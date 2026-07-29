No Estás Demasiado Lejos: Lo Que La Odisea Enseña Sobre Volver
Sobre el drift, el loto que comemos para permanecer adormecidos, y por qué regresar a ti mismo — y a casa — siempre es posible
Esta última semana fui a ver The Odyssey, la adaptación de Christopher Nolan del clásico épico de Homero.
Honestamente estaba anticipando esta película, y no decepcionó. En mi opinión fue magistral. No por el cine, el aspecto directorial; Nolan siempre cumple. Simplemente creo que fue una pieza magistral de narración, y no necesitas ser un conocedor de cine para ver eso.
Recuerdo haber leído el libro en mi adolescencia.
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Cuando leí la épica, lo hice con los ojos de un soñador, y no me enfoqué en los detalles más complejos de ella. Seguí las aventuras de Odiseo, el personaje principal, en su viaje a casa después de la guerra — lo dejaré así para evitar spoilers explícitos, realmente debes ver esta película — pero eso fue todo. La parte superficial, y no lo digo de mala manera. Era un adolescente, y esto fue hace más de 20 años, así que no tenía ni la mitad de la experiencia que tengo hoy. Entonces, solo puedes experimentar otras experiencias a través de los lentes por los que puedes ver en el momento.
Pero admiraba a Odiseo. Recuerdo haberle dicho a mi esposa, cuando vi el gran banner en el cine, tengo que ver esta.
Dicho y hecho. Y la volvería a ver sin ningún problema.
Creo que verla ahora, a través de un lente más experimentado, con una narración muy bien ejecutada, y una calidad cinematográfica increíble, cambió la percepción con la que crecí cariñosamente, en algo aún más sólido. Porque al final del día, todos somos Odiseo.
De una manera u otra. Déjame explicar. Pero primero una advertencia.
Advertencia
Este artículo podría mencionar partes de la historia que aparecen en la película de una manera u otra. Intentaré intencionalmente evitar spoilers, pero en algunos casos algo puede escaparse.
Lee bajo tu propio riesgo.
La Odisea es una historia de retorno
Para empezar, la historia es bastante literal. La historia narra el retorno de Odiseo de la guerra de Troya. Bueno…los intentos de Odiseo de volver a casa.
La película en sí misma muestra todas las aventuras, obstáculos y vicisitudes que impidieron a Odiseo regresar a casa de una vez.
También narra lo que sucede mientras tanto, cómo la vida cambia y todo evoluciona cuando no estás físicamente presente en un espacio que solía pertenecerte, cómo la gente cambia, y cómo el tiempo erosiona la vida y nos recuerda la mortalidad y fragilidad de nosotros los humanos.
Por supuesto, si quieres verla por entretenimiento, es muy entretenida. Pero a veces hay elementos que conoces y ves, que no puedes dejar de ver, así que para mí fue un viaje dentro del yo en cada cuadro que la película mostraba.
No me parezco físicamente a Odiseo, y mucho menos tengo la misma destreza física. Ni siquiera hablemos de la fortaleza mental. Pero si hay algo que comparto con él es que ambos somos humanos y que ambos nos hemos desviado de donde pensábamos que estaríamos.
Esto hace de la Odisea una historia de la naturaleza humana. Una épica de la lucha por combatir la deriva, de encontrar redención una vez que caímos presa de ella, y cómo podemos levantarnos y regresar, porque nunca es demasiado tarde.
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Regresar al yo
En la película, vemos a Odiseo luchando por encontrarse a sí mismo. Su yo es prisionero de sus propias decisiones, y Calipso sin saberlo actúa como la facilitadora. Por otro lado, tiene a la sabia Atenea actuando como su consciencia, una especie de adaptación griega de Pepito Grillo. Siempre ahí, manteniendo a Odiseo no solo prisionero de sí mismo, sino prisionero del destino…o de los dioses, por así decirlo.
Durante esta etapa, surgen preguntas sobre el significado. Piensa en esto como el momento en que estás en una mierda profunda y no sabes que estás ahí.
El loto sabe bien, sabes que sí…y ese es el problema.
Te despiertas un día y te das cuenta de que no reconoces a la persona en el espejo. No porque hayas cambiado — lo has hecho, y lo ves, incluso si tienes miedo de admitirlo, pero esa no es la parte perturbadora — sino porque no puedes rastrear cuándo o dónde sucedió, simplemente te toma con la guardia baja. No hubo un momento, ninguna decisión. Simplemente… te desviaste, y la deriva se sintió bien. Más que bien, a veces. Cómoda. Como un espacio seguro. Como el hogar.
Adormecido de una manera que se sintió como alivio, como una manta cálida. Como los abrazos de mamá.
No podemos ser jueces. Todos tenemos una versión, incluso si fue corta. Tal vez empezó como una forma de sobrellevar… tal vez un trago para quitarse el borde. Usar juegos como distracción para evitar conversaciones difíciles. Cortar lazos con personas que te recordaban quién solías querer ser, porque verlas dolía demasiado.
Te dijiste a ti mismo que era temporal. Era solo por ahora. Solo hasta que las cosas se volvieran más fáciles.
Solo hasta que doliera menos.
Pero las cosas no se vuelven más fáciles cuando estás comiendo el loto. Se vuelven más silenciosas. Más suaves. Distantes. Luego parpadeas, y se vuelve inalcanzable. Pero extrañamente, esa distancia comienza a sentirse como paz.
Hasta que un día, llegan las preguntas:
¿Quién soy?
¿Qué me pasó?
¿Dónde se suponía que debía estar?
Y la peor parte es que eres tú quien se mantiene ahí. No es Calipso — o cualquier versión de Calipso en tu vida. No es el destino.
Eres tú.
Eres el carcelero y el prisionero, y has estado eligiendo esto cada día sin darte cuenta de que tenías una opción.
¿Cómo regresas a ti mismo, cuando eres tú quien está comiendo el loto que te mantiene prisionero?
Algunas personas nunca lo descifran. Se desvían, y la deriva se convierte en la vida. Drogas, alcohol, apuestas, aislamiento — cualquier forma de disociarte de ti mismo. Algunas personas mueren de esa manera. Prisioneras de sí mismas. Prisioneras del destino.
La película muestra cómo Odiseo lucha en su regreso a sí mismo. Cómo, contra viento y marea, rompe las cadenas que lo retienen sin saberlo contra su voluntad y establece el retorno a algo más grande: el hogar.
Regresar a casa
El retorno al yo no siempre es el único retorno que necesitamos hacer.
No vivimos en aislamiento, somos seres gregarios. Deseamos regresar a algo. Odiseo lo sabía, en el fondo. Regresar a casa.
El hogar sigue ahí. Sabes que lo está, solo que no sabes en qué estado se encuentra. Y eso te asusta. Has visto los mensajes que no has respondido y escuchado los mensajes de voz que no puedes decidirte a escuchar. Sabes que están esperando, porque siguen intentando, pero sigues negándote a aceptarlo. La cosa es que eso lo empeora.
Porque ahora no es solo la distancia que creaste, sino el silencio que has dejado construir. Apuesto a que si estás leyendo esto ahora mismo, probablemente estás pensando en uno de esos momentos. Todos hemos tenido uno. Mamá envió un mensaje y no respondimos de inmediato porque no sabíamos qué decir.
¿Cómo me disculpo?
¿Debería disculparme primero?
Cada día que no respondes es otro día que hace que volver sea más difícil. Otra mordida del loto que te mantiene prisionero.
Otra piedra en el muro entre tú y las personas que todavía recuerdan quién eras.
Te paras en el umbral. Tu dedo se cierne sobre el botón de llamada, dejas el borrador del mensaje a medio escribir… esa disculpa que has ensayado cien veces pero nunca enviaste.
Y justo antes de hacerlo, te congelas.
¿Y si no me quieren a mí de vuelta?
¿Y si han seguido adelante?
¿Y si la versión de mí mismo que recuerdan ya no existe, y ven a través de ti hacia la cosa hueca en la que me he convertido?
Así que retrocedes. Eliminas el borrador y silencias la notificación. Te dices a ti mismo que estás siendo compasivo, incluso amable… es más amable de esta manera… menos doloroso para todos si simplemente me quedo ausente.
El problema muchas veces es que nosotros pensamos que el retorno no es merecido, que quien regrese a ese hogar no será reconocido, será rechazado, por lo tanto no es un esfuerzo digno. Peor aún, pensamos que hemos sido olvidados, desplazados e irrelevantes.
Entonces decidimos, preferimos quedarnos donde estamos, cómodos en el vacío de la deriva. Comiendo el loto para siempre.
Habrá muchas, muchas veces en las que nos desviemos, manteniéndonos alejados del camino que trazamos, y cuando nos desviamos, podríamos dejar cosas atrás, podríamos dejar personas atrás, pero si son las correctas, estarán esperando, sin importar cuánto tiempo, a que regresemos.
A que estemos de vuelta en casa.
Podrían dejar de intentar, pero no dejarán de esperar, esperarán en secreto, como Telémaco, el hijo de Odiseo, que una parte de ti todavía esté ahí afuera, y esté esperando regresar.
Así que si alguna vez estás en esa posición donde crees que has ido demasiado lejos como para hacer un regreso, recuerda, mientras estés vivo, siempre hay un camino de vuelta.
Y las personas que realmente te quieren ahí, estarán esperando tu regreso a casa.
En nuestro próximo compañero de pago trabajaremos en katas para ayudarnos a regresar al yo, que nos ayuden a dejar de comer el loto y nos ayuden a recordar quiénes somos, y cuál es nuestro camino.
Hasta entonces, ve a ver la película. Las mejores ~3h ocupadas, sin duda.
¡Espero que tengas una semana maravillosa!
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