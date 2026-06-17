Probablemente ya me hayas leído hablando sobre mi charla TEDx un par de veces hasta ahora.

Mi charla TEDx aquí, mi charla TEDx allá.

Y no salía.

Hasta que finalmente lo hizo.

El miércoles de la semana pasada.

Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.

Directas a tu bandeja de entrada.

He estado anticipándola por un tiempo. Me tomó meses, y muchas noches practicando hasta tarde, poder transmitir el mensaje que verás hoy.

En la charla, me escucharás introducir la idea del retorno.

Esa idea es el fundamento del autogobierno. Y si has estado leyendo este boletín por un tiempo, muchos de los conceptos en el video te resultarán familiares.

Este es mi intento de difundir el mensaje a gran escala.

Ese es el post de hoy: estoy compartiendo el video contigo.

Quiero invitarte a que lo veas, lo escuches, lo practiques, y lo compartas con las personas a tu alrededor, porque esta es una habilidad que todos merecemos recuperar en nuestras vidas.

Mañana no habrá compañero de pago. En su lugar, dejaré el chat abierto para preguntas y respuestas.

Tú preguntas, yo respondo.

Por ahora, míralo. Y si te gusta, por favor compártelo, comenta, y dale me gusta.

Significa mucho para mí, y me ayuda a seguir difundiendo el mensaje.

Sin más preámbulos, aquí está el video.

¡Ten una semana maravillosa!

✨ Ideas que Vale la Pena Explorar

Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.