El descanso es parte del trabajo
Si necesitas una señal para descansar sin culpa, que esta sea.
“Porque está en tu poder, siempre que lo elijas, retirarte dentro de ti.”
Marco Aurelio, Meditaciones 4.3
Hoy el boletín será corto.
Sigo de vacaciones viajando, pero eso no significa que la mayoría de mis hábitos se hayan ido por la borda.
Muchos creen que la disciplina es trabajar sin parar 24/7 y no darte tiempo para descansar o divertirte; que la productividad lo es todo y que quienes no se esfuerzan pierden.
Si has seguido esta publicación por un tiempo, a estas alturas ya sabrás que aquí no creemos en eso. Sí creemos en el esfuerzo, solo que no en el esfuerzo que no deja espacio para aprender, descansar y mejorar.
Creemos en el esfuerzo que respeta quién eres y te empuja de forma sana, que te ayuda a levantarte cuando te caes y no te hace sentir que eres un fracaso.
Divertirse no significa que tengas que olvidarte de lo que importa y no hacer nada al respecto.
En mi caso, necesitaba un tiempo lejos del computador, tiempo para conectar con mi familia y tiempo para estar con mi esposa, los dos, sin que otras prioridades intentaran ocupar su lugar.
Entender lo que necesitas y actuar en consecuencia es autogobierno. Ser capaz de gestionarte para realinearte con propósito. Hacer lo que haga falta para no desviarte.
Siguiendo esa línea, entonces, deberíamos replantear la idea de descanso.
Descansar es un acto de autogobierno. Descansar y sanar sin estar preocupado por el trabajo, u otros asuntos menores, requiere autodisciplina.
Requiere entender qué necesitas hacer para que eso ocurra.
Liberar tu mente y dejar espacio para divertirte es disciplina.
He estado viajando por Chile, y te digo, la experiencia ha sido agotadora (¡del tipo de agotamiento bueno!), pero me ha ayudado a volver a lo que me importa: mi familia, el descubrimiento constante y una vida de aventuras.
Déjame animarte a hacer lo mismo.
Nunca olvides que detenerte cuando es necesario es lo correcto, y que aprender a hacerlo y cuándo hacerlo es una señal de autogobierno. No somos robots.
Somos humanos. Somos agentes de cambio, pero no podemos ser agentes de cambio si no dejamos espacio para volver a nuestro estado base.
Como estoy fuera, esta semana no habrá un acompañamiento de pago, pero déjame compartir esto: volveré con todo la próxima semana, y volveremos a lo de siempre.
Quiero ser un ejemplo de lo que predico.
Así que, si te está costando decidir tomarte un tiempo libre, aunque sabes que lo necesitas. Que este sea el mensaje para programar esa sanación.
Lo estoy haciendo por mí, y por los cambios que quiero ver
¡Espero que tengas una semana maravillosa!
Camilo