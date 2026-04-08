Una gran parte de esta semana pasada fue difícil.

No solo para mí, sino para toda mi familia.

Mi hijo menor no ha tenido las mejores últimas noches, y ha sido duro para todos nosotros. Todos tienen un nivel de tolerancia más bajo que en los días mejores. Estamos más irritables, menos agudos, nuestra energía está baja, y somos más emocionales y más propensos a no tomar las mejores decisiones.

Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.

Directas a tu bandeja de entrada.

Eso aplicaba para todos en el hogar, incluyéndome a mí. El lunes fue tolerable, el martes fue difícil... para cuando llegamos al miércoles, todos estábamos confusos y fuera de nosotros mismos.

En casa, típicamente soy el chef designado. Me gusta cocinar, especialmente si es para personas que amo.

Y trato de hacer mi mejor esfuerzo...

Cuando mi energía coincide.

Mi energía en particular ha estado bastante apagada esta semana porque, además del caos limitado por la falta de sueño del hogar, también me he estado acostando bastante tarde.

Es el único tiempo que tengo para preparar mi charla, editar mi libro y trabajar en mis proyectos personales. Preparar la charla es especialmente difícil porque tengo que poner toda mi energía en practicar, pero además de eso también tengo que preparar toda la logística que viene con ella: ropa, viajes, etc.

Y porque la fecha se está acercando, el estrés también juega un papel ahí.

Así que cocinar no era realmente algo que quisiera hacer el miércoles. Solo quería llegar a casa con mi esposa y los niños, ver una película, pedir comida para llevar y simplemente descansar.

Entonces en mi camino de regreso después de recoger a los niños de la guardería, mientras estaba en el teléfono con mi esposa, surgió una idea.

¿Por qué no simplemente hacemos eso?

Así que le dije a mi esposa: dejemos todos los problemas afuera y simplemente pidamos comida para llevar, veamos una película con los niños, y terminemos el día. No pensemos en nada más por hoy.

Así que eso fue lo que hicimos. ¿Y sabes qué? La vida se vuelve tan rutinaria a medida que crecemos, especialmente cuando tienes hijos y quieres darles estructura, que salirse de esa estructura a veces se siente raro.

Pero comparado con otras ocasiones similares, cuando cualquiera de nosotros habría explotado, nada de eso sucedió. En el pasado ha sucedido más veces de las que estaría orgulloso de contar, pero descanso en la comodidad de que hemos aprendido, y que hemos abrazado lo incómodo. Los estudios sugieren que cuando estamos cansados o bajo estrés, nos volvemos más reactivos y menos regulados, que es exactamente cuando darnos un poco de gracia puede ayudarnos a evitar empeorar las cosas.

El descanso es parte del trabajo.

Al final, nos divertimos, comimos bien, y la pasamos bien antes de la hora de dormir. Los niños aún siguieron la rutina en su mayor parte, yo no cociné, mi esposa tuvo su buena porción de galletas y helado, su favorito, y por un instante, fue el mejor día de la semana, contra todo pronóstico. Al menos para mí.

Si estás teniendo días difíciles, sería ingenuo decir, solo asegúrate de no dejar que la deriva siga su curso. Todavía estarás cansado. Todavía estarás confuso y fatigado.

Pero si te das un minuto para detenerte y respirar, te darás cuenta de que realmente tienes opciones, y esas determinarán cómo irá tu día después de eso.

A veces todo lo que se necesita es algo de comida para llevar, galletas y helado, y una película.

En el próximo compañero de pago, desglosaré cómo atrapar ese momento antes de que la desregulación tome el control, y cómo crear suficiente espacio para elegir una mejor respuesta incluso cuando estás cansado, confuso y funcionando con poco sueño.

Por ahora, asegúrate de elegir una buena película y que tu familia esté toda junta para disfrutar esta noche.

¡Que tengas una semana maravillosa!

✨ Ideas que Vale la Pena Explorar

Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.