Estas últimas semanas han sido un golpe para mi salud mental.

No entraré en detalles porque es algo personal, pero ha sido difícil.

Ha sido un desafío estar presente para mi esposa y para mis hijos, pero puedo atestiguar que es posible. Si ha habido momentos difíciles donde ellos no lo han notado, es porque internamente estoy tratando de aplicar todo lo que sé y he aprendido en mi camino, para intentar permanecer lo más sólido posible.

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La mejor representación de cómo me he estado sintiendo soy yo caminando por un camino, teniendo una mano invisible tratando de sacarme de ahí, y yo encontrando la manera de regresar cada vez que salgo de él. Todos los días.

Leyendo y hablando con personas alrededor, parece que no soy el único pasando por momentos difíciles, pero esto no es una competencia. Las apuestas son reales para muchos; el mundo ahora mismo es una locura en diferentes frentes, desde inmigrantes teniendo momentos más difíciles en todas partes, hasta la economía y el mercado laboral estando dementes ahora mismo.

Es comprensible sentirse impotente, sin poder, o como si estuvieras a la deriva.

Pero es posible regresar.

Hablaré desde mi situación, pero si partes de esto suenan como tu propia experiencia, por favor sigue leyendo, porque aunque no es una plantilla, puedes obtener algo de comprensión sobre por qué sucede de esa manera y cómo trabajar en ello.

¿Cómo se ve?

Lo que he estado experimentando es menos emociones, y más comportamiento. Si estoy teniendo sentido.

En el pasado me volvía emocional cuando estaba en angustia. Irritable e impaciente.

Estos días, incluso bajo la presión que mi propia ansiedad trata de imponer, me siento ecuánime, pero veo el impacto de esto en mi atención y memoria.

Por ejemplo, me pierdo en mis propios pensamientos mucho más seguido ahora, durante conversaciones o cuando estoy solo. Es fácil entrar en espiral, y simplemente perder el rastro. Junto con eso, mi memoria está siendo afectada, y creo que está relacionado con mi atención también. No es que falle en recordar grandes eventos o que esté perdiendo mi memoria, no. Es más olvidar compromisos pequeños como “no olvides secar la ropa antes de ir a la cama”, “no olvides cocinar la cena”.

Si estás pasando por un estado similar, si crees que estás luchando y sientes que se está saliendo de control, o sientes que simplemente no sabes qué hacer, sabe que siempre hay luz al final del túnel, y que puedes regresar.

Las condiciones importan más que la práctica

A lo largo de mi camino he aprendido un par de cosas aquí y allá, que han cambiado la forma en que pienso sobre este tipo de experiencia: las prácticas importan menos que las condiciones alrededor de ellas.

Déjame empezar con un ejemplo.

Dos escenarios diferentes de entrenadores de fútbol: los llamaremos entrenador 1 y entrenador 2 — súper original.

El entrenador 1 entrena en una cancha de fútbol de tierra, que desafortunadamente no está muy bien mantenida. Él entrena al equipo de fútbol del vecindario, y depende del subsidio de la ciudad para realmente costear materiales para entrenar, pero ese no es siempre el caso. Claramente luchando. Muchos de los niños son realmente talentosos, principalmente porque usan el fútbol como un medio para escapar de una dura realidad esperándolos en casa. La verdad es que muchos de esos niños realmente no continúan practicando a medida que crecen, porque necesitan empezar a apoyar al hogar. Son vulnerables.

El entrenador 1 cree que este espacio debería ser un espacio seguro para que los niños sean quienes son, y tengan una figura de autoridad apoyando su crecimiento. Quiere ser parte del cambio.

No le pagan mucho.

El entrenador 2, por otro lado, entrena en una cancha de césped artificial, para la división juvenil de uno de los clubes de fútbol adinerados de la ciudad. Tiene todos los recursos a su disposición, y recibe un salario considerable. Para el entrenador 2 esto es solo un trabajo, llega ahí, dirige a los niños por una hora, y luego se olvida hasta la próxima sesión de práctica. Él es bueno, y tiene una buena estrategia. Pero tiene reputación de carecer de paciencia, y frustrarse visiblemente con los niños durante los juegos. Algunos de los padres han reportado que sus hijos no quieren ir a practicar.

Los niños practicando fútbol con el entrenador 2 lo tienen todo, pero no se sienten seguros durante los ejercicios, o los juegos. No sienten que pueden comunicar lo que están atravesando con su entrenador, porque él no ha mostrado interés en ellos.

Los niños practicando con el entrenador 1 esperan ansiosamente las sesiones de práctica porque saben que pueden confiar en su entrenador con sus problemas, pedir consejo, y ser ellos mismos dentro y fuera de la cancha. Además, el entrenador 1 realmente parece apasionado sobre lo que hace, lo cual es contagioso, y los niños siguen queriendo aprender nuevas técnicas y jugadas.

La pregunta es, ¿quién crees que ofrece mejores condiciones para practicar fútbol?

La respuesta es obvia. Las condiciones no están definidas por la cancha, los recursos, o el talento. Es si los niños se sienten lo suficientemente seguros para realmente practicar.

Lo mismo es cierto para las prácticas que uso para regresar. Hablar, ejercitarme, meditar, escribir — todas funcionan, pero solo cuando las condiciones son correctas. Déjame mostrarte qué quiero decir.

¿Qué hago para seguir regresando?

Solo como un descargo de responsabilidad, esta sugerencia va a ser solo eso. Una sugerencia, basada en mi experiencia y cómo yo opero. Así que por favor toma esto con pinzas. Esta no es una solución que sirva para todos. Es circunstancial, y mi objetivo principal es mostrarte cómo permanecer ingenioso tú mismo, y qué recursos están ahí para ti si te sientes impotente.

Empecemos con el hecho de que en algún punto, todos nos sentimos impotentes. No hay escape de eso.

Pero nosotros podemos controlar cómo reaccionamos a eso, y cuánto tiempo nos sentimos así. En algunos casos ese sentimiento dura un poco más, y empieza a impactar cómo nos comportamos, y cómo nos relacionamos con otros.

Entonces, cuando eso sucede, ¿qué podemos hacer?

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Hablar

Por más aburrido que pueda sonar, hablar es la primera forma de liberar vapor.

Encuentra alguien en quien confíes, familia, amigos. Si crees que no quieres hablar con ellos, comprensiblemente por culpa, vergüenza, cualquier cosa que creas que puede afectar tus relaciones, o si crees que te está afectando más de lo que debería, por favor habla con un profesional.

Todos deberíamos sentirnos escuchados y apoyados — cambia cómo procesamos las cosas. Los estudios muestran que simplemente hablar sobre y expresar tus sentimientos y preocupaciones alivia el estrés emocional que, dejado sin expresar, cobra su precio en la amígdala y el hipocampo, las regiones que regulan el estrés y procesan la memoria.

¿Recuerdas cuando dije que sentía que mi memoria y atención estaban siendo impactadas?

Ahí lo tienes.

Entonces, hablar ayuda. No solo fortalece los lazos con nuestros seres queridos, sino que también nos ayuda, palabra por palabra, a recuperar el control sobre nosotros mismos y ver las cosas desde una perspectiva diferente.

La única condición es que te sientas lo suficientemente seguro para ser vulnerable.

Ejercitarte

Mi cadencia en el gimnasio apesta. Empecemos con eso.

Por un buen tiempo, porque tenía tantas cosas que hacer, dejé de ir al gimnasio. Por un tiempo, mientras iba, sentía que mi cuerpo lo necesitaba. Después de un tiempo, y con el cortisol anulando mi forma de pensar, simplemente se volvió una tarea. Y eventualmente dejé de hacerlo.

La cosa es, el ejercicio es necesario. No solo porque te ayuda a estar saludable — y porque en última instancia quiero estar presente por más tiempo — sino porque ayuda a tu cerebro a tener un respiro.

¿Recuerdas hace un par de semanas, hablé sobre técnicas de anclaje?

Bueno, resulta que el ejercicio es una excelente herramienta para anclarse también, te ayuda a mover tu enfoque a un objetivo diferente, y le da a tu cerebro una tarea cumplible que es de corta duración.

Aparte de eso, te ayuda a oxigenarte mejor, lo que significa que tu cerebro se vuelve más agudo después de un buen entrenamiento.

Yo personalmente empecé a ir al gimnasio de nuevo, y realmente me ayuda a empezar el día anclado, lo cual hace un buen regreso cuando estoy a la deriva.

Meditar

Mientras que hablar requiere un entorno psicológico más seguro, la meditación necesita un entorno interno seguro — un momento donde puedas dejar que tus pensamientos vengan sin prepararte.

Lo sé, lo sé. Lo intentaste, no funcionó.

Significa que hay una posibilidad de que no lo hayas intentado correctamente, lo cual está bien y es comprensible. En algún punto pensé que meditar era cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada. Muchas personas piensan así todavía.

No, meditar es el acto de dejarte observar tus pensamientos como una tercera persona, sin juicio. Solo dejándolos fluir libremente. Es difícil como el infierno pero puedo garantizarte que una vez que aprendas a hacerlo correctamente, tu cerebro lo pedirá.

No necesitas sentarte con los ojos cerrados para hacer que esto suceda. Quiero ser claro en esto. Puedes hacerlo en la ducha, mientras paseas a tu perro. En cualquier entorno donde te sientas tranquilo y cómodo.

Algunas personas evitan meditar — o al menos esta forma de meditación — porque realmente desencadena cosas en ellos. Si sabes que tienes pensamientos en el fondo de tu cabeza que podrían tal vez desencadenarte en este tipo de entorno, habla con un profesional primero. A veces tener un guía en el proceso puede ayudarte a desbloquear este tipo de experiencia, y puedes ganar mucho haciendo eso.

Ahora, ¿cómo te ayuda la meditación a regresar más rápido?

Está probado que la meditación ayuda a disminuir los niveles de cortisol, y tiene sentido. Cuando procesas tus pensamientos, cuando solo los ves, sin emociones adjuntas, tu “batería emocional” se recarga y tu carga cognitiva (la que sostiene esas cosas pendientes, esos mensajes repetitivos, martillantes que no quieres olvidar) empieza a disminuir. Esto causa que la corteza prefrontal (CPF) empiece a retomar el control de nuevo, ayudándote eventualmente a tomar mejores decisiones ejecutivas, racionalizar mejor, y mantener el estrés a raya; además de eso, y como una reacción en cadena, cuando tus niveles de cortisol disminuyen, esto permite que el hipocampo opere con normalidad, trayendo de vuelta tus funciones de memoria y tu capacidad de manejar el estrés.

He estado meditando desde que estaba en la universidad, y ahora medito en diferentes momentos del día, lo cual es especialmente útil cuando tienes dos niños pequeños que están ansiosos por hacer preguntas y jugar con papá cuando regresan de la guardería. Esto es lo que me permite estar presente para ellos y estar ahí para responder sus preguntas, jugar con ellos, y permanecer ecuánime.

Escribir

Escribir necesita un espacio donde puedas ser sincero contigo mismo, en papel (o la computadora).

Piensa en escribir como meditar y hablar, y poner los resultados en papel.

Lo sé, estoy sobresimplificándolo, pero los beneficios de escribir en su núcleo son los mismos que meditar y hablar ofrecen, con la adición de mejorar tus habilidades de comunicación, lo cual ayuda a verbalizar sentimientos, emociones, pensamientos que podrían haber estado esperando para salir, y ahora pueden hacerlo de una manera saludable.

Para mí, escribir es terapéutico. Me permite dejar entrar el pensamiento, analizarlo, y comunicarlo de una manera que me ayuda a sanar en el proceso. Como este artículo.

También pienso que escribir es una gran manera de regresar a tus pensamientos, y aprender retroactivamente.

Diseña las Condiciones, Entrena tus Valores Predeterminados, Practica el Regreso

Así que aquí es donde quería llegar.

Esas prácticas que acabo de describir funcionan, pero no siempre funcionarán de la misma manera, o con el mismo nivel de éxito.

¿Por qué? preguntarías.

La respuesta: las condiciones que rodean la práctica.

Dependiendo de qué tan buenas sean las condiciones para realmente realizar la práctica, obtendremos resultados positivos. Para practicar el regreso en general, a través del Ciclo de Regreso entonces necesitas trabajar en mejorar las condiciones que te permiten realizar la práctica. La magia es que, cuanto más mejoras las condiciones, mejor y más rápido entrenas tus valores predeterminados, entonces regresas más rápido.

¿Cómo mejoro las condiciones para mi regreso, entonces?

Armé un marco gratuito llamado Adaptable Discipline, que tiene todo lo que necesitas para lograrlo, para que puedas mejorar tu disciplina.

Practicar el regreso constantemente me ha llevado a entrenar mis valores predeterminados. Por ejemplo, ahora en lugar de entrar en pánico cuando las cosas no van como espero, me detengo, reevalúo y sigo adelante. Y suena ligero cuando lo escribo aquí, pero definitivamente ha cambiado cómo abordo las cosas.

Todo lo que mencioné ha funcionado para mí. Si estás en una situación similar, espero que funcione para ti, y que a medida que pase el tiempo, tus valores predeterminados mejoren también.

Si necesitas hablar, siéntete libre de enviarme un correo electrónico o un DM. No estás solo.

En nuestro próximo compañero, trabajaremos en algunos katas que pueden ayudarnos a regresar cuando nos sentimos impotentes, perdiendo el control y estresados.

Hasta entonces, asegúrate de revisar el marco. Puede hacer una diferencia real en tu vida. Déjame saber cómo te va.

¡Espero que tengas una semana maravillosa!

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