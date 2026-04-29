La Caminata de Hoy Es Para Mañana
Algunos días no son para progresar. Son para darle una oportunidad al mañana.
¡Hola a todos!
El newsletter de hoy no es una reflexión, per se. Es una colaboración... que también es una reflexión, pero no enteramente mía.
Desde hace un tiempo, he estado usando una herramienta llamada Boardy AI — esto no es patrocinado, solo contexto — cuyo truco principal es conectarte con otras personas en su red a través de presentaciones cálidas. Si no has escuchado de esto antes, deberías revisarlo, porque cambia la vida, y lo digo en serio.
Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.
Directas a tu bandeja de entrada.
Esa información es relevante porque la invitada que presento hoy y yo nos conocimos a través de Boardy. Después de conversar y aprender más sobre lo que ambos estábamos haciendo, nos dimos cuenta de que sería una buena oportunidad para colaborar. Este artículo es esa primera colaboración.
Abbey Jackson es la fundadora de Up Coast y la creadora del framework From Passion to Product, un programa que ayuda tanto a emprendedores técnicos como no técnicos a convertir ideas de aplicaciones en productos reales.
Ella llegó a la tecnología por el camino difícil: comenzando desde un ingreso por discapacidad en el Downtown Eastside de Vancouver, sacó un préstamo de alto interés para un bootcamp de programación y llegó a convertirse en ingeniera staff, obtener una patente en arquitectura de aplicaciones móviles para vehículos, y ocupar roles senior en Intel, MasterCard y Rivian.
Abbey fue muy generosa al compartir su experiencia personal conmigo, junto con muchos buenos consejos que pueden ayudarme — e idealmente ayudarte a ti también, una vez que ponga algunos en práctica — a expandir mis ideas de una mejor manera. A medida que escuchaba su historia, me di cuenta de que podría ser útil para la comunidad, y no dudé en invitarla a compartirla con todos ustedes.
Ha sido un viaje para ella, y debido a eso, creo que hay mucho que tomar de su experiencia. Pero dejaré que ella misma te lo cuente.
Vamos a ello.
👉 ¿Quieres entrenar esto de verdad, no solo leerlo?
Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.
Se llama el Compañero de Pago. $9.99/mes.
No tienes que sentirte bien para hacer cosas buenas por ti mismo.
Quiero decir eso de nuevo porque me tomó mucho tiempo realmente creerlo. No solo saberlo intelectualmente, sino realmente creerlo en los días cuando mi cuerpo me decía que me quedara quieta y mi mente ya había renunciado a la idea de moverme: No tienes que sentirte bien para hacer cosas buenas por ti mismo. La caminata no requiere que quieras ir. Solo requiere que vayas.
Llegué a esta comprensión por el camino difícil. Hace unos años estaba quemada. Realmente, genuinamente quemada, no del tipo que la gente describe después de una semana difícil. Tenía un hombro parcialmente dislocado que no fue diagnosticado ni tratado por un año y medio, y el dolor de nervios por eso era tan severo que había días completos donde pasaba cada hora de vigilia al borde de vomitar. No por náuseas. Por dolor. También tenía migrañas provocadas por el daño nervioso, muchas veces al mes, a veces durando varios días, a veces múltiples veces en una semana. En mi peor momento, estimo que alrededor del 50% de mis días laborales estaba tratando de funcionar a través de una migraña. Estaba apareciendo, o tratando de hacerlo, pero realmente no estaba ahí.
Dormir se convirtió en algo que temía. Me quedaba en la bañera después de que mi pareja se iba a la cama, a veces hasta medianoche, solo para retrasar el momento en que tenía que ir a acostarme en esa cama. Después de unas tres horas mi cuerpo estaba en tanto dolor que no tenía otra opción más que levantarme. Hacía de 45 minutos a una hora de ejercicios de estiramiento y de soporte de peso en medio de la noche alrededor de las 2:30 o 3am, y luego dormía sentada en el sofá por una hora o dos porque acostarme dolía demasiado. Y luego regresaba a la cama en las primeras horas de la mañana alrededor de las 5am para al menos despertar junto a mi pareja.
Además de todo esto, había estado en perimenopausia ultra-temprana no diagnosticada por años. No sabía en ese momento que eso era lo que estaba causando mis dificultades intelectuales. Lo que sabía era que mi pensamiento había cambiado de una manera que me aterrorizaba. No podía aprender. No podía retener información. Leía una línea de código, luego una segunda línea, y para la tercera línea había olvidado la primera. Genuinamente pensaba que tenía Alzheimer de inicio temprano. No le dije a nadie porque no quería descubrir que era verdad. Decidí que si lo era, preferiría no saberlo y solo dejarme empeorar. Tomó años obtener un diagnóstico, y luego más años y mucha lucha para obtener hormonas, y cuando finalmente lo hice, una doctora se disculpó conmigo. Dijo que deberían habérmelas dado mucho antes.
Durante lo peor del agotamiento, estaba adulando constantemente en el trabajo, pretendiendo estar bien cuando no lo estaba, porque cuando no estás bien todos los días, la paciencia de la gente se agota. La gracia que se extiende a alguien que está luchando se retira silenciosamente cuando la lucha no se detiene. Así que traté de ocultarlo. Y ocultarlo empeoró todo.
Durante todo esto, tomé un rol como ingeniera mientras tenía COVID que se convirtió en COVID largo, y no pude rendir. No podía aprender y fui despedida, justificadamente. Tomé un rol de gerencia de producto después de eso pero las reuniones consecutivas, la expectativa de disponibilidad en momentos específicos, el ritmo, empeoraron todo. Ese trabajo me estaba matando.
Después de la tercera vez de terminar en licencia médica en un lapso de solo 6 años, no tuve más opción que darme cuenta de que mi vida necesitaba cambiar significativamente.
En medio de tratar de sobrevivir mi último trabajo, me mudé a un pueblo pequeño en las montañas. Ahora vivo a unos 200 pies del bosque y paso horas cada día allí con mi perro. Durante lo peor de todo, comencé a notar un patrón. En los días que iba al bosque, me sentía mejor. No siempre inmediatamente. No siempre dramáticamente. Pero había una correlación que no podía ignorar. Comencé a entender que si ayudaba o no hoy, no ir hacía el mañana más difícil.
Ahí fue cuando apareció el primer mantra que he tenido en mi vida: “La caminata de hoy es para mañana”. Muchas veces me ayuda hoy. Pero incluso cuando no lo hace, no es desperdiciada. Hace el mañana más posible. Y si no voy hoy, las posibilidades de sentirme peor mañana aumentan.
Ir de todas formas no se ve elegante. En mis peores días se ve como una secuencia de pánico. Mi respiración se vuelve superficial. Mi cuerpo se tensa. Me duele el estómago. Dejo de poder pensar con claridad y a veces me disocio, solo mirando una pared o una pantalla por una hora, completamente desconectada. Y luego en algún punto razono conmigo misma. No me motivo, no empujo, no fuerzo. Razono. Me recuerdo que esta es una elección que estoy haciendo para mañana. Que si no voy, estoy eliminando una oportunidad de sentirme mejor mañana. No puedo garantizar que la caminata ayudará. Pero sé que ir es una de las formas más fáciles en que puedo prepararme para el éxito en los días siguientes.
Además, casi siempre me siento mejor después de todos modos.
Esta no es una historia sobre superar la adversidad. No la he superado. Todavía estoy en dolor. Todavía cocino cada comida desde cero porque soy alérgica a suficientes cosas que no hay otra opción. Todavía paso horas cada día en actividad, caminatas, ejercicios de soporte de peso, senderismo, ciclismo de montaña, no por placer ahora mismo sino porque si no lo hago, el dolor toma el control y no puedo trabajar en absoluto. Tengo que priorizar mi salud. Si planeo trabajar primero termino estando demasiado cansada, o con demasiado dolor para ser físicamente activa después y entonces a menudo no empiezo a trabajar hasta el mediodía o la 1pm. Mi perro pide salir a las 3:30. Mi pareja llega a casa a las 5. Hago la cena alrededor de las 6:30. Todas estas interrupciones significan que trabajo hasta las 9 o incluso las 10 la mayoría de las noches solo para completar seis horas de trabajo. Ahora mismo no tengo mucha identidad fuera de cuidar de mí misma y construir este negocio.
Construí mi negocio alrededor de mi salud no porque fuera una elección inspiradora sino porque era la única viable. No puedo trabajar en un trabajo tecnológico tradicional. No puedo aparecer en momentos específicos para reuniones consecutivas. No puedo aprender al ritmo que la industria demanda. No puedo estar de pie por más de unos pocos minutos algunos días. No puedo hacer las cosas que la mayoría de los trabajos requieren. No tengo resistencia mental a trabajar en retail o en McDonald’s, lo haría sin dudar si físicamente pudiera. Pero no puedo. Así que tengo que construir algo que funcione alrededor de lo que realmente soy, no de lo que desearía poder ser.
El modelo asíncrono que he diseñado para mi negocio no es una marca de estilo de vida para mí. Es una decisión de supervivencia. Salud primero no es una declaración de valores. Es la única forma en que me mantengo lo suficientemente funcional para trabajar en absoluto. Ejercicio antes del trabajo, incluso si eso significa empezar a la 1pm, no es un alarde. Es la cosa que hace posible el resto del día. La verdad es que extraño empezar a trabajar a las 7:30am y no salir a tomar aire hasta la tarde. Pero esa versión de mí no existe y no puede existir más.
Y esto es lo que he aprendido de vivir de esta manera: la disciplina requerida para cuidar de ti mismo cuando tu cuerpo está trabajando en tu contra no es la misma que la disciplina de la que la gente habla en el contenido de productividad. No se trata de despertar temprano u optimizar tu rutina matutina. Se trata de hacer la misma elección poco glamorosa, una y otra vez, en los días cuando todo en ti quiere detenerse. Ir a la caminata cuando tu cuerpo duele y tu respiración es superficial y has estado mirando la pared por una hora. Cocinar la comida desde cero cuando estás exhausta. Y luego hacerlo de nuevo para las otras comidas también. Empezar a trabajar a la 1pm sin vergüenza porque pasaste la mañana manteniéndote funcional.
La caminata de hoy es para mañana. Eso es todo. Esa es toda la filosofía.
No tienes que sentirte bien. No tienes que estar motivado. No tienes que ser el tipo de persona que hace esto fácil o naturalmente o con gracia en absoluto. Solo tienes que tomar la decisión, especialmente en los días difíciles, de darle al mañana la mejor oportunidad que puedas.
Muchas gracias, Abbey, por compartir tu historia con nosotros.
Creo que, en algún punto, todos compartimos un poco de esa historia, en diferentes grados, por supuesto. La vida nos golpea, y esos golpes se apilan y acumulan.
Personalmente también estoy todavía en medio de mi propia historia. No he derrotado la adversidad aún, y puedo atestiguar que la idea de disciplina que muchos de nosotros llevamos usualmente termina con nosotros esperando el momento correcto para hacer lo que necesitamos hacer, incluso cuando todas las señales a nuestro alrededor nos dicen que deberíamos estar haciéndolo, y aun así, no lo hacemos.
A veces ese momento “correcto” nunca llega, y a veces llega como un martillo.
Como lo que le pasó a Abbey.
Pero ¿qué pasaría si decidiéramos tomar decisiones con el mañana en mente?
¿Qué pasaría si camináramos hoy al servicio de nuestro mañana?
Esto no siempre será perfecto o glamoroso, como Abbey lo dijo tan bien. Nuestras caminatas no serán perfectas, y habrá días cuando no haya caminata en absoluto. Pero si recordamos la razón por la que estamos caminando hoy, entonces las posibilidades de regresar a ello se vuelven más altas.
Déjame invitarte a una pequeña práctica. Elige una actividad que sabes que deberías estar haciendo, y tienes problemas para comenzar o mantener. Escribe por qué necesitas hacerlo, y mantén esa nota en algún lugar visible, accesible, inevitable.
Sé visceral. Recuérdate a ti mismo las consecuencias de no hacerlo.
Ahora la clave: enfócate en el lenguaje.
No uses lenguaje auto-punitivo, peyorativo, como
“ve a correr ahora, <x, y, z>, si quieres mantenerte en forma.”
En su lugar, recuérdate:
“si no haces esto, no podrás jugar con tus hijos tanto como te gustaría. Puedes hacer esto, y lo harás.”
Algo simple, compasivo, así.
Programa una alarma. Cuando suene la alarma, solo revisa el texto.
Y ahora la parte más importante: si leer el texto te da el combustible instantáneo para hacerlo, hazlo. Ahora. No esperes. Si el texto no te da ese combustible instantáneo, está bien. Experimenta. Aprende qué te activa. Úsalo a tu favor.
Solo asegúrate de que cualquier voz que uses refuerce la identidad que quieres ver, en lugar de desalentarte.
En nuestro próximo compañero de pago, compartiré algunos katas, prácticas para entrenar tu cerebro para asimilar esto, junto con algunos modelos mentales que pueden hacer el trabajo de caminar hoy para el beneficio del mañana un poco más fácil.
Como una nota final, Abbey enseña a fundadores, personas que cambian de carrera, y constructores en etapa temprana la estrategia de producto que necesitan para liderar el desarrollo de aplicaciones, y no requiere ninguna experiencia.
Ella ofrece un curso gratuito. En él, escribe sobre educación tecnológica, construir en público, cuidar de ti mismo, y lo que realmente se necesita para ir de la idea al lanzamiento.
Para tomar el curso gratuito, revisa este enlace.
¡Que tengas una semana maravillosa!
