El Costo Oculto de Volver al Camino
Cómo un contexto incompleto crea abrumación, y cómo un sistema simple de reingreso puede ayudarte a retomar más rápido cuando la vida se acumula.
Nota: No estoy patrocinado por ninguna de las aplicaciones que estoy recomendando hoy. Solo lo hago porque me ayudaron en alguna etapa de mi vida.
Han pasado dos fines de semana desde la Charla TEDx, y mi vida está volviendo un poco a la normalidad.
Siento que tengo más espacio para respirar. Para jugar con mis hijos, para pasar tiempo de calidad con mi esposa, para poder ponerme al día con la vida fuera del trabajo.
Es una pelota menos para malabarear, pero ahora que el polvo se ha asentado, me di cuenta de que algunas cosas se han acumulado, y eso le da al drift — al menos en mi caso — una avenida, un canal, para moverse.
Tareas del hogar, algunos items de mi proyectos personales, y las prioridades habituales: familia y mi trabajo a tiempo completo.
En el pasado, cuando solía abrumarme con cosas pendientes por hacer, simplemente me rendía por defecto.
No es bueno.
Más tarde, descubrí que podía manejar listas de tareas pendientes.
Durante un tiempo, usé Google Tasks, y aunque fue realmente útil porque me permitía crear tareas desde correos electrónicos, aún sentía que no tenía suficiente espacio para cargar un montón de contexto allí y, con eso, sentir tranquilidad para enfocarme en los siguientes elementos de la lista. Rápidamente se convirtió en un cementerio de tareas aparentemente urgentes pero no realmente urgentes.
Luego me mudé a Notion, y más recientemente a Obsidian.
Estos últimos dos cambios cambiaron mi relación con mi yo abrumado.
Una de las cosas que descubrí cuando comencé a trabajar con estas aplicaciones para tomar notas es que, al solo llevar listas, efectivamente levantaba el peso de las cosas pendientes en algún lugar, pero de lo que me di cuenta es que las tareas pendientes no son los únicos elementos que llevamos en nuestra cabeza.
Llevamos mucho más contexto.
Entonces, mientras intentaba completar tareas pendientes, aún cargaba ideas, cosas que hacer, preocupaciones, y eso realmente me ralentizaba. Muchas veces tenía que, si estaba en medio de algo, volver al día siguiente y retomar donde lo había dejado, lo que me tomaba un tiempo. Para aquellos familiarizados con entrar en un estado de flujo, se volvió difícil para mí llegar allí porque había demasiado en mi cabeza para dejar espacio para ese lujo.
Hay un fenómeno llamado El Efecto Zeigarnik, que es la tendencia a recordar tareas incompletas o interrumpidas mejor que las completadas. Ya he hablado de esto en un par de artículos porque siento que esto es algo que, antes de aprenderlo, me perseguía precisamente porque tendía a recordar todo lo que necesitaba hacer, todo lo que quería hacer, y todo lo que debía hacer, y olvidar aquellas cosas que ya había completado. El problema con eso es que este modo me robaba mi progreso, mi orgullo, y la motivación para seguir volviendo a lo que importa.
Con el uso de estas aplicaciones para tomar notas, comencé a prestar extrema atención a abordar este problema particular.
Ahora me enorgullece decir que hoy, incluso si el drift tiene avenidas para manifestarse, rara vez lo hace, porque he aprendido cómo manejarlo antes de desviarme, y si lo hago, el uso de esta herramienta me ha permitido retomar rápido y no preocuparme por lo que está incompleto, porque lo delego a mi bóveda de Obsidian. Y tampoco me dejo llevar por preocupaciones o ideas, porque están anotadas, lo que significa que siempre puedo volver a ellas.
Obsidian se convirtió en mi sistema de reingreso.
Me ayudó a reducir mi costo de reingreso.
Ahora, la parte sustancial. ¿Qué hago con esto para que sea útil?
Una cosa que quiero dejar clara: Obsidian es la herramienta que yo uso como una forma de reducir mi costo de reingreso y aumentar mi velocidad de retorno. Puedes usar cualquier herramienta que te permita tomar notas. ¿Usas Google Docs? ¿Evernote? ¿Notion?
Cualquiera de ellas está bien.
Volviendo a ello.
Construí mi sistema con Obsidian porque, comparado con otras aplicaciones para tomar notas, se sentía muy intuitivo y fácil crear y organizar mis ideas alrededor de archivos markdown. Esto se volvió especialmente útil cuando me di cuenta de que podía conectar Obsidian a Claude Code — la herramienta de terminal de Anthropic para trabajar con Claude a un nivel más bajo — porque podía consolidar mis aprendizajes y automatizar la organización y recolección de datos. Es muy fácil acumular notas y luego ignorarlas porque procesarlas se convierte en otra carga.
La idea de hacer que las notas sean parte de un sistema — una parte importante del sistema — es precisamente obtener valor de ellas y reducir el costo de reingreso al mostrar la información más relevante cuando la necesito.
Más concretamente, hoy uso Obsidian para recopilar información, planes y reflexiones personales; para organizar mi trabajo en Self Disciplined; pero lo más importante, para mantener mis notas diarias actualizadas y organizadas. Mis notas diarias son las que me ayudan a retomar rápido.
¿Cómo se ve una nota diaria?
Cada nota contiene 7 secciones: 3 de ellas generadas con la ayuda de IA, y 4 que son mi entrada diaria.
Informe Matutino — Una instantánea de mi estado actual. Incluye:
Arrastre — Elementos en los que he estado trabajando que están sin terminar.
Enfoque Actual — Las prioridades a las que tengo que estar atento.
Mantener a la Vista — Preocupaciones o notas que provienen de notas o reflexiones que escribí.
Diario — La entrada del día.
Tareas Pendientes — Elementos en los que tengo que trabajar, elementos accionables.
Contexto Para Mañana — Notas de traspaso para mañana. Comparte el estado para un reingreso más rápido.
Notas — Ideas capturadas, recordatorios, pensamiento en bruto. Es el sumidero para que yo pueda anotar ideas cuando vienen, y luego volver a ellas.
Reflexiones — Divagaciones, reflexiones personales, nada realmente accionable, solo un lugar donde puedo permitirme soltar mis pensamientos sin mucho filtro.
Cada elemento tiene un trabajo específico. Automaticé el proceso pidiendo al LLM, Claude, que me ayudara a archivar las notas diarias anteriores cada día y crear una nueva, pre-poblando mi informe matutino para que sepa dónde lo dejé, qué necesito hacer, y pueda comenzar energizado y concentrado de inmediato.
Ha demostrado ser muy útil.
No todos los sistemas son iguales, y digo esto intencionalmente. Nuestros cerebros son únicos, somos únicos, y debido a eso, necesitamos construir lo que mejor se adapte a nosotros. El ejemplo que te di está un poco redactado para mostrarte las partes que pueden serte útiles, para que puedas construir tus propias notas y apoyarte con las herramientas que sean más cómodas para ti.
Solo te estoy dando un andamiaje que puedes usar para comenzar más rápido.
Como recordatorio, este sistema no elimina el drift. Asume que en algún momento olvidaré lo que hay en mi cabeza, o que intentaré procrastinar, o que me asustaré por algo, así que me da las herramientas para reingresar y volver a lo que importa al menor costo, para que vuelva a mí mismo y a mi oficio.
Revisa el andamiaje, mira qué puede ser útil. Si tienes preguntas, por favor deja tu comentario o contáctame directamente. Siempre estoy disponible.
No seas un extraño.
¡Espero que tengas una semana maravillosa!
