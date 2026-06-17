La Habilidad Que Olvidamos Cómo Practicar
Mi charla TEDx finalmente salió: una breve introducción al retorno, el autogobierno, y cómo encontramos nuestro camino de regreso cuando nos desviamos.
Probablemente ya me hayas leído hablando sobre mi charla TEDx un par de veces hasta ahora.
Mi charla TEDx aquí, mi charla TEDx allá.
Y no salía.
Hasta que finalmente lo hizo.
El miércoles de la semana pasada.
Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.
Directas a tu bandeja de entrada.
He estado anticipándola por un tiempo. Me tomó meses, y muchas noches practicando hasta tarde, poder transmitir el mensaje que verás hoy.
En la charla, me escucharás introducir la idea del retorno.
Esa idea es el fundamento del autogobierno. Y si has estado leyendo este boletín por un tiempo, muchos de los conceptos en el video te resultarán familiares.
Este es mi intento de difundir el mensaje a gran escala.
Ese es el post de hoy: estoy compartiendo el video contigo.
Quiero invitarte a que lo veas, lo escuches, lo practiques, y lo compartas con las personas a tu alrededor, porque esta es una habilidad que todos merecemos recuperar en nuestras vidas.
Mañana no habrá compañero de pago. En su lugar, dejaré el chat abierto para preguntas y respuestas.
Tú preguntas, yo respondo.
Por ahora, míralo. Y si te gusta, por favor compártelo, comenta, y dale me gusta.
Significa mucho para mí, y me ayuda a seguir difundiendo el mensaje.
Sin más preámbulos, aquí está el video.
¡Ten una semana maravillosa!
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