Por Qué Bajar el Ritmo Puede Ayudarte a Evitar el Burnout
Una reflexión sobre la sobrecarga cognitiva, la conciencia y por qué la disciplina a veces significa reducir tu ritmo antes de desviarte.
Si no me has visto tan activo en redes sociales recientemente, hay una razón.
Ha habido mucho en mi plato últimamente.
La industria se está moviendo rápido y todos quieren moverse rápido, y eso pasa factura.
Algunos días mi energía cae al suelo, y trato de hacer lo que puedo con lo que tengo.
Eso, además de intentar estar presente para mi familia, a veces quedándome hasta tarde en el trabajo, y progresando en este proyecto personal que llamo Self Disciplined. Se acumula.
Algunos de ustedes me han preguntado: ¿cómo haces tanto con tiempo limitado?
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Solo trato de coordinarme bien, y he estado aprendiendo a despriorizar cuando es necesario.
No hasta un alto completo, solo para reducir la cadencia.
Por eso no he estado publicando notas como loco, por eso no he estado promocionando cosas.
Porque me estoy reduciendo, temporalmente, para mantenerme al día conmigo mismo.
Esto no significa en absoluto que voy a parar.
No lo haré.
Estoy escribiendo esta publicación como una forma de aclarar mis pensamientos, y compartir esto contigo para que puedas ver lo que hago cuando me estoy dispersando demasiado.
Agreguemos un poco de ciencia a esto
Nuestra capacidad para mantener contexto es limitada.
Solo podemos llevar tanto contexto en nuestras cabezas.
A eso le llamamos carga cognitiva.
La carga cognitiva es, para decirlo de manera simple, muy sensible, y todo se suma a ella.
Trabajo.
Relaciones.
Familia.
Tú mismo.
Eventos de la vida, buenos o malos.
Todo.
Cuando tu carga cognitiva se sobrecarga, empiezas a derramarte.
Tu cuerpo es lo suficientemente inteligente para saber cuándo es suficiente. Entonces, para prevenir un colapso, las cosas empiezan a filtrarse.
Olvidas cosas. Por ejemplo, me di cuenta de que olvidé compartir contigo que finalmente obtuve mi ciudadanía estadounidense la semana pasada — ¡yay 🇺🇸!
Te vuelves más reactivo.
Pierdes el rastro de las cosas.
Te abrumas más fácilmente.
Y entonces ¡bam! empiezas a desviarte.
Y no quiero eso.
Hay muchas partes en juego
Durante la sobrecarga cognitiva, múltiples partes del cerebro están en juego, así que trataré de mantenerlo simple.
Por favor, ten paciencia conmigo en esto.
La parte principal del cerebro que se ve impactada por esto es la corteza prefrontal. Si no has leído mis artículos antes, la corteza prefrontal es como el centro de decisiones de tu cerebro. La que ayuda con las decisiones racionales, controla tus impulsos y básicamente te mantiene alineado. Cuando tu cerebro se abruma y te es difícil mantener el rastro, es básicamente tu corteza prefrontal diciendo, “¿qué tal si no?”
Otras áreas se involucran también: atención, memoria, conciencia corporal y detección de errores. Por eso la sobrecarga no solo se siente como “demasiado que hacer”. Puede hacerte olvidadizo, torpe, reactivo y extrañamente incapaz de rastrear cosas simples.
Finalmente, tus emociones también están en juego, porque la amígdala también se involucra. Porque aparentemente impactar la función ejecutiva no era suficiente. Cuando te estresas y te abrumas, tu reactividad emocional también puede amplificarse. Por esto podrías sentirte más irritable, en pánico o sensible de lo usual.
Yo sí.
Hay un montón de partes en tu cerebro que están jugando cuando estás abrumado, así que es natural sentir que lo estás perdiendo.
No me siento exactamente así, pero por eso estoy escribiendo esto.
Para no perderlo.
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Entonces, ¿qué hago?
¿Qué puedes hacer tú si estás en tu camino al Pueblo de lo Abrumador, justo como yo?
Bueno, esta publicación — y tú — son los testigos de que estoy consciente. Que mi conciencia se activó.
Así que eso es lo primero que haces. Trabajas en volverte consciente.
¿Pero cómo ayuda eso?
¿Recuerdas tu corteza prefrontal? Bueno, resulta que la investigación sugiere que la atención plena — la práctica de estar consciente del momento presente — puede ayudar a apoyar las partes del cerebro involucradas en la atención, la autorregulación y el control emocional. En otras palabras, puede ayudar a traer tu corteza prefrontal de vuelta a la habitación y bajar el volumen de tu amígdala, lo que te ayuda a tomar decisiones más racionales, mantener tu carga cognitiva a raya y mantenerte a ti bajo control.
¿Pero qué si ya estoy en el lío?
Entonces usa esta publicación como una señal de que todavía puedes estar consciente de lo que está pasando.
El hecho de que te diste cuenta de que estás agotado ya es prueba de que estás consciente.
Así que ahora puedes elegir mejor.
¿Recuerdas el Ciclo de Retorno?
¡Bueno, está de vuelta!
Notaste.
Así que ahora regulas. Eso es lo que he estado tratando de hacer.
Relajarme un poco. Todavía cuidando, pero reduciendo el ritmo intencionalmente.
¿Sabes cuando estás corriendo — no he hecho eso en un tiempo debo admitir — y corres tan fuerte que empiezas a sentir punzadas en el costado?
¿Qué haces cuando eso sucede?
Yo solía parar, y tomar un respiro.
Pero la decisión más sabia — que aprendí después — era seguir trotando a un ritmo más lento, pero no parar.
Bueno, a menos que realmente te sientas mal...o acalambrado.
Lo mismo aquí.
No necesitas parar. Puedes trotar.
Eso es lo que estoy haciendo ahora.
Seguir moviéndote. Ritmo más lento, pero todavía moviéndote.
Entonces, eliges.
Me calmé, me regulé.
Ahora elijo mantener este ritmo.
Hora del quiz: si cambiaste intencionalmente lo que estabas haciendo, por ejemplo parando o yendo más lento, ¿te desviaste?
Muchos dirían sí. Pero la realidad es que si lo haces como parte de la dirección que quieres seguir, entonces es una decisión coherente.
No estás parando porque algo más te alejó inconscientemente.
Estás eligiendo.
Porque sabes que si haces esto, puedes regresar más rápido.
Así es como cierras la brecha.
De lo contrario, te desvías, y eventualmente puedes intentar forzarte de vuelta.
Pero así es como nos quemamos. Y el agotamiento es recuperable, claro, pero no es placentero.
He estado ahí, lo he hecho.
Entonces, si me has visto menos por ahí, no es porque no esté siendo disciplinado.
Qué grosero de tu parte pensar eso — es broma.
No. Es porque me estoy recuperando mientras todavía hago el trabajo. Mientras todavía troto.
Porque el progreso no se trata de qué tan larga es la racha, sino qué tan rápido volvemos al camino.
Si estás interesado en algunas prácticas para trabajar en esto, cómo prevenir llegar al Pueblo de lo Abrumador, o aún peor, quemarte, en nuestro próximo compañero de pago compartiré algunas de ellas.
Mantente consciente y sigue rockeando. Tú puedes con esto.
¡Ten una semana maravillosa!
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