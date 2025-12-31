Hola a todos!

El boletín de esta semana es un poco distinto a lo que suelo escribir.

Estamos literalmente al final del año, y quería cerrarlo con algo más personal y menos académico. Algo que pueda ayudarnos a empezar el nuevo año con el pie derecho.

Espero que estén teniendo unas fiestas maravillosas y que puedan disfrutar tiempo con su familia y amigos.

Si te sientes solo durante este período, déjame invitarte a contactar a mi amiga Jane Xu, PhD, MPH. Está sacando adelante una iniciativa increíble para ayudar a traer compañía digital a quienes se sienten solos en estos tiempos. (Dejaré el enlace aquí)

En cuanto a mi familia y a mí, ahora mismo estamos visitando a la familia en Chile 🎉🇨🇱, y lo estamos pasando increíble.

Si no has visitado Chile durante las fiestas (o nunca), te sorprendería saber que en este lado del hemisferio hace calor en esta época. Así que la idea de una Navidad blanca se reemplaza por la idea de una Navidad cálida.

En fin, 2026 está a la vuelta de la esquina, y quería usar este espacio para agradecerte por todo tu apoyo, colaboración y buena vibra. No habría podido seguir haciendo esto sin ti.

Este fue un camino que de verdad no esperaba que durara tanto, y lo estoy disfrutando mucho.

He aprendido muchísimo sobre lo que debería ser la autodisciplina, hacia dónde debería llevar, y lo poco que sé sobre cómo funcionamos: qué nos motiva, y cómo podemos usar nuestro cerebro a nuestro favor para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos y, en consecuencia, convertirnos en un agente de cambio.

También he podido alcanzar hitos que jamás pensé que alcanzaría: como escribir un libro (aún por publicar) y, más recientemente, haber sido seleccionado para participar como orador en TEDx Apex, llevando mis ideas al mundo.

Si estabas buscando una prueba de que cambiar tu mentalidad sobre la disciplina puede valer la pena, aquí tienes un ejemplo.

Por primera vez, creo que puedo considerarme un modelo a seguir decente para mis hijos. No perfecto. Solo dispuesto a dar el salto en mi propio crecimiento.

Este año ha sido un año de definiciones.

Logré capturar mis ideas sobre por qué la idea tradicional de la disciplina nunca me funcionó del todo, y cuál es el ideal hacia el que deberíamos estar trabajando.

Eso nos llevó a descubrir el lugar y la responsabilidad de la autodisciplina en el panorama general de las cosas.

Y eso nos llevó a definir formas de construir un mundo que valga la pena vivir, cambiándonos a nosotros mismos en su lugar.

Esta comunidad no sería una comunidad sin el apoyo de los demás.

Publicamos 14 entregas de What Is Your Purpose?

Eso significa que 14 autores se tomaron el tiempo de sentarse y compartir con nosotros su experiencia de encontrar y construir propósito. 14 visiones del mundo distintas. 14 semanas de conocernos entre nosotros.

Esto es comunidad.

He conocido a gente increíble en el camino, y quiero reconocer públicamente su apoyo:

Stefano Miele Orel Colette Molteni Jez L.P. Stuart Ash Stuart ✅ The Effective Project Manager Grace Grossmann Adi Sharma Derek Lakin Fritz Coetzee Charles Callis Elena Calvillo at Product Danielle Krage Veronica Llorca-Smith Karen Sibal Maxim Spasskiy Mara Shellie Salina Amara Gioia (S. Sumner) Jordan Blackwood Hal Gill V S Uma Ryan Galitzdorfer.

Y si por alguna razón se me pasó alguien, por favor ten presente que tus contribuciones e interacciones son las que me han ayudado a aprender fuera de mi burbuja. También son los puntos de control que uso para escribir más, y mejor, cada día.

Muchas gracias por leer Self Disciplined, y sigamos caminando juntos.

Feliz Año Nuevo 🎉🎉

Camilo

P.D. Si te interesan las entradas para la charla TEDx, puedes encontrar el enlace (con descuento) aquí.

P.D.D. Dado el post de hoy, no habrá compañero de pago esta semana. Pero tengo muchas ganas de empezar el nuevo año con toda la energía.