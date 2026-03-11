Mi papá es un gran apoyo en mi camino.

Lee mis artículos prácticamente cada semana. Es naturalmente curioso y le gusta aprender y saber más cosas, en general. Afortunadamente yo también heredé ese rasgo, así que por supuesto cuando me preguntó sobre mis ideas, intenté explicárselas con todos los detalles que necesitaba para entender.

Eso empezó con una pregunta mía.

Cuando digo disciplina, ¿cómo la definirías tú?

Casi todo lo que sabía sobre la vida venía de él y de los adultos que moldearon mi mundo mientras crecía. Recuerdo mis años escolares escuchando: “Estudia y trabaja duro para que puedas tener un buen futuro”.

Así que cuando dijo

Ser metódico, consistente y alguien que cumple su palabra...

No me sorprendió.

La generación de mis padres — creo que serían catalogados como baby boomers — creció con el mismo mensaje. Para tener un buen futuro, tienes que sacar buenas calificaciones, ir a la universidad, casarte, tener hijos.

En ese orden.

Una gran parte de la población millennial — mi generación — en Chile probablemente escuchó una variante de eso mientras crecía. En muchos casos eso llevó al éxito real, niños que se creyeron el cuento y ahora lideran diferentes campos. En muchos otros casos, llevó a ansiedad — como mínimo — y niveles incrementados de problemas de salud mental. Estamos justo detrás de la Gen Z en tensión de salud mental, según estudios recientes.[1]

Muchos de nosotros hemos aprendido los beneficios de trabajar más inteligentemente en lugar de más duro, pero seguimos atrapados en una carrera de ratas que ha empeorado con los años.[2]

Si no seguías ese camino entonces estabas jodido.

Lo que siguió — y esto lo vi mucho — son niños que se unen a la universidad o a la fuerza laboral sin ninguna idea de lo que quieren hacer. En algunos casos incluso peor, niños con deuda estudiantil estudiando para complacer a sus padres pero sin ejercer su carrera, teniendo que pagar el costo de años de autoengaño.

¿El consejo que muchos recibieron de vuelta? Sé más disciplinado. Asienta cabeza. Deja de perder el tiempo. No es de extrañar que tantos adultos jóvenes estén gravitando hacia la tendencia del no contacto hoy en día.[3]

Creo que sé más disciplinado es el consejo básico que recibimos de personas en posiciones de autoridad — o cualquier cosa que se le parezca.

Desafortunadamente, la visión del mundo que alimenta ese consejo está distorsionando cómo pensamos acerca del rol de la disciplina.

Algunos Ya Lo Están Notando

El viejo marco sigue presente, sólo se remezcló. Regresemos a las palabras de mi papá:

Ser metódico, consistente y alguien que cumple su palabra.

¿Definirías la disciplina de esa manera?

Apostaría a que si sigues la nueva ola de boletines motivacionales, tu respuesta es no — y eso es genial. Nuestro entendimiento ha sido el mismo durante siglos.

Cuando solíamos pensar en disciplina, las respuestas típicas eran:

“Cumplir tu palabra contigo mismo”

“Hacer lo que dijiste que harías”

“Elegir el largo plazo sobre el corto plazo”

“Ser consistente”

“Fortaleza mental”

Pero hay una nueva ola de publicaciones motivacionales que intenta alejarse de la idea de disciplina punitiva. Me encanta encontrármela. Algunas de las publicaciones que encuentro son:

La disciplina no es motivación, es hacer la tarea incluso cuando tus emociones dicen que no.

La disciplina es esperar la autorregulación antes de actuar.

La disciplina es autorespeto

La disciplina es servir a tu yo futuro.

Lo he visto mucho. Y aunque me encanta encontrármelo, refuerza mi mensaje.

El problema es que probablemente todas estas personas que publican estos mensajes motivacionales están luchando con la disciplina ahora mismo, y esta es su forma de recordarse a sí mismas seguir adelante. Pero basta un mal día para romper la racha. Y cuando eso sucede, ese autorespeto, ese autoservicio, esa identidad que construyeron a través del proceso, va a la basura.

Más allá de eso, creo que el problema real es que no tienen una definición fundamentada de qué es disciplina realmente.

Hablamos de ella como si fuera una virtud. Una virtud a la que todos deberíamos aspirar.

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La Virtud Conlleva Moralidad

No hay nada de malo en aspirar a algo que consideramos bueno. Al final del día, todos queremos elegir lo correcto. Hacer lo correcto.

La cuestión es que, cuando queremos hacer esto — lo correcto — inmediatamente implicamos que hay mejores y peores tipos de personas.

Por ejemplo:

valientes vs cobardes

honestos vs deshonestos

disciplinados vs perezosos

Así que cuando aspiramos a una virtud, estamos aspirando a algo que no es neutral. Aspiramos a algo que conlleva moralidad.

Entonces aspirar a volverse disciplinado, como si fuera una virtud, crea un mensaje implícito:

las personas disciplinadas son mejores personas

Toma menos de un minuto en redes sociales encontrar publicaciones motivacionales sobre cómo “la disciplina te llevará donde la motivación no puede”; sobre cómo “los hombres reales construyen sus vidas sobre disciplina sólida”; sobre cómo “un año de disciplina implacable puede crear una vida con la que la mayoría sueña.”

No los culpo. Esas son las publicaciones que reciben me gusta.

A la gente le gusta la claridad. Por un momento, alguien te está diciendo qué hacer para avanzar, incluso si nunca lo haces. Publicaciones como esa también pueden reforzar la identidad. Cuando les damos me gusta, no solo estamos reaccionando al mensaje — también podemos estar señalando el tipo de persona que queremos ser, y a veces el tipo de persona que queremos que otros vean.

El problema es que esto crea un bucle. Esas señales reciben recompensa, así que se repiten. Y con el tiempo, eso empuja a la cultura hacia el rendimiento. Hacia la virtud como exhibición. Hacia el estatus. Al final, empezamos a gastar más energía pareciendo alineados que volviéndonos alineados. Y con eso, la idea de disciplina se distorsiona más y más, poco a poco.

Los disciplinados parecen mejores personas. ¿Pero realmente lo son?

La Disciplina No Te Hace Virtuoso

J. Edgar Hoover es un buen ejemplo de esto.

Hoover dirigió el FBI durante casi cincuenta años y ayudó a convertirlo en una de las instituciones más organizadas del país. Este no era un hombre descuidado. Le importaban la estructura, el procedimiento, la imagen, los estándares y el control — y no construyes algo así sin ser profundamente disciplinado. La Oficina que moldeó fue construida alrededor del orden, archivos, jerarquía y poder cuidadosamente administrado.

Pero esa disciplina no lo hizo bueno.

Jean Seberg era una actriz, más conocida por Al final de la escapada, que también había apoyado causas de derechos civiles y donado dinero al Partido Pantera Negra. Eso fue suficiente para ponerla en la mira de Hoover. En la lógica del FBI de Hoover, ella no era solo una actriz con simpatías políticas. Se convirtió en alguien a quien desacreditar.

Así que la Oficina ideó algo feo y mezquino. Mientras Seberg estaba embarazada, Hoover aprobó un esfuerzo para plantar un rumor falso con columnistas de chismes de que el padre del bebé era un miembro del Partido Pantera Negra. El punto no era la verdad. No era la justicia. Un memo del FBI declaró que el objetivo era “causarle vergüenza” y “abaratar su imagen.” Hoover incluso aprobó esperar hasta que ella estuviera visiblemente embarazada para que el rumor golpeara más fuerte.

Y funcionó de la peor manera. El rumor se difundió públicamente, aunque el niño era de su esposo. Seberg entró en labor prematura, y el bebé murió dos días después. Años después, en 1979, archivos del FBI fueron liberados públicamente y confirmaron la campaña de difamación. Seberg murió ese mismo año.

Esto es lo que quiero que tomes de esta historia: un hombre suficientemente disciplinado para ayudar a construir una de las instituciones más estructuradas del país aún así usó esa misma disciplina al servicio de la humillación, intimidación y crueldad. La disciplina no lo hizo mejor. Lo hizo más efectivo sirviendo lo que ya estaba en él.

La disciplina hizo a Hoover más capaz. No lo hizo bueno.

Entonces, si la disciplina no es una virtud, entonces ¿qué es la disciplina?

La Disciplina como una Práctica

Es algo irónico que este boletín se llame Self Disciplined. Pero nunca — de lo que puedo humanamente recordar — he escrito una definición específica y completa de disciplina.

Y la razón principal es que no tenía una.

Cuando comencé, mi idea de disciplina era la misma que describí arriba: la disciplina como una virtud. La llamo disciplina tradicional.

Con el tiempo comencé a formar mis propias ideas sobre qué es la disciplina y qué no es. Y me di cuenta de que la disciplina no se trata de las rachas, sino de qué tan rápido te levantas — qué tan rápida es tu velocidad de retorno.

Mi problema era que seguía confundiendo algunos elementos. Al menos esa era mi corazonada. Luego me di cuenta de que mi instinto estaba en lo correcto cuando seguía dando vueltas a la idea de realineación — de regresar a tu línea base.

Todo ese pensamiento — durante meses y meses — me llevó a esto:

La disciplina no es una virtud. La disciplina es una práctica: la práctica deliberada de regresar.

Con regresar, me refiero a la capacidad de regresar a la dirección que estableciste para ti cada vez que te desvías — la capacidad de regresar a la coherencia.

Resulta que regresar es una meta-habilidad, como aprender a aprender. Esto significa que la habilidad se aplica a múltiples dominios — tocar piano, nadar, aprender a controlar tu enojo, y más.

Y porque es una meta-habilidad, puedes entrenarla. Puedes mejorar en ella. Y para hacer eso, debes practicar.

La práctica de esa habilidad es lo que llamamos disciplina.

La Práctica es Neutral

Hablamos sobre cómo virtud es una palabra que conlleva moralidad — entonces tratar la disciplina como una virtud inherentemente conlleva moralidad con ella. Los disciplinados son mejores. Punto.

Cuando replanteamos la disciplina como una práctica, inmediatamente pierde ese rasgo. Se vuelve neutral.

Déjame ilustrar con un ejemplo:

Quieres aprender fútbol. Has jugado antes con tus amigos, y tienes alguna noción de cómo va el juego y sus reglas. Pero quieres mejorar en ello.

Así que te unes a un equipo local y entrenas. Cada semana, vas con tu equipo y practicas ejercicios, jugadas, y luego pones lo que aprendes en práctica en el campo.

Juegas un partido contra un equipo visitante. Y ganas. Eso no te hace necesariamente mejor que los otros jugadores en fútbol, pero te muestra que tu habilidad ha mejorado. Acabas de ganar el juego. Felicidades. Ahora, ¿ganar te hace bueno?

La semana siguiente, juegas contra otro equipo. No tienes tanta suerte esta vez, y pierdes. ¿Eso te hace peor que otros jugadores en fútbol? No — y de hecho, tampoco muestra necesariamente que tus habilidades retrocedieron. Fue circunstancial. La misma pregunta aplica aquí. ¿Perder el juego te hace malo?

Ahora reemplaza fútbol con disciplina. En lugar de mejorar en el juego más hermoso, estás mejorando en realinearte. Y estás practicando. En la vida real.

¿Practicarlo te hace bueno o malo? La respuesta es no. La práctica en sí es neutral. Lo que haces con ella, es lo que tiene valor moral.

Entonces ¿Qué Significa Eso?

Si esta realización sacudió tu mundo, genial — sacudió el mío también, para mejor. Si tu cerebro está procesando a 1000 km/h, es porque este es un giro completo en la idea de disciplina, por un par de razones.

El giro importa porque mueve la disciplina de algo que tienes a algo que entrenas. Y si puedes entrenarla, puedes mejorar en ella — lo que significa que desviarse no es un defecto, es parte de la práctica. Regresar es lo que realmente estás construyendo. Eso también significa que puedes diseñar mejores condiciones para ello, que es exactamente alrededor de lo que está construida Adaptable Discipline. Y significa que la pregunta de si deberías practicar disciplina es tuya para responder — no hay peso moral de ninguna manera. Algunas personas la entrenan intensamente, otras ligeramente, como cualquier otra habilidad. El ritmo es tuyo.

Mi invitación para ti es que pienses en esto. Piensa en áreas donde te desvías hoy — tal vez procrastinas bajo estrés, tienes problemas de ira, o estás aprendiendo pintura abstracta pero no has podido mantener la consistencia. Piensa en una forma en que puedas volver a lo que importa rápidamente. Y repítelo. Tanto como necesites. Tanto como quieras. Y si te desvías en el camino, recuerda que siempre hay un camino de vuelta. Solo tienes que entrenarlo.

Si estás interesado en entrenar tus habilidades de retorno, cada jueves libero un nuevo compañero de pago semanal basado en las reflexiones que hacemos — como esta. Es $9.99/mes. Ahí comparto mi propio enfoque para entrenar el retorno, para que puedas practicar disciplina en cualquier momento.

En el compañero de pago de esta semana, entrenaremos cómo captar el momento en que cambias de describir un comportamiento a juzgar a una persona — comenzando contigo mismo.

Por ahora recuerda, la disciplina no es una virtud. Es una práctica.

¡Espero que tengas una semana maravillosa!

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