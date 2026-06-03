Por Qué Dudar De Ti Mismo Hace Más Difícil Hacer Las Cosas
Por qué aprender más puede hacerte dudar, y cómo regresar antes de que la inseguridad tome el control.
¿Alguna vez has estado en esa situación, donde quieres escribir sobre algo, o tal vez tienes una idea que quieres hacer, y tienes una voz interna que te dice: “si tú lo pensaste, alguien más ya lo hizo, ¿así que cuál es el punto?” o, “realmente no sabes todo sobre esto, ¿qué te hace pensar que puedes escribir al respecto?”, o incluso peor “¿por qué tú de entre todas las personas que existen?”.
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Me ha pasado múltiples veces. Demonios, me pasa cada vez que trabajo en este proyecto paralelo mío llamado Self Disciplined. Me pasa cuando tengo ideas para cada parte de mi ecosistema.
Y es perjudicial. Me hace procrastinar respecto a lo que importa. Esa voz me engaña haciéndome pensar que lo que creo puede no ser lo suficientemente valioso quizás porque me falta experiencia, alguien ya lo hizo... o si lo pensé y nadie lo ha hecho todavía, entonces puede ser por una razón.
Pensarías que después de que te pasa un par de veces, aprendes a identificar esa voz, a callarla y a realmente hacer las cosas. He hablado de esto antes.
Pero no, sigue pasando.
Lo curioso es que cuando empiezas en el camino, típicamente tiendes a ser más confiado y simplemente haces las cosas; o al menos pones el esfuerzo en aprender lo que se necesita y los trucos de ello.
Entonces, ¿por qué pasa que a medida que aprendemos más, y hacemos más, y ganamos más visibilidad, experiencia y conocimiento, nos toma más tiempo realmente hacer las cosas?
Creo que tengo una idea.
Cuando empecé a escribir sobre disciplina, ni siquiera estaba realmente motivado. Simplemente no sabía lo que no sabía, y realmente quería documentar lo que estaba aprendiendo.
La motivación tiene algo de pasión en ella que te empuja a hacer cosas casi impulsivamente. Eso me pasó a mí, y no me arrepiento.
No te obsesionas con ello al principio, simplemente lo haces porque sientes el impulso de hacerlo, pero no estás 24/7 pensando en ello.
Alrededor de ese tiempo, estaba navegando quién quería ser para mis hijos, esa era mi motivación. Escribir al respecto no lo era.
Simplemente quería documentar mis hallazgos, mi progreso y mantenerme públicamente responsable de convertirme en “una mejor persona”. Eso, bajo la lente del rendimiento, donde ser productivo es tratado como un sinónimo de volverse mejor, por lo tanto tratado como una virtud. Moralizado. Hablé de eso en un artículo anterior.
A medida que obtuve mis propias ideas sobre cómo se veía la disciplina, tenía tanto para volcar como material, que parecía imposible que se me acabara, así que escribí, y escribí, y aprendí más y más sobre el tema.
Pero a medida que escribí, y mientras más escribí, empecé a dudar de mí mismo. De mi conocimiento. ¿Qué pasa si lo que estoy escribiendo está mal? ¿Qué pasa si hago una afirmación incorrecta? Es curioso, esa voz se hace cada vez más fuerte, y al principio es fácil callarla, porque te dices a ti mismo que está bien, que estás aprendiendo, pero mientras más aprendes, más cuestionas lo que escribiste, y miras atrás, y te sientes avergonzado por algunas de las ideas que escribiste. Y eso aumenta tu duda. Y en realidad, porque descubres que hay tanto allá afuera, tiendes a creerlo aún más.
Y más...
Y más.
Hasta que llegas al punto en donde realmente regresas al punto de partida. Bueno, para mí nunca fue realmente el punto de partida, pero llegas a ese punto lento de máxima evitación, donde simplemente te vuelves extremadamente propenso a desviarte.
En mi caso mi respaldo era el hecho de que ya había programado artículos para esos momentos para poder negociar conmigo mismo. Pero vaya que fue difícil.
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Pienso en esto como un ciclo. La vida no es lineal, es sinusoidal.
Creo que este ciclo se explica en parte por el efecto Dunning-Kruger.
Según PsychologyToday:
El efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en el que las personas sobreestiman erróneamente su conocimiento o habilidad en un área específica. Esto tiende a ocurrir porque una falta de autoconciencia les impide evaluar con precisión sus propias habilidades.
Esto explicaría el ciclo.
No sabes mucho, así que compartes lo que sabes y estás confiado en que lo sabes, aunque no sabes lo que no sabes.
A medida que aprendes, tu comprensión del asunto alcanza su punto máximo, y estás en un alto, lo que te motiva a seguir aprendiendo y a salir de tu zona de confort.
Con ese aprendizaje, empiezas a descubrir que tal vez lo que aprendiste antes es solo una gota de agua en un océano de información, que tal vez no lo sabes todo. Te vuelves menos confiado. Como lo que me pasó a mí. Pensaba más de una vez antes de escribir una oración. Empiezas a volverte demasiado autoconsciente. Caes presa de la maldición del conocimiento.
Entonces, pierdes tu confianza en lo que sabes. ¿Cuál es el punto?
Te vuelves hiperconsciente, comparas tus ideas con las de todos. Piensas que todos tienen un punto, y si ya lo compartieron, entonces para qué perder tiempo compartiendo el tuyo, al final del día, es solo una opinión más. ¿A quién le importa?
Entonces, recuerdas por qué empezaste este proceso, y el ciclo se retoma de nuevo, ahora empezando con la línea base del nuevo conocimiento, pero con una incógnita que quieres abordar, para mantenerte involucrado.
Y así sucesivamente.
Creo que la pregunta en este preciso punto es: ¿hay una forma de atrapar esto antes de llegar a tocar fondo?
Diría que hay una forma: El Ciclo de Retorno
El Ciclo de Retorno es el ciclo que seguimos desde notar la desviación hasta realmente regresar a lo que importa. En este caso, significa notar cuando nuestro pensamiento se está sesgando, ver cómo afecta nuestra confianza, y prevenir que dirija nuestro comportamiento hacia más evitación.
Hemos hablado en el pasado sobre la idea de conciencia: en este espacio significa notar, identificar la desviación antes de que tenga un impacto en tu comportamiento. En el caso que describimos, la conciencia significaría notar esto: has aprendido tanto que ahora estás dudando de ti mismo.
Pero notar no es suficiente. Puedes notar y aún así no tomar acción. Y a veces tomar acción no sucederá si no regulamos cómo nos sentimos al respecto. La desregulación trabaja en contra de eso.
Si, cuando lo notas, entras en pánico y te enfocas en las implicaciones de no hacer lo que se suponía que debías hacer, podrías moverte hacia una respuesta de lucha o huida, haciendo aún más difícil pasar a la siguiente etapa.
Así que necesitas enfocarte en la regulación. Lo cual no es suprimir cómo te sientes al respecto, sino desacelerar, respirar y decirte a ti mismo lo que ya sabes, y que está bien.
No tengo todas las respuestas y eso está bien. Sé lo que sé, y aún puedo compartir al respecto.
Una vez que tus emociones regresan a la línea base, la siguiente etapa es elegir.
Elegir es el acto deliberado de decidir qué hacer a continuación.
Puedes estar consciente de tu estado, puedes regresar a una línea base emocional, y aún así decidir que ahora no es el momento. Y el mensaje interno es difícil, aquí es donde la mayoría de nosotros luchamos, porque nos contamos historias que queremos creer para hacer el golpe menos duro: ¿cuál es el punto?, ya lo arruiné, empezaré mañana, etc...
Cuando eliges, haces un compromiso. Nada loco o irracional, aunque para muchos de nosotros esa es la vía ideal, la verdad es que cuando eliges, necesitas empezar con un pequeño compromiso. Al hacer esto, estás aprovechando el efecto pie en la puerta. Solo por contexto, en su experimento en 1966, dos investigadores, Jonathan L. Freedman y Scott C. Fraser, notaron que las personas que primero aceptaban una pequeña solicitud eran luego más propensas a aceptar una solicitud mucho mayor, como poner un gran letrero de “Conduce con seguridad” en su jardín1.
Puedes hacer lo mismo haciendo compromisos pequeños y enfocados. Le da a tu cerebro prueba de que el trabajo ya comenzó.
Así que, notas, regulas y luego haces un compromiso estratégico y pequeño. Como escribir el esquema de tu artículo, o solo la idea general sobre lo que te gustaría decir. Ni siquiera te darás cuenta cuando estarás dos horas metido, con tu artículo casi escrito. Si no sucede de esa manera, al menos tendrás un esquema como evidencia de que hiciste lo que dijiste que harías, porque es estúpidamente simple. No toma más de 5 minutos.
Una vez que eliges y te comprometes, viene la etapa final: cerrar la brecha.
Te comprometiste. Ahora necesitas ejecutar.
Ya sabes cómo va esto, tienes dos opciones aquí: o cumples con tu compromiso, o no.
Si lo haces, ¡fantástico!
Acabas de regresar.
Si no lo haces, en lugar de castigarte por no seguir adelante, pregúntate qué te llevó a ese punto. ¿Qué causó que después de notar, regular, y finalmente hacer un compromiso pequeño, casi inevitable, no pudieras cerrar la brecha?
Pregúntate usando un lente de curiosidad, no uno de juicio.
Experimenta y aprende. Por eso esto es un ciclo.
No es algo de una sola vez.
Te darás cuenta de que mientras más lo haces, más claramente verás la etapa en la que te quedas atascado, y mientras más claramente veas eso, menos tiempo toma cerrar la brecha y regresar a lo que importa.
Me encantaría hablar más sobre experimentación y aprendizaje, pero dejaré eso para otro número.
En nuestro próximo compañero de pago, discutiremos algunos katas para practicar el ciclo de retorno, y apoyar nuestra práctica con las herramientas que necesita para realmente funcionar como queremos.
Por ahora, prueba el ciclo tú mismo, en las pequeñas cosas. Recuerda, regresar es una meta-habilidad. Es transversal. Este ciclo aplica a cada posible dominio. Así que tómalo como un consejo profesional: hacer las cosas no es la única área donde este ciclo sobresale.
Pero podemos hablar de eso después.
¡Ten una semana maravillosa!
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Freedman, J. L., & Fraser, S. C. (1966). Compliance without pressure: The foot-in-the-door technique. Journal of Personality and Social Psychology, 4(2), 195–202. https://doi.org/10.1037/h0023552