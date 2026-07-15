Estos últimos días han sido extraños.

Mi suegra vino a buscar a nuestros hijos para llevárselos con ella. Ha sido una semana bastante agotadora, y llegó justo a tiempo para ofrecer ayuda. No porque nuestros hijos sean difíciles — son los mejores hijos que uno pueda pedir — sino porque la semana en sí vino cargada de mucho peso mental, y no estaba en condiciones de estar tan presente como hubiera querido.

Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.

Directas a tu bandeja de entrada.

Ella los recogió el martes y los trajimos de vuelta el viernes. Eso me dio tres días para acercarme un poco más a mi línea base: dormir más, tener noches de cita con mi esposa. La verdad, los extrañé, pero sabía que necesitaba recargar mis baterías.

Fue genial. Pude volver a conectar con mi esposa, dormir mejor, y tener tiempo para realmente detenerme un momento. Agradezco mucho a la mamá de mi esposa por ese gesto.

La verdad es que, aun así, sigo exhausto.

Como ya leíste en mi reflexión anterior, estoy tratando de reducir el ritmo. Eso lleva su tiempo.

La cuestión es que estaba afuera jugando con mis hijos e hice un pequeño ejercicio para intentar estar presente: me senté en el pasto y empecé a nombrar las cosas que veíamos juntos. Se los presenté como un juego, pero en realidad me ayudó a conectar con ellos; minutos antes, mi mente andaba dispersa, dividida entre prioridades, mientras mi hijo mayor jugaba a la “Copa del Mundo” y esperaba que yo relatara todos los goles.

El ejercicio sirvió. Al menos por ese momento, pude hacerles preguntas, escuchar realmente lo que decían y centrarme en el presente, en vez de dejar que mi mente deambulara hacia el futuro.

No duró mucho — mis pensamientos seguían dispersándose — pero sigo trabajando en minimizar eso.

¿En qué consiste esta práctica?

Al principio de mi camino como papá, uno de los grandes desafíos que enfrentamos fueron las pataletas. Cada niño tiene su propia versión, y tienes que aprender a entenderlas, a navegar esos momentos y a apoyar y guiar a tu hijo cuando suceden.

Es fácil pensar que ceder, querer guiarle en el momento, o simplemente ignorar la pataleta va a dar buenos resultados. La verdad es que no funciona así.

¿Entonces qué haces normalmente? Ayudas con la co-regulación (básicamente, los guías durante el proceso de autorregulación), les ayudas a reconocer lo que están sintiendo (en vez de invalidar), y entonces enseñas.

Vaya que me costó aprender esto. Como persona ansiosa, mi reflejo era tratar de educar ahí mismo en caliente, y eso solo lo hacía más difícil.

Así que mi objetivo fue aprender a calmarme en esas ocasiones, para poder acompañar de verdad a mis hijos en el proceso correcto, y también ayudarlos a autorregularse. Mirando atrás, diría que ha funcionado mejor de lo que esperaba.

A lo largo de todo ese aprendizaje — si así se le puede llamar, aunque fue sobre todo prueba y error — me topé con una práctica muy útil en momentos de mucha ansiedad. Cha-ching, palabras mágicas ahí.

Existe una práctica conocida como escaneo ambiental. Yo diría que entra dentro del grounding mental, pero no nos vamos a meter en temas de taxonomía. La idea es simple: escanea el espacio y nombra los objetos y sus características.

Hay muchas variantes, como el método 5-4-3-2-1, la Caza del Arcoíris, el Escaneo de Colores, pero vamos a dejarlo en lo esencial — que es lo que hice hoy.

Como dije antes, fue bastante simple: me senté con mis hijos, les propuse acostarse en el pasto de nuestro jardín y les pedí que miráramos juntos a nuestro alrededor para nombrar los colores y las cosas que veíamos.

¡Todos los pensamientos en mi cabeza desaparecieron! Aunque fuera por ese instante, pude disfrutar de estar ahí de verdad con mis hijos.

👉 ¿Quieres entrenar esto de verdad, no solo leerlo?

Cada semana, dentro de Discipline Circle, publico un Paid Companion breve que puedes trabajar en 10 minutos en un día lento, para que la idea se quede contigo cuando llegue un día difícil.

$9.99/mes.

Únete a la práctica →

¿Por qué esto funciona?

Estas técnicas de grounding mental son útiles porque funcionan como un botón de reinicio para el cerebro.

Si estás atrapado en un bucle de preocupación o sobrepensamiento, o sufres un ataque de pánico, es una herramienta perfecta para desviar el foco. Es directo y simple. Por eso también ayuda con las pataletas, al menos en la mayoría de los casos.

Sé que funciona porque lo he probado con mis hijos antes, durante una pataleta:

¿De qué color es esta almohada? — le muestro una almohada blanca — Creo que es azul… Noo, es blanca, papá. — dice mi hijo mayor, calmándose un poco. ¿Sí? Puede que tengas razón. ¿Y de qué color es esa manta? ¡¡Es gris!! — sonriendo

Sirve mucho para redirigir la atención y romper esos ciclos de pataleta, preocupación o sobrepensamiento.

A mí me ayudó, sin duda.

Cuando estamos en estos ciclos, generalmente es porque nuestro cerebro emocional lleva el mando. Nos sobrecargamos — como comenté la semana pasada — y entonces el control pasa de la corteza prefrontal a la amígdala.

Cuando haces una pregunta tan sencilla como

¿De qué color es esta almohada?

no lo haces porque realmente te importe el color, sino porque le das al cerebro una tarea pequeña y alcanzable. Así apartas la atención de los pensamientos — la preocupación, la ansiedad, la pataleta — y activas el lenguaje y la percepción, recuperando cierto control con un simple micro-éxito.

Por un momento, logras separar la emoción de ti.

De hecho, hay investigaciones sobre algo llamado affect labeling (etiquetado del afecto), que consiste en poner en palabras emociones o señales emocionales. Algunos estudios muestran que etiquetar emociones puede reducir la actividad de la amígdala y activar regiones prefrontales relacionadas con la regulación.

Por supuesto, nombrar colores no es exactamente igual a nombrar emociones, pero funcionan de maneras parecidas. Si tu hijo está en plena pataleta — por seguir con el ejemplo — pasa de “No me gusta papá” a “Veo algo azul”, y ese pequeño giro basta para regresar.

Esto conecta totalmente con mi filosofía: estas técnicas de grounding se vuelven una herramienta que, en momentos de desregulación — momentos de drift — pueden ayudarte a dar el primer paso de vuelta a la acción, a iniciar tu retorno.

En nuestro próximo complemento, hablaremos de cómo incluir grounding como parte del “bucle de retorno”.

Hasta entonces, recuerda: si te notas desregulado, intenta nombrar un color o un objeto a tu alrededor. Verás cuánto te ayuda a volver a tu línea base.

¡Que tengas una semana maravillosa!

✨ Ideas que Vale la Pena Explorar

Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.