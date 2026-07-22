He Estado Predicando Contra la Cosa Equivocada
Cómo tu cerebro juega al teléfono con tus propias creencias — y por qué casi olvidé lo que realmente defiendo.
Recientemente me reuní con otro creador para hablar sobre lo que ambos estamos haciendo.
Fue una conversación interesante — ambos estamos trabajando en temas similares. Yo hablo sobre la disciplina como una forma de convertirse en un individuo más coherente: la práctica constante del retorno, para que tus valores predeterminados estén más cerca de lo que es coherente para ti, para que cuando haya drift, sea más fácil regresar.
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Mi colega, en cambio, habla de productividad. Bueno, más que hablar de ello, la enseña. Al principio, mientras hablaba con él, pensé…¿no es esto contra lo que he estado predicando?
Tengo que admitir que se sintió incómodo, pero luego un pensamiento contradictorio cruzó por mi mente:
¿Realmente he estado predicando contra la productividad?
Si has estado leyendo mis artículos, probablemente has leído mis afirmaciones varias veces. Incluso escribí un manifiesto para compartir estas ideas.
La disciplina estaba atada al resultado, a la productividad, a la obediencia. Las fábricas exigían cumplimiento, los ejércitos exigían orden, y lentamente la disciplina se volvió menos sobre crecimiento y más sobre control. Ese cambio solo se ha profundizado en nuestro tiempo.
La mayoría de los sistemas de disciplina actuales están construidos para una versión de ti que no existe. Asumen motivación constante. Atención estable. Días donde nada sale mal. Miden rachas, recompensan semanas perfectas, y cuando la vida interrumpe — como siempre lo hace — te dejan con un registro roto y la sospecha silenciosa de que tú eres el problema.
Has intentado esto. El sistema de productividad. El rastreador de hábitos. La promesa hecha un domingo por la noche. Por un tiempo funciona. Luego no. Y la brecha entre quién dijiste que serías y cómo estás viviendo se hace más grande.
Es muy fácil creer, basándose en ese fragmento, que estoy en contra de la idea de productividad. Vaya, siento que incluso yo estaba bebiendo un poco de ese Kool-Aid.
Este ejercicio de reflexión resultó ser útil: me mostró cómo había experimentado drift de mi propia visión del mundo, y que revisar y aclarar mis ideas — algo para lo que rara vez hago tiempo — es vital para mantenerme de mente abierta y evaluar honestamente si mis pensamientos aún se sostienen.
Déjame expandir sobre esto.
Esta es una forma de drift
¿Alguna vez te has dado cuenta, años después, de que lo que has estado defendiendo no es realmente lo que creías en primer lugar?
Lo sé, la formulación suena retorcida. ¿Pero has pasado por eso? ¿Empezaste con un pensamiento, y luego, mucho después, descubriste que lo que salió de él se basaba en un pensamiento que pensaste que pensaste, pero realmente no pensaste exactamente eso?
Eso es lo que me pasó. Piénsalo como el juego del teléfono.
Si no lo has jugado, el juego funciona así para un grupo de diez personas (aunque creo que se pone divertido con 5+ personas):
Todos se reúnen en un círculo. Eliges qué persona empezará el juego — llamémosla jugador 1. El último jugador, a su vez, será el jugador 10.
El jugador 1 susurra una frase aleatoria en el oído del jugador 2. Idealmente una larga. Por ejemplo:
Todos fuimos a nadar al río, y vi a Pie Grande fumando amapolas de una pipa.
El jugador 2 luego repite la frase en el oído del jugador 3, y así sucesivamente hasta…
El jugador 9 repite la frase al jugador 10.
El jugador 10 dice la frase en voz alta, y el jugador 1 sigue con la oración original.
Muy divertido (al menos cuando eres pequeño). Hay adaptaciones de ese juego hoy en día, como Telestrations.
Lo mismo sucede en tu cabeza, y yo caí presa de ello. Inconscientemente experimenté drift al permitirme distorsionar mis pensamientos y terminar pensando algo que no pensé en primer lugar.
Aquí estamos hablando del juego del teléfono, con el matiz de que en este juego solo hay un jugador: tú.
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Ring, ring, ring, Banana-phone
Nuestros cerebros a veces juegan un juego interno de teléfono.
Diferentes mecanismos participan en este proceso: reconstrucción de memoria, compresión de la esencia, errores de monitoreo de fuente y, en algunas circunstancias, algo parecido a la ceguera de elección.
El cerebro no siempre regresa a un contenedor fijo y recupera un recuerdo exactamente como se almacenó. En cambio, reconstruye la experiencia a partir de diferentes fragmentos: partes del evento original, su tono emocional, nuestro estado de ánimo, el contexto que recordamos y asociaciones que el cerebro ya tiene disponibles.
Esto puede suceder progresivamente. Debido a que cada versión permanece coherente con la anterior, es posible que no notemos la transición. Se siente como si la memoria hubiera permanecido sin cambios.
Lo que el cerebro a menudo preserva es la esencia. La redacción exacta puede cambiar. El grado de certeza también puede cambiar. “Tal vez esta persona estaba molesta conmigo” eventualmente puede convertirse en “Sabía que esta persona estaba molesta conmigo”, sin que notemos exactamente cuándo la posibilidad se convirtió en certeza.
Esencialmente, el teléfono.
Luego está el problema del monitoreo de fuente. Podemos recordar el contenido de un pensamiento mientras olvidamos su fuente.
¿Realmente pensé esto en ese momento?
¿Fue una interpretación posterior?
¿Alguien lo sugirió?
¿Simplemente lo imaginé?
El hipocampo, el sistema temporal medial y áreas de la corteza prefrontal nos ayudan a reconstruir el contexto y determinar de dónde vino la información, pero ese proceso no es infalible.
Somos humanos. Experimentamos drift.
A veces no nos damos cuenta de que un recuerdo o pensamiento ha cambiado. Una vez que eso sucede, podemos comenzar a buscar información que respalde esta versión de Frankenstein. No estamos necesariamente mintiendo. Podemos creerlo sinceramente y explicarlo usando cualquier evidencia que ahora esté disponible para nosotros.
Los experimentos de ceguera de elección demuestran algo similar: las personas pueden no darse cuenta de que el resultado que se les presenta difiere de su elección original y luego proporcionar razones sinceras para una elección que en realidad no tomaron.
La parte dañina es que, como no notamos la transición, continuamos etiquetando la versión reconstruida como “el pensamiento original”.
Se siente real, pero eso no significa que sea preciso.
Y podríamos terminar actuando sobre algo que pensamos que habíamos pensado, pero nunca pensamos en esa forma.
En mi caso, me hizo pensar, durante esta interacción, que en algún momento estaba en contra de la productividad, cuando nunca se trató de eso.
Se trataba de la distorsión de la idea de disciplina hacia la cultura del ajetreo.
La productividad no es el enemigo
La productividad en sí misma no está mal. Eso es lo que mueve el mundo; eso es lo que ha movido el mundo históricamente.
Si todos estuviéramos sentados sin hacer nada todo el tiempo, probablemente todavía estaríamos viviendo en la Edad de Piedra. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera estaríamos aquí, porque donde estamos ahora es el producto de décadas, siglos y milenios de descubrimientos y trabajo de otras personas.
La productividad simplemente no es algo contra lo que estar. O al menos no tiene sentido estar en contra de ello.
Dicho esto, la idea de productividad es una construcción humana. Un concepto que creamos para determinar una medida cualitativa de producción.
¿Qué significa esto? Significa que su significado y relevancia pueden doblarse para intereses de terceros.
Eso es contra lo que estoy.
Antes de continuar en esta rama, déjame retroceder rápidamente un nivel, para mostrarte cómo pude encontrar la claridad que necesitaba para limpiar mi memoria, para que puedas usarlo en tus propios procesos.
Revisar es el antídoto
Debido a este momento epifánico por el que pasé, donde me di cuenta de que estaba perdiendo el rastro de mi visión del mundo, decidí que recuperar la claridad era primordial para continuar.
¿Por qué, te preguntarás?
Porque esta creencia principal — que hemos estado distorsionando la idea de disciplina hacia una de rendimiento, y que la cultura del ajetreo es uno de los principales culpables de que esto suceda en tiempos modernos — es fundamental para mi trabajo.
Porque no puedo ofrecer una visión sobre la disciplina sin la idea de progreso y la necesidad de hacer las cosas. Al final del día, para retornar, necesitas actuar.
La idea de actuar constantemente en lugar de solo pensar es, en mi opinión, productividad. Eres productivo cuando creas resultados. Cuando das vida a las ideas. Cuando cambias las cosas.
Entonces no puedes ser disciplinado si no materializas tu retorno.
El antídoto para la contaminación del pensamiento general (el juego del teléfono de memoria que discutimos anteriormente) que rige tu día a día, que trae dirección a tus acciones, es revisar.
Leo por Substack, y muchas personas se sienten avergonzadas y dudan en leer su primer trabajo. Si has caído en esa trampa, no te culpo. Yo también lo he hecho.
Pero evitar mirar hacia atrás — ya sea porque no éramos tan buenos al principio, o porque tal vez no estamos de acuerdo hoy con la persona que escribió esos artículos — es un error.
Un error que es costoso.
Revisar contenido antiguo es una forma de retrospectiva que te ayuda a abordar múltiples preguntas direccionales.
¿Qué pensaba hace un año?
¿Cuánto he cambiado de la persona que escribió hace 6 meses?
¿Qué cosas he aprendido, en las que no he reflexionado recientemente, y cómo impactaría eso mis pensamientos ahora?
Mirando los hechos y la evidencia ahora, ¿habría hecho las cosas de manera diferente? ¿Qué opiniones tengo ahora que deberían ser reevaluadas?
Responder esas preguntas tiene consecuencias materiales.
Podrías darte cuenta de que tus opiniones han cambiado, o tal vez darte cuenta, como yo, de que has estado sosteniendo un pensamiento corrupto sin saberlo, uno que podría haberte estado frenando. Podrías darte cuenta de que tienes una nueva oportunidad frente a ti, que es una versión de algo por lo que ya pasaste.
Todo esto tiene un impacto directo en tu comportamiento, tus elecciones, tu estatus, tus relaciones y tu trabajo.
Para mí, me hizo darme cuenta de que necesitaba reevaluar qué era eso contra lo que estaba. Me hizo mirar hacia atrás y escribir esta publicación como una forma de consolidar y limpiar esa memoria para comenzar con una pizarra limpia una vez más.
Y me di cuenta de que este proceso no es un proceso de una sola vez en la vida. Es algo que tiene que suceder con una cadencia regular, porque nuestros cerebros experimentarán drift. Nuestros cerebros olvidarán.
Y es normal. Es esperado. Todo lo que puedes hacer es seguir el proceso.
Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Contra qué estoy
Dicho esto, quiero dejar muy claro contra qué estoy hoy.
Estoy en contra de la cultura tóxica del ajetreo.
La que es vendida por influencers en redes sociales. La que te clasifica como un perdedor si no sigues un plan o no sigues cierto ritual.
Estoy harto de ver coaches en Instagram vendiendo servicios apelando a la vergüenza y la culpa. Harto de aquellos que piensan que porque tienen el tiempo para hacer lo que están vendiendo, el resto debería seguir los mismos principios o arriesgarse a ser llamado perdedor.
Estoy harto del mensaje repetido en redes sociales alabando el esfuerzo performativo y disfrazándolo como disciplina, especialmente cuando detrás de cámaras las cosas no son como se retratan.
Eso es contra lo que estoy.
Hay una población creciente de individuos neurodivergentes, padres y profesionales de alta presión que muy probablemente han sido llamados rotos, ineficientes, perezosos, o se les ha dicho que no están dando la talla.
No eres tu productividad.
La cultura del ajetreo insiste en que TÚ ERES tu productividad — y ese es el veneno.
Si alguna vez sientes que lo estás dando todo en el campo y aún así te sientes como un fracaso, probablemente es porque has sido condicionado a pensar en ti mismo de esa manera. Si ese es tu caso, envíame un mensaje o un correo electrónico a camilo@self-disciplined.com para que podamos hablar más al respecto.
En nuestro próximo compañero pago practicaremos katas que te ayudarán a aclarar tus recuerdos e ideas de manera regular.
Hasta entonces, no olvides que tus recuerdos no siempre son como piensas que son, y merecen el escrutinio más cuidadoso.
¡Espero que tengas una semana maravillosa!
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