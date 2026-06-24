No hace mucho tiempo, estaba buscando en Google. Quería ver si mi marco de trabajo, Adaptable Discipline, estaba funcionando decentemente, o al menos cerca de eso.

Antes de ese día, era principalmente solo mi sitio web refiriéndose a sí mismo... wah wah.

Pero mientras revisaba los resultados, me encontré con este artículo: El regreso es la práctica.

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Eso realmente despertó mi interés, así que le eché un vistazo. Mientras lo leía, me di cuenta de que estaba adentrándome en la mente de la autora. Era imposible no sentirme identificado con sus pensamientos. Mi mente había pasado por un proceso similar no hace mucho tiempo, lo cual me llevó a escribir ¿Y Si Has Estado Midiendo el Progreso de la Manera Equivocada Todo Este Tiempo?.

La lucha era demasiado reconocible como para no importar.

Fue algo agradable darme cuenta de que la autora, Anastasia, pasó por el mismo razonamiento para llegar a una conclusión sorprendentemente similar:

El modelo de racha asume que una carrera rota es una carrera fallida. Que los días malos cancelan los buenos. Pero así no es como nada de esto realmente funciona.

Fue aún más sorprendente cuando, más adelante en el artículo, me di cuenta de que ella realmente había referido al contenido de Adaptable Discipline cuando hablaba de entrenamiento.

Me sentí halagado. Y atraído a aprender más.

Me comuniqué con ella, y descubrimos que realmente estábamos alineados en ideas. Así que la invité a hablar sobre este tema con sus propias palabras.

Y aquí está, hablando hoy sobre su propia perspectiva sobre regresar.

Pero dejaré que ella te cuente más.

Damas y caballeros, por favor denle la bienvenida a Anastasia Green.

Después de la inspiración, ahí es donde realmente vive el oficio.

El regreso al trabajo poco glamoroso es la habilidad real de la que nadie habla. La mayoría de las cosas comienzan con una explosión de energía que se siente mucho como certeza. La idea es clara, la motivación es alta, y hay algo genuinamente emocionante sobre estar al comienzo de algo. Las personas comienzan nuevos proyectos en este estado, le hablan a otros sobre ellos, y luego entran al trabajo real, y en algún lugar en medio de eso, sin ningún drama o decisión, el sentimiento desaparece silenciosamente.

Lo que viene después de eso es la parte de la que casi nunca se habla, no porque sea raro sino porque es genuinamente poco glamoroso y no hace una muy buena historia. Se ve como un documento de notas desordenado, o llamadas de investigación donde estás tratando de entender un problema antes de que hayas intentado resolverlo, o simplemente el tramo lento donde no hay progreso visible y no estás seguro de si algo de esto va a algún lado.

Aquí es donde se detiene la mayor parte del entusiasmo, y también es donde comienza el trabajo real.

La pasión es una chispa, no una fuente de combustible

Si le preguntas a alguien que logró algún nivel de éxito, muy probablemente te dirá que la consistencia es lo que te lleva allí.

Presentarte todos los días, no romper la cadena, construir el hábito, y sí, eso es parte de ello. Pero la consistencia asume que el hilo nunca realmente se rompió, que el impulso todavía está disponible en algún lugar bajo la duda.

De lo que no se habla es del arte y el oficio de regresar a tu práctica cuando el hilo sí se rompió, cuando el drift duró más de lo que intentaste, y estás sentándote de nuevo sin el apoyo de la emoción o el impulso o ninguna confianza real de que la cosa va a funcionar.

La verdad es que la pasión nunca iba a llevar a nadie a través del medio confuso. Te dice que algo importa, te señala hacia el trabajo, y luego ha terminado con su trabajo.

La chispa no tiene duda en ella porque nada se ha arriesgado todavía, y la duda llega después, justo a tiempo, en el momento en que la emoción se aclara y tienes que enfrentar el trabajo real.

Ese momento es lo que hace que sea tan fácil malinterpretarlo como una señal de que algo está mal con la idea, cuando usualmente es solo una señal de dónde estás en el proceso.

Lo que realmente es el regreso

El regreso no es inspiración, y tampoco es impulso.

Es abrir el documento de nuevo cuando no tienes ganas particularmente, ensuciarte las manos sin ningún sentido fuerte de que va a algún lado, hacer una elección sin la claridad o sentido de dirección, porque la creencia en la cosa todavía está ahí incluso cuando el sentimiento no lo está.

Lo que tendemos a llamar disciplina es realmente solo esto: alguien que regresó después de que la pasión había hecho su trabajo e ido, que entendió que la duda no era un veredicto sobre el trabajo, que siguió adelante no porque se sintiera bien sino porque todavía creía en lo que estaban haciendo.

Y el regreso no se hace una vez.

Se hace una y otra vez a través de la vida de cualquier cosa que valga la pena terminar, cada vez que el trabajo deja de sentirse como creación y comienza a sentirse como un empleo, cada vez que la duda llega justo cuando la emoción se aclara y hace sus preguntas que suenan razonables, cada vez que no hay tracción visible todavía y la pregunta de si algo de esto realmente está funcionando se vuelve un poco más fuerte.

La chispa es la parte fácil porque todavía no te pide nada. El regreso pide creencia sin evidencia y presentarte sin ninguna garantía, y hacer eso repetidamente, de vuelta al medio poco glamoroso de algo que te importa, es cómo realmente se ve el oficio.

¡Gracias, Anastasia!

Quiero hacer eco de un pasaje de su artículo:

Y el regreso no se hace una vez. Se hace una y otra vez a través de la vida de cualquier cosa que valga la pena terminar, cada vez que el trabajo deja de sentirse como creación y comienza a sentirse como un empleo, cada vez que la duda llega justo cuando la emoción se aclara y hace sus preguntas que suenan razonables, cada vez que no hay tracción visible todavía y la pregunta de si algo de esto realmente está funcionando se vuelve un poco más fuerte.

Lo que ella está describiendo ahí es lo que he estado llamando disciplina. Es la combinación constante de notar, elegir y actuar que nos trae de vuelta a lo que vale la pena terminar.

Porque la motivación disminuye. La fuerza de voluntad no dura. Pero nuestra capacidad de elegir deliberadamente siempre está ahí.

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Bueno, mientras nuestra corteza prefrontal nos permita razonar sobre ello. Pero ahí es donde entra el trabajo interno.

Para aprender sobre nosotros mismos. Para aprender qué desencadena nuestra respuesta de lucha o huida. Para aprender qué escala hacia la procrastinación. Para aprender a identificar cuándo el drift ejerce su atracción sobre nuestro comportamiento.

Cuanto más aprendamos a notar y trabajar con esos aspectos, y cuanto más practiquemos eso, más podremos regresar también.

No aprendes manteniendo una racha perfecta. Aprendes cuando la rompes, porque eso te desafía a aprender y experimentar, para que la próxima vez puedas permanecer consistente, o regresar a ello si te desvías.

En nuestro próximo compañero, practicaremos katas para notar, elegir y actuar cuando no nos sentimos motivados para regresar a las tareas que nos mueven hacia una meta que nos importa.

Por ahora, solo recuerda:

El drift es lo predeterminado. El retorno es la habilidad.

¡Que tengas una semana maravillosa!

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