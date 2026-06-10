Durante la última semana más o menos, he estado ronco.

De hecho, hubo un día en el que literalmente no podía hablar, mi voz no salía.

Lo atribuyo a alergias, ¿tal vez un resfriado estacional? No estoy muy seguro. Como sea.

El asunto es que me afecta. Afecta mi trabajo. Afecta cómo me comunico. Afecta mi día a día. Y apesta por completo porque incluso algo tan pequeño como esto puede hacerme sentir fuera de mí mismo.

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Ahora, con toda la frustración, esta es la realidad. No hay mucho que hacer, aparte de tomar las precauciones que puedo tomar, y tal vez ir al doctor si dura más tiempo.

Mi voz suena ronca, y a veces tengo que hacer más esfuerzo de lo usual solo para comunicarme. Creo que eso empeora el problema, porque no dejo que mi garganta descanse. Pero desafortunadamente, esto no está totalmente bajo mi control. Así que tengo que aceptarlo. He aprendido a aceptarlo. No necesariamente aceptar el hecho de pasar un buen tiempo con una voz ronca, sino aceptar que no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor.

No devuelve mi voz, pero al menos quita el peso de pensar que debería poder arreglarlo. Porque eso no es cierto. Puedo hacer cosas para que tal vez mejore, pero nada garantiza que eso será la solución.

Es molesto, y todavía paso algo de tiempo quejándome al respecto, pero principalmente como una forma de canalizar el hecho de que apesta, mientras aún trato de hacer lo que puedo.

Verás, en la vida hay muchas cosas que creemos controlar cuando no es del todo cierto. Pensamos que podemos controlar los resultados y a veces lo único que podemos hacer es solo controlar los daños.

Recientemente, vi The Smashing Machine, donde Dwayne Johnson interpreta a Mark Kerr, uno de los pioneros de MMA. La película sigue el período cuando MMA se estaba volviendo real, Kerr se estaba volviendo importante, y él todavía creía que era alguien que no perdería. Hasta que lo hizo. A veces la vida tiene una manera de enseñarte de las peores formas, y así fue como le fue a Kerr. No contaré más porque no quiero arruinarlo, pero creo que deberías ver la película, es bastante buena.

Por supuesto, perder tu voz y perder una pelea están a órdenes de magnitud de distancia. Pero ambos exponen la misma ilusión: la creencia de que porque te preparaste, te importó, o te esforzaste mucho, tienes derecho a un resultado exitoso.

Kerr pensó que tenía control sobre el resultado, hasta que el resultado dijo “hoy no”. Y cuando eso sucedió, la vida de repente pareció fuera de lugar, casi sin sentido.

Es el dilema humano.

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Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.

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La verdad es que realmente no controlamos lo que nos sucede. Controlamos lo que hacemos con ello. En las cosas pequeñas o las grandes.

Los estoicos lo sabían bastante bien.

Marco Aurelio menciona algo cercano a esto en sus Meditaciones:

Tienes poder sobre tu mente - no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza

Fue gracias al estoicismo que aprendí eso por mí mismo. Es una lección difícil de aprender, y no la aprendes hasta que la vives. Pero una vez que la aprendes, tu visión del mundo se voltea.

Es muy fácil perderlo cuando las cosas no van como quieres. Cuando tu hijo actúa de una manera que no te gusta, incluso si es completamente natural. Cuando pierdes algo. Cuando la vida te patea con todo incluso cuando has estado haciendo las cosas de la manera correcta. Perder el control significa entregar las riendas a la versión de ti que no está pensando en las consecuencias.

¿Quieres eso?

Yo con seguridad sé que no quiero eso para mí.

Y trabajar en eso es difícil, porque no deberías estar trabajando para suprimir esa parte instintiva de ti que actúa como un mecanismo de supervivencia. Deberías estar trabajando en enseñarle a esa versión de ti mismo las señales que necesita para regresar a ti.

Para que puedas regresar a ti mismo.

He tenido una relación difícil con el control debido a mi ansiedad, porque cuando estás ansioso tratas de controlar los resultados, el simple pensamiento de la incertidumbre hace que tu estómago se retuerza, y tratas de predecir los resultados y planear para ellos antes de que siquiera sucedan.

Al pasar por este viaje de disciplina aprendí que para regresar a mí mismo, para volver a la versión de mí mismo que puede elegir y no solo reaccionar, la clave no es prevenir mis instintos, sino estar lo suficientemente consciente para notar cuando se activan, y guiarme de vuelta al camino para que el radio de explosión sea pequeño.

La pérdida de control, en mi opinión, es una forma de drift. Simplemente te hace actuar como una persona diferente, y te saca de tu camino de coherencia. Así que aprender la habilidad de regresar aquí es crucial.

Regresar te ayuda a controlar los daños – hablando de control, jaja –, pero también entrena tu cerebro para notar el desliz más temprano la próxima vez. A veces eso significa atraparte antes de perder el control. Otras veces significa regresar a ti mismo más rápido una vez que ya sucedió.

Cuando desarrollas velocidad de regreso en el dominio del autocontrol, estás enseñando a tu cerebro que reaccionar es humano, pero permanecer dentro de la reacción no tiene que definirte.

En términos simples, aquí es donde importa la neuroplasticidad. Cada vez que notas el desliz y eliges regresar, no solo estás arreglando ese momento. Estás entrenando el camino que hace que regresar esté más disponible la próxima vez.

Como estamos hablando de regresar, compartiré el mismo bucle que compartí la semana pasada.

Si te encuentras continuamente tomando decisiones instintivas, perdiendo el control – incluso en cosas pequeñas – una forma de iniciar tu práctica de regreso es realmente intentar El Bucle de Regreso. Hablamos de ello aquí.

El Bucle de Regreso es el ciclo que seguimos desde notar la deriva hasta realmente regresar a lo que importa. En este caso, significa notar cuando la emoción o el instinto están tomando el control, regular lo suficiente para crear espacio, elegir la respuesta que realmente quieres, y cerrar la brecha antes de que el radio de explosión se haga más grande.

Mi invitación para ti es que enciendas tu detector de pérdida de control. Busca los momentos donde actúas desde el instinto o la emoción en lugar de la elección, y pregúntate: ¿fue ese el resultado que quería?

Si no, intenta el Bucle de Regreso. Úsalo para practicar la elección deliberada, para que poco a poco, regresar se convierta en el nuevo predeterminado.

En nuestro próximo compañero de pago trabajaremos en esto con más profundidad, y compartiré algunos katas para ayudar a diseñar las condiciones para que el Bucle de Regreso funcione más suavemente.

¡Ten una semana maravillosa!

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