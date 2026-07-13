Hola a todos,

Es posible que no me hayan visto por aquí la semana pasada.

Fue porque estaba abrumado con cosas por hacer, y tuve que tomar la decisión de no publicar la semana pasada. Estoy tratando de ser disciplinado en general — no solo en esta aventura — lo que significa que a veces tenemos que hacer sacrificios.

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Este golpeó duro.

Para muchos de ustedes, probablemente será, “hey, no es gran cosa.” Y es verdad.

Hablo sobre la idea de no castigarte por romper la racha, y en lugar de eso enfocarte en regresar rápidamente. Eso es lo que estoy haciendo aquí.

Lo que me asustó, y me mantuvo preocupado hasta ahora, fue la pregunta de si iba a volver a esto esta semana. De hecho, tenía al intruso entrando y murmurando en mi oído: ¿Para qué molestarse? Va a ser difícil mantener el ritmo de cualquier manera...

Así que decidí, tal como decidí sacrificar la publicación la semana pasada, publicar dos veces esta semana. No para compensar, sino para recuperar el control.

Y aquí estoy, escribiendo una publicación de nuevo, con ustedes como testigos de que regresar es posible. Y que una vez que aprendes a dominar esa habilidad, incluso si tienes el instinto natural de preocuparte, no durará. No duró para mí; no durará para ti. Lo prometo.

Estoy más intencional que nunca ahora, 100% agudo y enfocado en recuperar el control.

Si yo puedo, tú puedes. Y tú prevalecerás.

Yo prevaleceré.

Estamos en la publicación uno. La siguiente viene el miércoles, como siempre.

Y será la que estaba escribiendo la semana pasada. Tendrás mas contexto para entonces.

Hasta entonces, si sientes que el control ya no está ahí, pregúntate:

¿Cuál es la pieza más pequeña de acción que puedes tomar para sentir que estás recuperando el control?

Entonces, aférrate a eso sagradamente. No dejes que el drift te diga lo contrario.

Somos humanos. Nos salimos del camino. Regresamos. Retornamos.

¡Que tengas una semana maravillosa!

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