones y hábitos que me drenaban.

No a abandonarme a mí misma en nombre de mantener la paz.

Epicteto nos recuerda: “Nadie es libre si no es dueño de sí mismo.”

Dejar ir requirió disciplina. Y la disciplina, en esa temporada, se veía como libertad.

La disciplina del servicio

Mi trabajo, como doula de nacimiento y muerte, Life Awareness Coach, practicante de Reiki y guía holística, ha moldeado mi relación con la disciplina más profundamente que cualquier filosofía o método jamás podría hacerlo.

Una doula es una compañera capacitada que apoya a las personas a través de los umbrales más sagrados de la vida: el nacimiento, donde un alma nueva entra en el mundo, y la muerte, donde un alma regresa a casa. Este trabajo requiere presencia, límites, humildad y estabilidad emocional.

Para sentarme al lado de una madre que está en trabajo de parto para traer vida, debo estar centrada y tranquila.

Para sentarme al lado de alguien al final de la vida, debo ser compasiva, silenciosa y firme.

Para sostener espacio para las familias, debo proteger mi propia paz interior.

Marco Aurelio escribió: “Lo que hacemos ahora resuena en la eternidad.”

El servicio es uno de esos ecos. Exige una disciplina hecha de paciencia, reverencia y profundo respeto por la fragilidad de la vida.

La disciplina de la alegría

Durante más de 30 años, he sido educadora musical para estudiantes de entre 3 y 90 años, incluidos adultos y niños con necesidades especiales. A lo largo de estas décadas de enseñanza, he aprendido que la alegría no es una emoción ocasional; es una disciplina.

La alegría es atención.

La alegría es paciencia.

La alegría es encontrar a las personas exactamente donde están, sin juicio.

Los momentos que más valoro son simples y profundos: un niño encontrando el ritmo, un anciano recordando una melodía olvidada, un estudiante con necesidades especiales celebrando un solo sonido. Estos momentos no están pulidos. Son humanos. Y me recuerdan que la alegría crece donde elegimos colocar nuestra atención.

Los estoicos enseñaron: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.”

La alegría, entonces, se convierte en algo que cultivamos, no en algo que esperamos.

La disciplina de volver a casa a mí misma

Quizás la disciplina más profunda que he aprendido es pertenecer a mi propia verdad, no a la verdad que otros esperan de mí, no a la verdad moldeada por el miedo o la supervivencia infantil, sino a la verdad que Dios colocó dentro de mí.

La disciplina ahora se ve como descanso, límites, perdón, silencio y valentía.

Se ve como permitirme ocupar espacio después de años de encogerme.

Se ve como honrar mis emociones con gentileza en lugar de con vergüenza.

Cada mañana pregunto: “¿Qué necesita mi alma para mantenerse alineada con la gracia hoy?”

Sea cual sea la respuesta, esa se convierte en mi disciplina.

Epicteto escribió: “Primero dite a ti mismo lo que serías; luego haz lo que tengas que hacer.”

Volver a casa a mí misma es mi práctica diaria.

La disciplina como devoción

Mi camino con la disciplina no es una historia de triunfo—es una historia de transformación. Una historia de sobrevivir, suavizar, elevarme y regresar a mí misma una y otra vez. Una historia de descubrir que la disciplina no es castigo.

La disciplina es devoción.

Devoción a la sanación.

Devoción a la paz.

Devoción al servicio.

Devoción a la alegría.

Devoción a la voz suave y constante de Dios.

Y a través de mi marca holística, Joyful Journey in Grace, espero recordar a otros que la disciplina, cuando está arraigada en el amor, se convierte en un camino hacia la plenitud.

Gracias, Sally, por compartir tu mundo y tu historia con nosotros. Creo que parte de lo que nos conecta en esta comunidad es la capacidad de ser vulnerables.

No estamos compartiendo nuestras historias para lamentarnos, sino para mostrar que hay un camino hacia adelante. Hay luz al final, y tienes un grupo de seres humanos enfrentando luchas similares, dispuestos a darte una mano si la necesitas.

Muchos de nosotros hemos pasado por un momento de epifanía que nos llevó hacia una idea de disciplina. No teníamos un nombre para ello entonces, pero sabíamos que requería acción para alcanzar un objetivo más elevado. En el caso de Sally, esa acción fue la supervivencia.

Con el tiempo, descubres que esta práctica es lo que muchos llaman disciplina. Y una vez que pasas suficiente tiempo con ella, ves lo personal que se vuelve. Cada camino se ve diferente, pero la mayoría apunta hacia lo mismo: autogobernanza.

La autogobernanza es el acto de gestionarte a ti mismo de acuerdo con tus principios y valores. A medida que aumentas tu autogobernanza, comienzas a alinear tus acciones con tus creencias. No es una relación uno a uno, pero las personas que son más auto-gobernadas tienden a actuar de maneras que crean tanto coherencia externa como interna.

Cuando hablo de autogobernanza, no estoy hablando de ascetismo. Estoy hablando de gestionarte a ti mismo de una manera que te empuje a actuar en alineación, incluso en los días en los que no quieres hacerlo. Ahí es donde entra la autodisciplina. A través de la repetición, la coherencia se vuelve algo natural.

Sally nos muestra que la práctica constante, el aprendizaje continuo y una disciplina constante pueden llevarte lejos y ayudarte a desarrollar la versión de autogobernanza que te corresponde. En su vida, la autogobernanza se veía como:

Negarse a rendirse frente a la adversidad

Aceptar la necesidad de dejar ir

Permitirse experimentar y cultivar la alegría

Volver a casa a sí misma después de años de encogerse

Así que, para complementar lo que ella dijo, que la disciplina conduce a la plenitud, yo añadiría que la disciplina también conduce a la coherencia y a la libertad.

Sally muestra que una vida de disciplina no es una vida de castigo. Es una vida de libertad: la libertad de escogerte a ti mismo.

En mi próximo paid companion, entrenaremos la capacidad de permitirte regresar a tus principios, ya sea que eso signifique dejar ir, seguir adelante o elegir la alegría. Sea cual sea la forma que tome tu regreso, te pertenece.

Hasta entonces, que la experiencia de Sally te recuerde que la disciplina está presente en todo lo que hacemos. Es práctica y aprendizaje continuo y deliberado, todo orientado a convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos.

¡Que tengas una semana maravillosa!

Salina Amara Gioia es Life Awareness Coach, doula de nacimiento y muerte, practicante de Reiki y guía holística. Durante más de tres décadas, ha acompañado a las personas a través de los umbrales más sensibles de la vida — dando la bienvenida a nueva vida, honrando los últimos momentos y apoyando las muchas transformaciones intermedias.

Como educadora musical de larga trayectoria, ha enseñado a estudiantes desde la primera infancia hasta los noventa años, incluidos individuos con necesidades especiales. Su trabajo combina espiritualidad, cuidado y el poder sanador de la música en un solo camino de servicio.

Salina también es una sobreviviente de cáncer de 38 años, cuyo camino moldeó su relación con la disciplina, la rendición y la gracia. A través de su práctica holística, Joyful Journey in Grace, ayuda a otros a buscar sanación, claridad y un regreso a su propia verdad.

✨ Ideas que Vale la Pena Explorar

