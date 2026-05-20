Soy parte de un grupo de Facebook de bonsái. Es como mi pasatiempo de adulto, creo que he hablado de ello antes en artículos anteriores. Trato de cuidar mis plantas.

Tengo un bonsái.

Bueno, el bonsái sobre el que escribí hace un tiempo desafortunadamente no sobrevivió. Los bonsáis son difíciles. Son árboles que requieren un nivel muy específico de cuidado, paciencia y mantenimiento.

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No me rendí, pero después de alrededor de dos años, ese bonsái no lo logró. Aprendí mucho del proceso, que también incluyó algo de duelo. Dos años de esfuerzos duelen cuando los resultados no son los que esperas. También me sentí responsable de que el bonsái muriera, y no me tomo eso a la ligera.

Después de un tiempo seguí adelante, y durante una de mis visitas al Mercado de Agricultores local, conseguí uno nuevo. Un enebro.

Hermoso árbol.

Desde entonces, he estado tratando de mantenerlo vivo. No es que sea muy exigente, pero sí requiere cuidado y consistencia. Por ejemplo, si viajo, se vuelve más difícil para mí cuidarlo, y eso ya ha creado algunos problemas con ese enebro que tengo ahora.

Pero trato de hacer mi mejor esfuerzo.

Esa es la cosa.

Trato de hacer mi mejor esfuerzo.

He estado aprendiendo. He estado leyendo. Como mencioné al principio, soy parte de un grupo de Facebook para personas que cuidan bonsáis, lo que me hace sentir como un viejo al decirlo, pero bueno. Me ha ayudado a aprender más sobre el cuidado del mío.

El problema es que cuando miro ese grupo, es muy fácil ponerse un poco celoso. Especialmente ahora en primavera, cuando muchos de esos bonsáis se ven hermosos. Llenos de flores. Bien cuidados. Cuidadosamente moldeados.

El otro día, alguien publicó un árbol de azalea, y era simplemente hermoso. Lleno de hermosas flores rojas. Perfectamente mantenido, prístino. Ah... deberías haberlo visto. Perdí la imagen porque mi feed se actualizó después de unos 10 segundos, pero eso fue suficiente para sentirme algo activado.

Cuando lo miré, lo comparé con los bonsáis que he tenido en casa. Los míos son humildes... han hecho su mejor esfuerzo. Sé que comparar es el ladrón de la alegría, pero no estoy comparando para sentirme miserable, sino para ver dónde puedo llegar en mi propio viaje.

Eso pone el listón alto.

Creo que los bonsáis requieren una dedicación muy específica de aquellos que realmente quieren adentrarse en el oficio. Soy muy nuevo en todo esto. Todo lo que he aprendido ha sido a través de prueba y error, o leyendo por ahí, e incluso entonces, ha sido difícil, porque no se trata solo de aprender los materiales, las técnicas, el momento, o cómo cuidar el árbol. También requiere paciencia. Paciencia real.

Necesitas tiempo para cuidar el bonsái, pero también necesitas tiempo para verlo crecer, porque es un proceso lento.

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Por lo que he leído, y tal vez las personas que realmente conocen los bonsáis puedan corregirme aquí, puede tomar décadas ver un bonsái realmente bien desarrollado, dependiendo del tipo de árbol y la técnica que estés aplicándole. Así que requiere dedicación.

Requiere paciencia.

Y empecé a pensar:

¿Cómo soy capaz de cuidar un árbol con ese nivel de dedicación y precisión, mientras todavía hay partes de mi vida que no atiendo?

Partes que no cuido.

Y sí, tan cursi como pueda sonar, eso me llevó a esta reflexión: Nuestra vida debería ser tratada como un bonsái, porque es preciosa.

Con un bonsái, puedes arruinarlo. No es ideal, porque sigue siendo un ser vivo, pero puedes intentarlo de nuevo.

Con la vida, hay un componente que no recuperamos, y ese es el tiempo.

Así que deberíamos estar enfocados en cuidar nuestra vida en cada aspecto, y ahí es donde entra en juego la deriva, porque la deriva es el mecanismo que hace que el árbol de la vida crezca por defecto.

Tu árbol seguirá creciendo, seguirá moviéndose en diferentes direcciones posibles, y es tu trabajo podar las direcciones que no quieres en tu vida, para que puedas mantener tu árbol creciendo de la manera que quieres que crezca. En este caso, el mecanismo que usas para mantener tu árbol alineado es retornar. La idea del retorno como una meta-habilidad.

Retornar es cómo te aseguras de que las partes que no quieres que crezcan no tomen el control.

Sigues podando, incluso si un área de tu vida comienza a crecer en una dirección que no quieres, está bien. La deriva es lo predeterminado. Va a suceder.

Retornar es cómo lo podas. Es cómo vuelves al tronco principal de tu vida. La dirección principal. La columna vertebral de ella.

Deberíamos cuidar nuestros bonsáis. Todos tenemos uno, y es el más precioso.

Algo que quiero dejar claro: todo esto puede sonar abrumador, pero no te preocupes. Si tomas una dirección que pensabas que querías, y luego te das cuenta de que no era esa, puedes cambiar de dirección. Tu árbol de vida seguirá creciendo, y aún puedes moldearlo de la manera que quieres.

Así que mi mensaje para ti, mi invitación, es reflexionar sobre esto: piensa en tu vida como algo que cuidar. Algo que atender holísticamente.

Mira las áreas de tu vida. Mira las direcciones que estás tomando. Pregúntate si esas son las direcciones que realmente quieres, y luego pregúntate qué dirección quieres seguir en esas áreas.

Así es como moldeas el árbol de tu vida.

De la manera que quieres, solo de la manera que quieres.

En nuestro próximo compañero de pago, navegaremos cómo podar nuestro bonsái. Veremos algunas técnicas para moldearlo de la manera que queremos verlo, y de la manera que queremos experimentarlo.

Porque ese bonsái es nuestro, y solo nuestro.

¡Que tengas una semana maravillosa!

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