Hola a todos,

Estamos prácticamente a mitad de mayo. Santo cielo.

¿Dónde se fue el año? 2026 ha pasado rápido, y nos estamos moviendo a la velocidad de la luz.

Bueno, al menos se ha movido rápido para mí. Han pasado cuatro semanas desde que di mi charla TEDx, así que con suerte el video debería estar disponible pronto. Me aseguraré de compartirlo contigo una vez que lo esté.

Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible.

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¿Cómo ha sido para ti? Me encantaría escuchar qué desafíos estás enfrentando hoy, y cómo crees que practicar el retorno podría ayudar a mejorarlos. Si te interesa, quiero invitarte a compartirlo en los comentarios o en el chat. Quiero aprender más de todos ustedes.

También quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a los 19 nuevos suscriptores que se han unido a nosotros en el último mes 🎉!

Para aquellos que han estado aquí desde siempre, un gran agradecimiento por quedarse, por apoyar cada etapa de este camino, y por confiarme su tiempo e interés. Estamos creciendo cada mes, y es realmente motivador ver cómo esto está tomando forma y cómo están saliendo cosas buenas del proceso. Tengo algunas ideas geniales en las que estoy trabajando, y espero poder compartirlas contigo cuando llegue el momento, para que puedan ayudarte en tu propio camino.

De vuelta a lo que nos trae aquí.

Hoy, tenemos el honor, una vez más, de tener a Abbey Jackson como nuestra invitada. Ya la conociste en nuestra colaboración: La Caminata de Hoy Es Para Mañana. Allí, compartió su propia idea de disciplina, que se reduce a hacer las cosas difíciles por el bien de mañana.

En el número de hoy, profundizamos un poco más en su mente.

El tema es el pensamiento crítico: por qué la creciente cultura de lanzar-en-una-semana está amenazando nuestra capacidad de mantenernos al día y retornar a lo que nos importa. Cómo el quedar atrapado en una versión de hacerse-rico-rápido de construir lo que importa está debilitando nuestra capacidad de aprender, y en última instancia, de pensar.

La dejaré tomar el control desde aquí.

Adelante.

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Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.

Se llama el Compañero de Pago. $9.99/mes.

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Abre cualquier feed ahora mismo y encontrarás a alguien que construyó una app en un fin de semana. Alguien que lanzó un SaaS en 48 horas usando IA. Alguien que pasó de la idea al producto en una semana y ya está hablando de qué sigue. El contenido está en todas partes y el mensaje es consistente: las herramientas son tan buenas ahora que la parte difícil básicamente se ha ido. Solo usa prompts para llegar a un producto.

Quiero hablar sobre lo que esta cultura realmente le está enseñando a la gente.

Porque aquí está la cosa: el enfoque impulsado por el hype sí funciona a veces, seamos honestos. Hay productos liderados por fundadores que tuvieron éxito enteramente por la visión del fundador, la velocidad y la suerte. Así que no estoy aquí para decirte que lanzar rápido siempre está mal. De lo que estoy aquí para hablar es de qué sucede cuando saltar el pensamiento se convierte en lo predeterminado, cuando se convierte en hábito, cuando la gente deja de hacer el trabajo no porque tomaron una decisión estratégica de moverse rápido, sino porque todo a su alrededor les está diciendo que el trabajo ya no es necesario.

Y lo veo constantemente. Dirijo un curso gratuito para personas que quieren convertirse en fundadores de apps y dos grupos muy diferentes de personas me están encontrando ahora mismo. El primer grupo tiene hambre de lo real. Han estado perdidos en el ruido, el hype de lanzar-en-una-semana, los MVPs construidos con IA llenos de bugs y mala UX, las historias de éxito de la noche a la mañana, y algo en ellos sabe que no cuadra. Quieren entender cómo funciona realmente el desarrollo de productos. Quieren hacer la investigación. Están dispuestos a ir más lento porque entienden que ir más lento (¡un poco!) ahora significa no tener que reconstruir desde cero en seis meses.

El segundo grupo es más difícil de ayudar. Llegan queriendo que la IA haga todo. No para asistir su pensamiento, sino para reemplazarlo por completo. Su primera pregunta suele ser alguna versión de “¿Puedo simplemente usar IA para esta parte?” Y lo entiendo, porque las herramientas son genuinamente impresionantes y la promesa es tentadora. Pero aquí está lo que he aprendido observando a ambos grupos: Si la IA hace la investigación por ti, va a producir el mismo resultado que produce para todos los demás que hicieron la misma pregunta. Terminas con el mismo producto, el mismo posicionamiento, las mismas conclusiones que todos los demás que externalizaron su pensamiento. No hay diferenciación. No hay comprensión real de tu usuario. Solo hay un camino muy rápido para construir algo que nadie necesitaba... o puedes tener suerte y explotar, como todas esas historias de éxito que ves en YouTube.

Lo que la cultura del hype no te dice, sin embargo, es que saltar el pensamiento en realidad no ahorra tiempo. Solo mueve el costo a otro lugar. Si lanzas sin saber quiénes son tus usuarios y si tus suposiciones sobre ellos son verdaderas, pasarás meses después tratando de encontrar el ajuste producto-mercado que podrías haber construido desde el principio. Si crees que la fase de investigación se siente lenta, solo espera hasta que tengas que reconstruir. La fase de reconstrucción es mucho más lenta. Y mucho más cara.

La mayoría de las personas que quieren construir algo llegan a mi curso ya en modo solución. Las funcionalidades están mapeadas, la visión es clara, y lo último que quieren hacer es ir más lento. Ese sentimiento es completamente comprensible. Pero debajo de la emoción, si eres honesto contigo mismo, generalmente hay otra voz. La que pregunta: ¿qué pasa si paso todo este tiempo y dinero construyendo esto y nadie lo quiere?

Esa voz es disciplina. Y la cultura del hype es muy buena para gritar más fuerte y ahogar ese buen sentido que la gente alguna vez tuvo.

La verdad incómoda sobre hacer el pensamiento primero es que podría decirte algo que no quieres escuchar. Tus suposiciones podrían estar equivocadas. El problema que pensabas que estabas resolviendo podría ya estar resuelto. Los usuarios que pensabas que entendías podrían querer algo completamente diferente de lo que tenías en mente. Uno de mis estudiantes describió elegir escuchar esa voz como tener que “dar un paso, o varios pasos, hacia atrás, respirar y comprometerse a hacer la investigación con el reconocimiento de que mi idea original podría no ser la correcta.”

Ese reconocimiento requiere verdadera disciplina. No la rutina, no el ajetreo, solo la disposición de permanecer en la parte incómoda el tiempo suficiente para descubrir qué es realmente cierto antes de comprometerte a construir. La cultura del hype existe en parte porque le da a la gente permiso para saltar ese sentimiento incómodo por completo. Solo constrúyelo y descúbrelo. Pero descubrirlo después de haberlo construido es una lección mucho más cara.

Aquí es realmente donde me opongo más fuertemente al enfoque IA-primero. Cuando un estudiante pregunta cómo hacer que la IA haga la investigación temprana para poder profundizar en el proceso más rápido, mi respuesta suele ser: no aquí. No en esta etapa. Esta etapa establece la fundación para todo lo que viene después. Cuando dejas que la IA decida qué mostrar y qué parece importante, pierdes el control sobre el juicio en el que se construirá todo el producto. La IA tiende a decirte lo que quieres escuchar e incluso si le has dado instrucciones de desafiarte y ser creativa, al dejar la investigación temprana a la IA, puede sesgar inadvertidamente hacia el problema equivocado. Puede mostrar compartir fotos como un problema clave del usuario porque la gente habla mucho de eso pero luego perder completamente el hecho de que los usuarios ya tienen cinco soluciones para eso. No está tratando de hacer un buen trabajo, no entiende qué significa trabajo “bueno”. Está tratando de darte una respuesta que suene útil. Y en esta etapa, lo que realmente necesitas es algo que te ayude a descubrir dónde estás equivocado, no confirmar dónde crees que estás en lo correcto.

Hacer la investigación tú mismo, con tu propio juicio, antes de entregar cualquier parte a una herramienta o un atajo, esa es la fuerza de voluntad que necesitas. Y lo que este tipo de acción produce no es solo una mejor estrategia de producto. Es el tipo de confianza que realmente se sostiene. No la confianza de alguien que lanzó rápido y esperó lo mejor, sino la confianza de alguien que hizo el trabajo incómodo de descubrir si su idea era real antes de comprometerse a construirla. Como un estudiante lo expresó después de pasar por ese proceso: “Tengo una estrategia respaldada por investigación para mi app. Conozco el espacio del problema, quiénes son mis usuarios y qué necesitan. Estoy avanzando con confianza.”

Hay un concepto al que sigo volviendo con mis estudiantes, que es saber qué estás saltando. Los fundadores que lanzan rápido y ganan generalmente no están saltando el pensamiento accidentalmente. Saben exactamente qué están saltando y han tomado una decisión deliberada al respecto. Eso es muy diferente de saltarlo porque todos los que ves en YouTube te están diciendo que el pensamiento es opcional. Uno es intencional. El otro es solo evitación que se siente como eficiencia porque todos a tu alrededor están haciendo lo mismo.

Me encanta esta cita de una de mis estudiantes cuando me estaba contando qué ganó al tomar mi curso: “Fácilmente habría pasado más tiempo y dinero en programación por vibra y construyendo lo que pensé que sería un prototipo simple para poder probarlo. Al final, el tiempo, el esfuerzo y los costos iniciales habrían sido mucho más caros si hubiera terminado construyendo la solución equivocada.” Tuve otro estudiante cuya idea entera se desmoronó después de que se dio cuenta de que aunque el problema que quería resolver sí existe verdaderamente, y la gente se queja ruidosamente de él, todos tenían soluciones que más o menos funcionaban y no querían tener que pagar por una app para resolver el problema por ellos. Su autocontrol al pausar para hacer la investigación antes de construir, y honestamente también después de hacer esa investigación su vulnerabilidad al admitir que la gente no quiere su idea, lo salvó.

El costo real del enfoque de lanzar-en-una-semana no es solo que podrías construir lo equivocado. Es que no sabrás que construiste lo equivocado hasta que ya hayas pagado por ello. Y para entonces el costo no es solo dinero. Son los meses que pasaste construyendo. Es la idea que más te emocionaba. Es la confianza de que realmente podrías hacer esto. Una estudiante lo dijo claramente: “Al final, el tiempo, el esfuerzo y los costos iniciales habrían sido mucho más caros si hubiera terminado construyendo la solución equivocada.” Estaba hablando de un prototipo que casi construyó antes de hacer la investigación. Y esta era una ingeniera móvil altamente experimentada que ha estado alrededor del proceso de desarrollo de productos durante toda su carrera. Para ella, construir es fácil y muchos ingenieros caen en esta trampa. Deciden construir sus ideas sin practicar auto-restricción porque para ellos construir es fácil y rápido.

A menudo debemos elegir el camino que es difícil y lento.

La disciplina en este contexto no significa hacer cada paso cada vez. Significa saber cuáles son los pasos. Significa entender cuál de tus suposiciones podría hundirte si resulta estar equivocada. Significa ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente sabes versus lo que esperas que sea verdad. Y significa hacer el trabajo incómodo de descubrirlo antes de comprometerte a construir.

Y cuando alguien realmente tiene la disciplina de hacer el trabajo, puedes escucharlo en cómo hablan de su producto. Suena menos como emoción y más como claridad. En lugar de “¡Tengo esta gran idea para una app que a todos les encantará!” los escuchas decir “Tengo una estrategia respaldada por investigación para mi app. Conozco el espacio del problema, quiénes son mis usuarios y qué necesitan. Estoy avanzando con confianza.”

Esa confianza no es la confianza de alguien que lanzó rápido y esperó lo mejor. Es la confianza de alguien que eligió hacer lo más difícil primero. Y eso es realmente cómo se ve la disciplina en este espacio. No la velocidad, no el resultado, solo la disposición de permanecer en la parte incómoda el tiempo suficiente para realmente saber qué estás construyendo y por qué.

Mi mensaje es bastante simple: En este nuevo mundo impulsado por IA, de lanzar-en-una-semana, ahora más que nunca la autodisciplina es una de las mejores habilidades que puedes cultivar para el éxito a largo plazo. Haz la investigación tú mismo. Siéntate con hallazgos que contradigan lo que esperabas que fuera verdad. No externalices tu juicio en el momento exacto en que tu juicio importa más.

Gracias, Abbey, por compartir estas ideas con nosotros.

Uno de los pasajes que más resonó conmigo fue:

Esa confianza no es la confianza de alguien que lanzó rápido y esperó lo mejor. Es la confianza de alguien que eligió hacer lo más difícil primero. Y eso es realmente cómo se ve la disciplina en este espacio. No la velocidad, no el resultado, solo la disposición de permanecer en la parte incómoda el tiempo suficiente para realmente saber qué estás construyendo y por qué.

Resonó porque se alinea mucho con las ideas que comparto a través de este newsletter. Tal vez no a primera vista, pero si lo piensas, lo que estas líneas dicen, y tal vez Abbey puede confirmar, es que la disciplina realmente no se ve como desempeño. Se ve como tener la capacidad de establecer una dirección y permanecer fiel a esa dirección, incluso cuando es difícil.

Ahora, parte de la dificultad de mantener esa dirección viene del hecho de que tenemos que actuar constantemente para poder retornar al camino cuando la deriva nos aleja de él. Como sabemos, la deriva es inevitable, así que permanecer en lo incómodo está altamente conectado con el hecho de que el camino no estará libre de baches. Está en nosotros permanecer conscientes y traer de vuelta el orden cuando sea necesario.

Permanecer fiel, entonces, no significa permanecer en el camino sin importar qué, porque somos humanos. Significa mantener la dirección en mente para que sepamos a qué volver y por qué.

Los estudios muestran que hacer cosas difíciles en lugar de saltarlas, al practicar pequeños actos de autocontrol, puede mejorar nuestra capacidad de regularnos. Básicamente, cada vez que eliges esfuerzo sobre impulso, estás entrenando tu capacidad de soportar lo incómodo. Así que cuando nos saltamos los momentos donde necesitamos aplicar esfuerzo, pensar, construir y aprender, y delegamos esa responsabilidad a alguien o algo más, como la IA, estamos haciendo lo contrario. Nuestra capacidad de resistir se debilita, haciéndonos más propensos a la deriva.

Lo que quiero que tomes de esto no es que debas evitar la IA, o que la IA no pueda ayudarte en tu proceso de pensamiento. Lo que quiero que tomes de esto es que la IA debe ser un copiloto, no quien maneja el volante. Porque en el minuto en que entregas el control, también renuncias a parte del control que te mantiene moviéndote en la dirección que elegiste.

En nuestro próximo compañero de pago, aprenderemos cómo iniciar la práctica de pequeños actos de autocontrol, para que nuestra capacidad de resistir la dificultad, y con eso nuestro retorno a lo que importa, se vuelva más fácil con el tiempo.

Como nota final, Abbey enseña a fundadores, personas que cambian de carrera y constructores en etapa temprana la estrategia de producto que necesitan para liderar el desarrollo de apps, y no requiere ninguna experiencia.

Ofrece un curso gratuito. En él, escribe sobre educación tecnológica, construir en público, cuidarse a uno mismo y lo que realmente se necesita para ir de la idea al lanzamiento.

Para tomar el curso gratuito, consulta este enlace.

¡Que tengas una semana maravillosa!

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