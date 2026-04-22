Y en un fin de semana, se fue.

Había estado preparándome durante meses para un evento que pasó en un abrir y cerrar de ojos.

Sin embargo, la pasé increíble.

El sábado pasado, en Carolina del Norte, tuve el honor de ser orador en TEDx Apex. Mi esposa, mi mayor apoyo, y yo viajamos desde nuestra casa en el área de Seattle el jueves, muy temprano. Ambos estábamos cansados, pero bastante esperanzados de que la experiencia sería enriquecedora, y no estábamos equivocados.

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El vuelo fue largo, y el cambio de zona horaria no ayudó mucho. Llegamos casi al final del día, así que solo pudimos caminar un poco, disfrutar de los alrededores. Había un festival de playa justo afuera de nuestro hotel, pero estaba agotado. Después de eso, solo descansamos para el día siguiente: día de ensayo.

Conocer a todos ahí fue un regalo. Todos estaban en el mismo barco.

Finalmente pude conocer en persona a las personas con las que había estado preparándome durante meses. Todos estábamos ahí, solo intentando dar lo mejor de nosotros y compartir nuestras ideas de la mejor manera posible.

Si eres nuevo aquí y no estás familiarizado con mis ideas, la principal que he estado intentando difundir es que la idea de disciplina como la entendemos tradicionalmente está equivocada. Principalmente porque está arraigada en la percepción de que la disciplina es una virtud.

Alerta de spoiler: no lo es.

Llegar a un borrador que comprimiera todas mis ideas en diez minutos no fue fácil. Tomó horas de tachar, agregar y tachar cosas de nuevo. Eso tenía una ventaja sin embargo: aprendí la charla relativamente rápido mientras la escribía. Y, bueno, he estado hablando de este tema durante tanto tiempo que ya sabía lo que quería decir. Solo necesitaba encontrar las palabras y la estructura que pudieran llevar el mensaje en diez minutos.

Al hablar con los otros oradores, me di cuenta de que el desafío era similar para muchos de nosotros. El ensayo me dio espacio para ver que lo que estaba sintiendo era normal, y eso me hizo sentir aún más apoyado.

Esa noche apenas dormí. Lo suficiente para estar alerta para la charla, no lo suficiente para sentirme descansado en la mañana. Pero contra todas las probabilidades, salí de la cama esa mañana sintiéndome esperanzado y extrañamente confiado.

La espera en la sala reservada para oradores fue larga.

Lo suficientemente larga para darme tiempo de practicar mi charla y meditar. Seguía intentando descifrar por qué me sentía tan confiado, porque en el pasado, sentirme así generalmente se sentía como el preludio de que las cosas salieran mal.

Después de pensar por un rato, o lo que se sintió como un rato, me di cuenta de que esta vez la confianza venía de un lugar diferente: había practicado mi charla múltiples veces, prácticamente cada noche, y en las noches que no lo hice, seguí mi propio consejo. No me enfoqué en la racha. Me enfoqué en volver cada vez.

Cuando fue mi turno, solo me dije a mí mismo: conoces el ejercicio.

Eso fue todo.

Era mi turno.

La alfombra roja se siente más pesada cuando estás parado ahí, frente a todos. Logré recomponerme y comencé la charla:

“¿Qué tienen en común un fracaso de startup, una ruptura y la crisis subprime de 2008?”

Extrañamente, esos diez minutos no se sintieron interminables de la manera que pensé que lo harían.

Se sintieron como un abrir y cerrar de ojos.

Compartí mi idea. Eso fue todo.

Gente asintiendo. Aplausos. Muchos aplausos.

Luego solo un borrón.

Después de la charla, me senté y medité un poco más. Me permití reflexionar, intencionalmente, sobre lo que podría haber hecho mejor. Intenté verme a mí mismo a través de los ojos de un espectador. Luego me recompuse y miré el otro lado de ello: la idea ahora está ahí afuera.

En las mentes de otros.

Hice el esfuerzo de crear el tipo de experiencia donde la audiencia pudiera ver la idea crecer en ellos mismos, por ellos mismos.

Espero que cuando salga el video, pases por esa misma experiencia.

Muchas personas me dijeron que les gustó la charla.

Mi esposa confirmó que estuvo sólida.

Le creo.

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Lo que quiero que te lleves de esta experiencia es que si sabes cuánto esfuerzo has puesto en tu trabajo, tienes todo el derecho de sentirte confiado. Tu cerebro aún podría intentar autosabotearse, como el mío estaba intentando hacer, pero cuando eso suceda, usa la memoria de ti mismo caminando el camino para que puedas evitar ese desvío.

Y si te desvías, y te pones nervioso, recuerda siempre que hay un camino de regreso.

En cualquier momento.

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Siéntete libre de enviarme un mensaje con tus preguntas, ideas o comentarios.

Leo todo.

Por ahora, espero que después de leer esto, cuando veas la charla, recuerdes cómo me sentí y veas si eso se percibe en el video.

¡Que tengas una semana maravillosa!

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