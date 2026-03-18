Cómo Aprendí a Dejar de Cargar Cada Tarea en mi Cabeza
Cómo aprendí a dejar de hacer multitareas de forma deficiente, descargar los asuntos pendientes y convertir el soñar despierto en acción concreta
El fin de semana pasado me reuní con algunos amigos cercanos. Hacía tiempo que no los veía, así que fue agradable ponernos al día, reír y simplemente pasarla bien.
Por el tiempo que había pasado, había mucho de qué hablar. Una de las cosas que surgió fue mi charla TEDx.
Uno de mis amigos me dijo: “La verdad no sé cómo lo haces”, aludiendo al hecho de que soy papá, esposo, ingeniero de software durante el día y autor de noche, cuando todos se van a dormir.
Reflexiones semanales gratuitas para una disciplina sostenible. Directas a tu bandeja de entrada.
Y encima de eso, voy a dar una charla TEDx.
La verdad es que, por un buen tiempo, yo tampoco lo sabía.
Además, no creo que esto siempre haya sido así en mí.
Nos gusta pensar que las personas que logran cosas que parecen difíciles de alcanzar son demasiado ambiciosas, no descansan, tienen energía infinita y de alguna manera están hechas para tolerar el caos. Que simplemente pueden abrazar lo que venga y salir adelante.
Estoy bastante seguro de que la gente me ve haciendo todo esto y piensa: este tipo es disciplinado. Simplemente aprendió a esforzarse.
Y bueno, francamente, el nombre de esta publicación, Self Disciplined, también puede generar esa impresión.
Estaría mintiendo si dijera que me describo a mí mismo de forma natural como disciplinado.
Caramba, aún sigo aprendiendo. El objetivo de escribir esta publicación era compartir públicamente mis aprendizajes y crecimiento en torno a la disciplina, así que estoy trabajando en ello. Estoy desarrollando mi propia visión del mundo y compartiéndola con ustedes, y creo que eso ha cambiado la manera en que hago las cosas. Ha traído resultados que una versión pasada de mí no habría imaginado.
He escuchado ese tipo de comentarios antes. “¿Cómo lo haces?” “¿Cómo encuentras el tiempo?”
Y aunque es halagador, la gente principalmente está viendo el resultado de un proceso que me tomó bastante tiempo y algunos grandes fracasos refinar. Al principio de forma inconsciente. Luego de manera más deliberada, una vez que me hice consciente de ello y comencé a diseñarlo para que me funcionara mejor.
Porque antes de Self Disciplined, era honestamente bastante malo en esto.
Equilibrar las cosas no era mi fuerte. De hecho, era una de esas personas que se volcaba completamente en una cosa y luego saltaba a la siguiente novedad.
Self Disciplined ha sido uno de los proyectos a los que me he aferrado por más tiempo en años.
Entonces, ¿cómo pasé de avanzar lentamente, no tomar mucha acción y no entregar mucho, a realmente hacer las cosas?
Y más importante aún, ¿qué cambió?
En realidad no hacemos multitareas
En aquella época simplemente acumulaba tareas. Porque tenía que hacerlo, o eso creía.
Las anotaba en una lista de tareas e intentaba mantenerme al día.
En algunos casos, incluso intentaba hacer cosas al mismo tiempo, pensando que el multitasking era la solución.
No lo era.
De hecho, producía peores resultados.
Cuando hacemos multitareas, por lo general no estamos realizando limpiamente múltiples tareas exigentes a la vez. Nos movemos rápidamente entre contextos, y cada cambio tiene un costo1.
Este problema se agrava cuando uno de esos contextos está inconcluso. El cerebro no siempre suelta una tarea solo porque pasamos a otra. Las tareas inconclusas tienden a permanecer activas en el fondo, reclamando nuestra atención.
Esto explica por qué, cuando pasamos a una tarea diferente, parte de nuestra mente sigue volviendo a la anterior si no la terminamos.
La psicología tiene un nombre para esto: el efecto Zeigarnik2.
Dejamos una tarea, pero parte de nuestra mente se queda ahí.
Por eso cambiar de contexto se siente tan pesado cuando se hace de forma deficiente. No es solo que tengamos muchas cosas que hacer. Es que la tarea inconclusa se convierte en un peso que cargamos hacia la siguiente sin darnos cuenta.
Creo que aprender sobre esto cambió la forma en que trataba mis propios cambios de contexto. Me di cuenta de que este era precisamente el problema que estaba teniendo en el trabajo, en casa y con mis proyectos personales: hacer demasiadas cosas, cambiar entre todas ellas, no terminar ninguna y pensar en todas al mismo tiempo.
Así que necesitaba hacer algo al respecto.
¿Cómo podía moverme entre tareas sin cargar con un peso innecesario?
Aprender a descargar
Como cargaba contexto en cada cambio, naturalmente estaba acumulando carga cognitiva.
Por supuesto, en ciertos momentos simplemente me sentía abrumado y recurría a cosas como la procrastinación o el divagar mentalmente como formas de liberar presión.
Otras veces simplemente me irritaba y no era muy agradable estar cerca de mí.
La idea de llevar un diario siempre me pareció atractiva y, en realidad, cuando empecé a escribir Self Disciplined, así se sentía: como llevar un diario, en público. De alguna manera, todos esos pensamientos latentes empezaron a quedarse en papel — bueno, papel digital — pero ya no me agobiaban tanto después de hacerlo.
Me di cuenta de que en el trabajo ya estaba documentando mi investigación y dejaba partes del código comentadas para mostrarme a mí mismo dónde estaba trabajando, de modo que pudiera retomarlo desde ese punto al día siguiente.
Descubrí Notion a través del trabajo. Me di cuenta de que podía usarlo para mis propios fines y decidí empezar a tomar notas organizadas sobre mi día para no perderme nada. Para ser sincero, al principio fue un poco molesto, porque no estaba acostumbrado a dejarme notas sobre las cosas que estaba haciendo. Solo hacía listas de tareas y las trataba como estados binarios: completadas o no completadas.
Después de un tiempo, sin embargo, empecé a notar algo: pensaba cada vez menos en lo que estaba pendiente. Empecé a confiar en mis notas y, con eso, empecé a completar las siguientes tareas más rápido, principalmente porque la residencia de atención ya no me frenaba.
Esto también tiene sentido científicamente. Escribir las cosas funciona como una forma de descarga cognitiva: reduce la carga mental de mantener todo internamente, lo que facilita volver a la siguiente tarea con más atención disponible3.
Con el tiempo, empecé a sentir que, si bien Notion es una herramienta muy completa, no era muy flexible para la forma en que me gusta escribir mis notas. Era simplemente una preferencia personal.
Después de un tiempo, me cambié a Obsidian.
Me di cuenta de que al combinar mis notas con el poder de la inteligencia artificial, principalmente Claude, podía multiplicar por 10 mi progreso, llevar un mejor registro de los puntos de parada y moverme entre contextos con facilidad.
Ahora, cuando tengo pensamientos que me distraen, los anoto y sigo trabajando. Después de hacer eso por un tiempo, empiezas a confiar en que no todo tiene que quedarse en tu cabeza.
Empiezas a pensar cada vez menos en lo que está pendiente y a pensar cada vez más en lo que sigue.
👉 ¿Quieres entrenar esto de verdad, no solo leerlo?
Cada semana, junto con esta reflexión, publico una breve guía de práctica — algo que puedes trabajar en 10 minutos en un día tranquilo, para que la idea se mantenga cuando llegue un día difícil.
Se llama el Compañero de Pago. $9.99/mes.
Salir de la zona de confort
En este punto, cargo poco contexto entre tareas. Realmente puedo hacer más.
Gané más confianza. Puedo trabajar en mis tareas con facilidad: puedo manejar mi empleo de tiempo completo, puedo mantenerme al día con las cosas en casa e incluso establecí un sistema para trabajar en Self Disciplined.
Algo sucede en este punto: empiezas a sentirte capaz de más.
Y con eso, algunas posibilidades comienzan a abrirse.
Cuando empecé a escribir, algunos amigos me sugirieron que debería escribir un libro. Me dijeron que pensara de manera más audaz sobre la idea que estaba gestando.
Así que me volví más audaz.
Luego supe de una herramienta llamada Boardy, que ayuda con presentaciones cálidas basadas en lo que estás buscando. Esto fue fundamental para conseguir la oportunidad de dar mi charla TEDx.
Extraordinariamente, lejos de intimidarme, todo esto empezó a sentirse como una aventura en este nuevo mundo. Como una misión. Decidí abrazarla.
Cada vez llegaban más ideas y, a medida que abrazaba mi capacidad para trabajar en las cosas, algo más también creció: mi tendencia a soñar despierto.
Morder la bala
Tengo tendencia a soñar despierto.
Puedo estar en dos lugares a la vez y no estar en ninguno al mismo tiempo.
Me gusta pensar en futuros posibles, para bien o para mal.
Me gusta pensar en cómo puedo implementar las ideas que se me ocurren.
Me gusta escuchar e intentar aplicar, in situ, el nuevo conocimiento a mis flujos actuales.
Y aunque todo eso puede fomentar mi creatividad, también me hace menos efectivo.
Mucho menos efectivo.
Puedo estar escuchándote mientras pienso en cómo aplicar algo en el trabajo. Luego recuerdo que hay cosas que debería haber hecho y no hice, y empiezo a intentar resolverlas en mi cabeza y mantenerlas ahí para no olvidarlas. Una simple charla puede convertirse en un laberinto ficticio en mi cabeza, de la nada.
Concentrarme era casi imposible.
Súmale la paternidad a la mezcla, y la falta de sueño hace lo suyo.
Antes de empezar este camino, era simplemente una máquina de soñar, pero mi cerebro no tenía un botón de parada que me ayudara a controlar cuándo y dónde hacerlo.
Ayuda cuando quieres mantener las cosas en marcha, o cuando realmente necesitas hacer una lluvia de ideas.
No ayuda cuando quieres jugar con tu hijo pequeño un sábado a las 8 a.m. después de una noche difícil.
Bueno, al menos así era antes. A veces todavía lo hago, pero hace unos tres años, digamos, sucedía en cada interacción, y en soledad aún más.
La diferencia es que ahora no me dejo llevar simplemente por ello. Imagino, tomo nota, evalúo si es verdaderamente factible y luego ejecuto si lo es.
El divagar mental es común y, de hecho, hablé sobre mi propia lucha con esto con más profundidad en uno de mis artículos. Así que no es algo que debamos vencer.
Es algo de lo que debemos aprender a regresar.
Creo que, para mí, el catalizador de ese regreso, de pasar de soñar despierto y el estancamiento a realmente actuar, fue la tecnología.
Gran parte de mi divagar mental venía de imaginar escenarios posibles que me encantaría perseguir, pero que por alguna razón no lo hacía. Crear una aplicación, escribir un blog, montar una tienda. Estoy seguro de que tú también tienes tu propia versión de eso.
Pero ahora, con la inteligencia artificial, por cliché que pueda sonar, ¿qué me detiene?
¿Qué te detiene a ti?
Ahora, en lugar de solo soñar con el tipo de aplicación que quiero construir y no construirla por falta de tiempo, dejo algo de tiempo al final del día para crear prototipos con Claude Code o Codex. Si tengo un producto que quiero vender en mi tienda, voy a Shopify y averiguo cómo hacerlo.
Prácticamente no tengo excusa.
Podría seguir eligiendo no hacer estas cosas, pero ¿cuál sería el punto?
Aquí está lo que descubrí.
Si tengo que gastar ancho de banda mental en algo, prefiero gastarlo en algo real.
Todos tenemos recursos cognitivos limitados4. En algún momento, la atención empieza a deteriorarse5.
Cuando soñamos despiertos, seguimos usando nuestro cerebro y ocupando valioso ancho de banda mental de otras ideas o acciones que ya están ocurriendo. Curiosamente, cuando te fuerzas a no pensar en algo, no estás apagando tu cerebro. Solo envías el pensamiento a ejecutarse en segundo plano.
Intentar alejar los pensamientos influenciados por el soñar despierto no ahorra realmente ancho de banda mental. Solo ocupa espacio sin devolver mucho valor a cambio.
Entonces, ¿por qué no simplemente hacerlo?
Eso es lo que he estado haciendo. Imagino, tomo nota, evalúo y ejecuto.
No todo será factible. Pero anclar tus pensamientos ayuda a traer la razón al juego y te mantiene alejado de soñar despierto sin fin sobre cosas que no podrás hacer de manera realista.
Simplemente mordí la bala.
Establecer límites
Una de las cosas que he mencionado mucho es que ahora soy capaz de hacer más.
Pero mi ancho de banda mental no es infinito. Solo hay determinadas horas en el día, y también tengo otras cosas que hacer, como descansar, que es igual de importante que ejecutar tus planes.
Y una de las habilidades que más he tenido que desarrollar es la priorización: cómo determinar el orden de tus tareas y si vale la pena completarlas.
La buena noticia es que con el stack que ya mencioné, las notas y la inteligencia artificial, se vuelve más fácil priorizar. Lo practicas tantas veces que empieza a sentirse natural.
Ahora he podido extrapolarlo al trabajo y a cada aspecto de mi vida.
He aprendido a decir ahora no en lugar de decir no de inmediato. Y a eventualmente volver a ello. También he aprendido a decir no cuando las condiciones no lo permiten, y a dejarlo ir.
Al final del día, eso es disciplina. Practicar ese regreso, una y otra vez.
Y diseñar tu camino hacia ello eligiendo las herramientas con las que tu cerebro funciona mejor.
Todo eso requiere aprendizaje. Pero una vez que te conoces a ti mismo, puedes establecer límites que se ajusten a eso y que realmente puedas respetar.
Y cuando puedes respetar tus propios límites, también puedes hacerlos respetar con los demás.
Antes de irte
Cambios como estos no suceden de la noche a la mañana. Así que no esperes una epifanía.
También ilustro mi cambio personal para mostrarte que es posible. Que si estás luchando con lo mismo, puedes entrenar tu cerebro para operar de una mejor manera.
No es gratis, y tendrás que invertir algo de esfuerzo en configurar un sistema para reducir la fricción.
Construí Adaptable Discipline precisamente con esa razón en mente. Nuestros cerebros funcionan todos de manera diferente, y merecemos los recursos para reducir la fricción que nos impide ser nuestra mejor versión.
Y como siempre, no dudes en comunicarte si tienes alguna pregunta.
En nuestro próximo acompañante de pago entrenaremos cómo descargar, priorizar y regresar sin cargar todo el día contigo.
Por ahora, quizás revisa los recursos que compartí, es un excelente comienzo.
¡Espero que tengas una semana maravillosa!
✨ Ideas que Vale la Pena Explorar
Si esta pieza resonó, aquí hay un par más que van de la mano.
