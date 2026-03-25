La verdadera diferencia entre la resistencia y la resiliencia
Por qué la verdadera resiliencia no se trata de recibir golpe tras golpe, sino de aprender a recuperarte, retornar y reconstruir más rápido.
¿Necesitas resiliencia para retornar?
¿O la resiliencia se desarrolla cuando retornas?
He estado luchando con esta pregunta por un tiempo. Desde que empecé a escribir sobre la disciplina y cómo diseñarla, me preguntaba si la resiliencia tenía algo que ver con ella, o si la disciplina era lo que nos hacía más resilientes en primer lugar.
¿Cómo explico esto? ¿Cómo lo hago encajar en mis ideas?
Resulta que no hay necesidad de “hacerlo encajar”.
Es solo replantear toda la relación de la disciplina con la resiliencia.
Tenía una imagen mediocre
Durante mucho tiempo, tenía la noción de que la resiliencia era la capacidad de resistir y soportar lo que sea que la vida te arroje.
Y me moví por la vida pensando eso. Así que en momentos difíciles intentaba actuar con dureza. Intentaba actuar “resiliente”.
Mirando atrás, creo que no estaba necesariamente equivocado. Pero no tenía la imagen completa.
Ser resiliente implica poder soportar, claro, pero ¿puedes llamarte resiliente si después de soportar lo suficiente aún terminas quebrándote?
Es una pregunta difícil, y no quiero sonar duro. Sé que muchos de nosotros podríamos habernos identificado como resilientes bajo esas condiciones.
Déjame hacerlo un poco más visual, para que puedas entender el contexto.
Cuando se trata de terremotos, los edificios típicamente caen en dos grandes grupos: ¿se rompen, o resisten?
En el pasado, la gran mayoría de los edificios se construían cayendo en el primer grupo. Me atrevería a decir que en gran parte del mundo, especialmente en aquellos con no demasiados, o cercanos a cero terremotos, la mayoría probablemente caen en ese grupo.
No modernizar la infraestructura podría parecer un ahorro de costos en esos casos. Hasta que ocurre un terremoto.
Aquí en el área de Seattle, ha habido una iniciativa para ayudar a modernizar la infraestructura para poder resistir el daño de terremotos[1]. Vivimos en un área sísmica.
No tan sísmica como Chile.
Viniendo de un país sísmico, fui criado en una cultura moldeada por terremotos y siendo hijo de un constructor civil, llegué a aprender que Chile tiene uno de los estándares más estrictos para construcción sísmica. Ese código fue el que ayudó a la mayoría de los edificios modernos a no colapsar y comportarse excepcionalmente después del terremoto que experimentamos en 2010, que por cierto fue de magnitud 8.8, y yo mismo lo viví... fue aterrador.
Los edificios modernos en Chile se construyen de una manera que les ayuda a absorber la energía proveniente de las ondas sísmicas, mientras se desacoplan del suelo con suficiente flexibilidad para poder balancearse de manera segura en lugar de permanecer rígidos.
No pude encontrar un video de Chile, pero si te interesa aquí está cómo funcionan estos edificios durante un terremoto.
Mi punto con todo esto es que estos edificios están construidos para resistir terremotos y prevenir el colapso.
Después de un terremoto estos edificios no permanecen simplemente así. Todavía necesitan ser evaluados por daños estructurales y reparados, pero las posibilidades de que sean reparados son definitivamente más altas que las de un edificio que colapsó.
Como resultado, si la fundación es excelente, entonces la reparabilidad del edificio es mayor.
Pero ¿qué pasa si el edificio no se repara? Puede ser por negligencia o simplemente porque tuviste otro terremoto justo antes de que comenzaras la reparación, o durante la reparación.
¿Qué pasa si ese edificio no se repara una y otra vez?
Bueno, eventualmente ese edificio colapsa.
El mismo terremoto, diferente daño
Lo mismo nos pasa a nosotros.
Cuando pensamos en resiliencia tendemos a pensar en dureza y resistencia.
Muchos de nosotros somos capaces de resistir los terremotos que la vida nos trae, resistimos un par y nos llamamos resilientes.
El problema es que después del daño residual que trae el terremoto, simplemente seguimos avanzando. Nuestra fundación comienza a colapsar lentamente. La deriva comienza a permear.
Hasta que nuestra resiliencia ya no existe.
La diferencia entre alguien que es realmente resiliente, vs alguien que puede soportar a través de algunas temporadas, es que el último puede o no quebrarse bajo ello, mientras que las personas verdaderamente resilientes reparan, y lo hacen rápidamente.
Toma a Frida Kahlo, por ejemplo.
La mayoría de la gente piensa en Frida Kahlo como una pintora famosa, pero menos personas saben cómo se veía su vida antes de que ese trabajo se hiciera conocido.
Cuando tenía dieciocho años, estuvo en un accidente de autobús que la dejó con lesiones graves y dolor crónico por el resto de su vida. Pasó por múltiples cirugías, largas recuperaciones y períodos extendidos donde apenas podía moverse. Esto no fue solo un revés temporal que pasaría después de suficiente esfuerzo. Su cuerpo no volvió a lo que era.
Pasó por cosas horribles... pero la historia no termina ahí. Por eso pienso que es un ejemplo útil de resiliencia.
Frida no simplemente soportó una temporada difícil y luego volvió a la vida que tenía antes. Esa vida ya no estaba disponible para ella como antes.
Mientras se recuperaba, su familia ayudó a colocar un espejo sobre su cama y le dio una manera de pintar mientras estaba acostada. Se ajustó a las condiciones que tenía, en lugar de esperar a que esas condiciones desaparecieran.
Frida podría haber elegido simplemente rendirse. Quebrarse completamente. En cambio, se adaptó a lo que la vida le arrojó, e hizo con eso lo que pudo.
Y qué bueno que lo hizo.
Donde el retorno y la resiliencia se encuentran
Resulta que la resiliencia no es una habilidad que esté reservada solo para algunas personas. Como retornar, volverse resiliente es una habilidad que practicas.
Simplemente lo hacemos inconscientemente, cada vez que la vida nos arroja golpes. Como lo que le pasó a Frida.
Esto nos lleva a las preguntas que abrieron este artículo.
¿Necesitas resiliencia para retornar?
¿O la resiliencia se desarrolla cuando retornas?
Resulta que están vinculadas.
Si piensas en la idea detrás de la resiliencia, que no es solo soportar, sino reparar rápidamente, te darás cuenta de que se asemeja a nuestra idea de aumentar tu velocidad de regreso.
Esencialmente, la capacidad de reparar es retornar a lo que importa, en un contexto específico: retornar a ti mismo.
Frida no dejó de hacer lo que amaba después de su accidente. Se adaptó para poder retornar a hacer lo que amaba.
Así que volverse resiliente es en realidad una aplicación de la disciplina. La práctica de reparar rápidamente con el tiempo.
¿Cómo entrenas la resiliencia?
Ahora sabes que puedes practicar — y por lo tanto entrenar — la resiliencia.
¿Pero cómo?
Parte de la respuesta es que la resiliencia no proviene de un solo lugar en el cerebro. Depende de algunos sistemas trabajando juntos.
La corteza prefrontal te ayuda a hacer una pausa, regular tus emociones y elegir una respuesta en lugar de solo reaccionar. La amígdala ayuda a detectar amenazas y relevancia emocional, lo cual es útil, pero también puede hacer que las cosas se sientan más intensas de lo que son. El hipocampo ayuda con la memoria y el contexto, lo cual importa porque parte de la resiliencia es reconocer lo que realmente está sucediendo frente a ti en lugar de dejar que el pasado se apodere del presente.
El sistema que acabamos de describir te ayuda, por ejemplo, a soportar una ruptura. Sientes la intensidad de ella, especialmente cuando es reciente, pero a medida que pasa el tiempo, tu cerebro te ayuda con algunos empujones de memoria, que evitan ese mensaje de texto a las 3 am a tu ex.
Luego hay otras regiones, como la corteza cingulada anterior y la ínsula, que te ayudan a notar cuando algo se siente mal, captar cambios internos más temprano y darte cuenta de que estás comenzando a espiralar antes de que las cosas escalen. Y luego está el sistema de respuesta al estrés más amplio, que ayuda a determinar si tu cuerpo puede volver a la calma después del estrés, o si permanece activado por demasiado tiempo.
Eso importa porque la resiliencia no es solo sobre soportar el dolor. También es sobre notar lo que está sucediendo, responder a ello con algún nivel de claridad y recuperarte en lugar de quedarte atrapado en las consecuencias.
Entonces, ¿qué ayuda a entrenar eso?
Los sospechosos habituales importan por una razón.
El ejercicio ayuda a regular el estrés y mejorar la recuperación. El sueño ayuda a tu cerebro a recuperarse y hace que la regulación emocional sea más fácil. Las prácticas de atención plena y respiración te ayudan a notar la activación más temprano, antes de que te tome por completo. La reflexión, el journaling, o cualquier práctica que te ayude a reinterpretar lo que está sucediendo también puede ayudar, porque parte de la resiliencia es aprender a no colapsar bajo el primer significado que tu mente le da a un momento difícil... a no colapsar con el primer terremoto.
Y luego está el desafío manejable.
Hacer cosas difíciles a propósito, siempre y cuando sean difíciles de una manera de la que puedas recuperarte, ayuda a entrenar tu sistema también. Esa es parte de cómo aprendes que la presión no es lo mismo que el colapso. Te activas, te recuperas, y con el tiempo mejoras en retornar.
Si tuviera que elegir uno con mayor apalancamiento, probablemente elegiría el ejercicio. Lo cual es un poco irónico, porque también es algo en lo que necesito trabajar yo mismo. Pero esa es probablemente parte de por qué me destaca tanto.
Ayuda con la regulación del estrés. Apoya la recuperación. Mejora el sueño. Y le da a tu cuerpo práctica repetida en el esfuerzo, que es seguido por el retorno.
Mucho de la resiliencia no se construye evitando la activación; se construye pasando por ella, y aprendiendo que puedes volver de ella. Luego, el siguiente paso es aprender a hacerlo más rápido.
Por eso el ejercicio es un lugar de tan alto apalancamiento para comenzar.
Y para ser justo, esto no es algo que solo aprendamos solos. Mucho de lo que entendemos sobre resiliencia viene de ver a otras personas pasar por cosas difíciles y aún encontrar una manera de seguir adelante. Las familias lo enseñan. Las comunidades lo enseñan. A veces culturas enteras lo hacen. Sé que eso ha sido cierto para mí también.
Qué hacer con esto
Cuando replanteamos la disciplina, desbloqueamos una plétora de otros significados. Uno de ellos es la resiliencia, que al igual que la disciplina no es un rasgo; es una práctica.
Puedes volverte resiliente practicando. Haciendo cosas difíciles. Poniéndote a través de los movimientos. Descansando, y dejando que tu mente y cuerpo retornen a la línea base cada vez.
Cuando completas el ciclo de práctica -> soportar -> reparar, entonces estás reforzando la habilidad. Tu cerebro aprende que pasarás por momentos difíciles, pero que te recuperarás. Eso conducirá a menos estrés, porque podrás confiar en el proceso y tomar más riesgos de los que solías.
Ahora, esto no es una invitación a sufrir. Si has estado en esta publicación lo suficiente, sabes que no estoy a favor de sufrir solo por el hecho de hacerlo.
La clave está en ponerte a través de cosas difíciles de las que puedas recuperarte, gradualmente, para que tu cuerpo aprenda a recibir golpes más grandes sin sufrir. De la misma manera que entrenarías para correr un sprint para que tus piernas no se acalambren.
En nuestro próximo compañero de pago, presentaremos algunos ejercicios para ayudarte a desarrollar resiliencia con las pequeñas cosas. Porque hacer ejercicio y hacer cosas difíciles ya es un gran compromiso. Así que trabajaremos en los pasos pequeños.
Por ahora, recuerda que el daño se acumula, así que si la vida te sacude un poco, concéntrate en recuperarte, sacúdete el polvo, y luego vuelve a ello.
¡Que tengas una semana maravillosa!
