¿Cuál es tu propósito? — Edición #14: Shellie Vandersluis
Cuando el propósito deja de ser una meta y se convierte en una forma de vida.
Hola a todos, y bienvenidos a la última edición de ¿Cuál es tu propósito? de 2025.
Este ha sido un año increíble.
Cuando comencé esta serie, honestamente tenía bajas expectativas. En un mundo que recompensa la velocidad y el contenido corto, no estaba seguro de si escribir sobre propósito —algo más lento, más profundo y más reflexivo— resonaría.
Sabía que el tema podía ser impactante. Pero no sabía si la gente realmente querría leer sobre ello… o más aún, escribir sobre ello.
Y sin embargo, mi sorpresa ha sido increíble. La respuesta ha ido mucho más allá de lo que imaginaba.
Las personas se han sentido vistas.
Se han sentido comprendidas.
No solo los autores que han compartido sus historias a lo largo de estas 14 ediciones, sino también los lectores —personas como tú— que encontraron partes de sí mismos en esas palabras.
Eso es lo que hace especial a esta comunidad.
Somos todos diferentes, pero en el fondo compartimos las mismas luchas: las mismas preguntas sobre sentido, crecimiento y dirección. A través de esta serie, he aprendido tanto de las reflexiones de otros como de las mías propias. He vuelto a examinar mi propia idea de propósito y, en el proceso, también he ayudado a algunos otros a hacer lo mismo.
Si has estado siguiendo este camino, realmente espero que te haya ayudado a pausar y reflexionar sobre tu propio propósito, y quizá incluso sobre tu propia disciplina.
Como verás en el cierre, estoy abriendo una convocatoria para autores para la temporada 2026 de ¿Cuál es tu propósito?
Si alguna vez sentiste el impulso de compartir tu historia, mantente atento, o simplemente comenta PROPÓSITO abajo y me pondré en contacto con los detalles. Me encantaría leer tu voz en la programación del próximo año.
🛑 Antes de continuar
Déjame tomar un segundo para compartir algunos recordatorios.
Ahora, volvamos a la invitada de hoy.
La autora de esta semana es alguien que ha sido parte de este viaje casi desde el principio. Como muchas de las conexiones que he hecho a través de esta plataforma, nuestros caminos se cruzaron primero en línea. Desde entonces, se ha convertido en una amiga genuina y una fuente constante de ánimo.
De hecho, fue mi primera suscriptora de pago, un gesto que significó mucho para mí. Me mostró que alguien fuera de la familia o de los amigos cercanos veía valor en lo que estaba creando. Ese momento único me dio el impulso para seguir adelante y poner aún más intención en este trabajo.
La autora de hoy es Shellie Vandersluis, escritora del boletín File Under Maybe, donde explora el espacio entre lo que sabemos y lo que aún estamos descubriendo. Sus ensayos profundizan en el proceso de convertirse en mejores. La búsqueda reflexiva, a veces desordenada, de perfeccionar el propio oficio.
En esta edición, Shellie reflexiona sobre su idea de propósito: cómo ha evolucionado, cómo se ve hoy y cómo lo está incorporando en su vida.
No voy a adelantar demasiado; prefiero dejar que te lo cuente ella misma.
Así que, sin más preámbulos, por favor den la bienvenida a.
Cuando el propósito se convierte en práctica
por Shellie Vandersluis
Un estudiante una vez corrió hacia mí con un libro en la mano. Era el mismo que le había dado meses antes, cuando estaba como voluntaria leyendo en su salón de clases. Y me dijo que aún lo llevaba consigo. Para él, el libro no era solo papel y tinta. Era un pedazo de posibilidad al que podía aferrarse.
Ese momento se ha quedado conmigo. Me recordó lo poderoso que puede ser aprender, y cómo el acceso incluso al recurso más pequeño puede moldear la manera en que alguien ve su futuro. Es una de las razones por las que no pude alejarme cuando la organización con la que había estado haciendo voluntariado dejó de donar libros a las escuelas. Decidí continuar con el trabajo porque no podía imaginar salones sin esas oportunidades. Y no fue la primera vez que sentí ese llamado; el voluntariado ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Se trata de notar una necesidad y preguntar si puedo ayudar.
Ese recuerdo sigue guiándome. Mi propósito ha sido encontrar maneras de asegurar que estudiantes de todas las edades tengan lo que necesitan para seguir aprendiendo. A veces eso significa libros en las manos de los niños. A veces significa ayudar a los estudiantes de secundaria a creer que tienen opciones. Y a veces es sentarme con adultos que están intentando aprender nuevas habilidades o reconstruir la confianza más adelante en la vida. No quiero que las circunstancias de alguien sean lo que defina su futuro.
No siempre fue así de claro para mí. En mis veintes, pensaba que el propósito tenía que ver con más. Perseguí logros, obtuve certificaciones y marqué todas las casillas que pensaba que debía. En el papel parecía progreso. Por dentro, se sentía vacío. Hacía cosas para cumplir expectativas en lugar de vivir mis propios valores.
Mucho antes, como adolescente, pasé por un periodo en el que no tenía un hogar ni mucho apoyo al cual recurrir. Sé lo que se siente depender de la bondad de otros. Esas experiencias nunca me abandonaron. Me enseñaron que el acto de cuidado más pequeño puede marcar una diferencia duradera, y es una de las razones por las que sigo mostrándome para otros ahora.
Lo que me hizo volver fue recordar a ese estudiante… su rostro, su orgullo al aferrarse a ese libro, su sensación de que importaba y de que él importaba. Me di cuenta de que los títulos y los certificados solo significan algo si sirven a un propósito más profundo. Ese cambio me volvió a asentar, no solo en el trabajo que hago sino en la manera en que trato de vivir.
El propósito se muestra en las elecciones diarias. Proteger el tiempo para mi familia. Decir que no cuando un compromiso no se alinea con mis valores. Mantener rutinas que me ayudan a mantenerme estable, ya sea publicar ensayos en línea, tomar clases de pilates o jugar con mi Pomerania. Incluso mis habilidades de gestión de proyectos entran en juego, dándome un marco para mantener la disciplina sin perder de vista lo que importa.
Para mí, el propósito tiene menos que ver con un gran momento de claridad y más con una práctica. Es algo a lo que vuelvo una y otra vez. Trato de preguntarme: ¿esto ayuda? ¿Hace que las cosas sean un poco más fáciles, un poco más posibles, para otra persona? Si la respuesta es sí, sé que voy por buen camino.
El propósito rara vez es fijo. Se dobla y cambia con el tiempo, pero también se profundiza. El mío ha pasado de perseguir logros a crear impacto, de coleccionar credenciales a construir conexiones. En su núcleo, se trata de asegurar que aprender siga siendo posible… para niños, adolescentes y adultos por igual. Esa convicción proviene de años de voluntariado y de presentarme en mi comunidad, no porque me lo hayan dicho, sino porque creo que a todos nos va mejor cuando hacemos que las cosas sean posibles unos para otros. Ese es el hilo que recorre todo lo que hago, el mismo que comenzó con un estudiante y un solo libro.
Shellie Vandersluis es estudiante de doctorado y consultora que ha pasado la mayor parte de su vida como voluntaria activa en su comunidad. Su propósito está arraigado en hacer posible el aprendizaje para personas de todas las edades, moldeado en parte por sus propias experiencias de depender de la bondad de otros cuando era adolescente. Escribe sobre resiliencia, educación y encontrar maneras prácticas de ayudar, a menudo con su Pomerania, Josie, cerca.
Gracias, Shellie, por compartir tus palabras y tu perspectiva con nosotros.
La idea detrás de esta serie siempre ha sido simple: todos tienen una relación diferente con el propósito.
Incluso si usamos la misma palabra, lo que queremos decir y cómo la vivimos puede ser profundamente distinto.
Algunas personas ven el propósito como algo que encontrar: una revelación, una epifanía que aparece un día y define el resto de sus vidas.
Otros, a menudo a través de la experiencia, aprenden que el propósito es algo que construyes: algo que crece con la acción, evoluciona con el tiempo y se adapta a medida que la vida se despliega.
La historia de Shellie refleja eso hermosamente. Comenzó con la idea de un propósito tangible —logros, certificaciones, hitos— que moldeó sus propias expectativas. La mayoría de nosotros hemos recorrido ese mismo camino en algún momento, persiguiendo lo que creemos que se supone que debemos querer.
Pero como muestra el viaje de Shellie, la búsqueda de sentido cambia una vez que nos damos cuenta de que los resultados materiales y visibles no siempre se alinean con los valores que realmente nos sostienen.
Vivimos rodeados de proyecciones de felicidad y éxito. Las redes sociales pueden amplificar esa ilusión, haciendo más difícil plantear las preguntas reales:
¿Qué defiendo realmente?
¿En qué creo?
¿Qué persigo más allá de lo visible?
Y ese es el núcleo de esta reflexión.
El propósito no trata de futuros grandiosos que aún no podemos ver; trata de las decisiones pequeñas y silenciosas que expresan quiénes somos.
Puedes encontrar propósito y disciplina en los momentos más pequeños: contenerte durante una discusión, terminar algo que dijiste que harías, o simplemente elegir actuar en línea con tus principios.
A eso me refiero cuando hablo de realinearse.
La disciplina, cuando está anclada en el propósito, no se trata de control ni de rigidez. Se trata de volver —una y otra vez— a lo que más importa.Cada vez que arraigamos nuestras acciones en nuestros principios y valores, practicamos la disciplina. Incluso cuando es imperfecta.
Especialmente cuando es imperfecta.
Así que, como invitación:
Reflexiona sobre lo que significan para ti la disciplina y el propósito.
¿Son metas distantes que estás esperando alcanzar?
¿O ya están presentes en lo micro: en los pequeños actos que dan forma a tus días?
Además, como quizá sepas, esta es la última edición de ¿Cuál es tu propósito? de 2025.
Estoy abriendo una convocatoria para autores para la temporada 2026.
Si te gustaría ser parte, ya sea que escribas ensayos, reflexiones o simplemente tengas una historia que valga la pena contar, comenta PROPÓSITO abajo y te enviaré por DM los detalles.
En nuestro próximo Compañero de Pago, compartiré un entrenamiento para ayudarte a notar cuando te has desviado de tus valores y cómo volver a ellos con claridad y calma.
Cuéntame en los comentarios:
👉 ¿Qué es la disciplina para ti: lo micro o lo macro?
¡Que tengas una excelente semana!
