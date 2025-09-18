Encontrar el camino de regreso cuando el propósito se siente perdido
Cómo reconectarte cuando te sientes lejos de tu propósito
Este es un complemento de pago para ¿Cuál es tu propósito? — Edición #11: Grace Grossmann
Hay cosas en nuestra vida por las que alguna vez luchamos con todas nuestras fuerzas.
Hagamos un ejercicio rápido.
Cierra los ojos e intenta recordar esos primeros días en que te entregaste con energía y convicción. El esfuerzo valía la pena. La imagen era clara.
Luego, de a poco, esa imagen empezó a difuminarse. Lo que antes se sentía tan vivo comenzó a apagarse. Te descubriste preguntándote: ¿qué estoy haciendo? El propósito se fue escurriendo, y con él aparecieron los atajos, la deriva, la evasión.
Yo he pasado por eso. En mi caso, apareció con la escritura. Me mantenía constante un par de semanas, y después perdía el rumbo, atrapado entre demasiadas ideas y sin un sentido claro de por qué lo estaba haciendo.
Ese ciclo se transformó en un patrón propio: empezar, detenerme, volver a empezar.
Este acompañamiento de pago está pensado para sostener esa lucha. Para crear un espacio donde podamos ponerle nombre a lo que pasa cuando el propósito se debilita, y ofrecer modelos mentales que nos ayuden a realinearnos.
Es el tipo de estructura que me habría gustado tener cuando comenzaba, algo que contuviera la confusión el tiempo suficiente como para encontrar de nuevo la claridad.
Así que, demos el primer paso y entremos.
⚡ Recapitulación: Volver a través de la conexión
La desconexión del propósito se siente como un vacío. Sigues avanzando, sigues haciendo cosas, pero la chispa ya no está. Esa brecha te hace cuestionarte: ¿Alguna vez tuve un propósito, o solo me lo inventé? Pero el mismo desvío es prueba de algo más profundo: no sentirías la pérdida si no hubiera algo valioso a lo que volver. El regreso no parte con respuestas. Parte con hilos.
🛠 Aplicación: Armando un puente de vuelta al propósito
